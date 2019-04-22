От забора и до обеда: правильно строим на садовом участке

Более трети россиян, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), майские праздники собираются провести на даче. У многих планы по открытию загородного сезона связаны не только с отдыхом и шашлыками, но и с преобразованиями на своем участке. Дело хорошее, но нередко ведет к последующим спорам с соседями, а то и с властями. Какие правила стоит знать, чтобы потом никаких проблем не было?

Где проходит граница

По умолчанию предполагается, что забор стоит четко на границе участка, а потому указанные в СНиПе расстояния от границы можно смело отмерять от него. Но в российской практике наличие забора между участками зачастую вовсе ничего не означает.

Итак, рекомендации практикующих адвокатов такие.

Если вам предъявляют претензии по поводу того, что какие-то ваши постройки стоят слишком близко к забору, первым делом надо вспомнить, а проводили ли вы или сосед межевание. Ежели участок у вас поставлен на кадастровый учет «без уточнения границ» (такое было возможно по «дачной амнистии») или у вас на руках вообще только старое свидетельство о праве собственности 90-х годов, судиться по поводу правильности расположения построек бессмысленно - судьи пошлют вас для начала делать межевание и уточнять границы.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

А что будет с имуществом, если все сделать не так?

Конечно, никто специально ходить и проверять, на каком расстоянии от границы участка у вас растет смородина, не будет. Проблемы обычно возникают, когда ваши насаждения или постройки каким-то образом начинают мешать соседям. Или те считают, что они им мешают. Решаются эти проблемы, если добром договориться не получается, через суд.

- При этом недостаточно сослаться на нарушение строительных норм и правил и на этом основании требовать, чтобы сосед снес или передвинул баню, которая не там стоит, - говорит адвокат Светлана Жмурко. - Истцу надо убедить суд, что такое положение постройки нарушает его права. Например, из-за того, что баня стоит впритык к забору, в дождь вода с нее льется на соседний участок. Обычно в таких случаях назначается судебная экспертиза. В заключении эксперты пропишут, что надо сделать, чтобы устранить нарушение. Вовсе не обязательно это будет снос бани, могут лишь потребовать переделать водосток так, чтобы вода лилась к себе, а не к соседу.

С параметрами собственно дома - сложнее. Это уже требования не СНиПов, а Градостроительного кодекса - документа рангом выше. Поправки в него, регулирующие строительство индивидуальных жилых и садовых домов, вступили в силу с августа 2018 г.

О самых важных изменениях мы уже писали (см. материал «Дачная амнистия» заканчивается 1 марта» в «КП» за 09.02.2019 и на kp.ru). Суть их, в частности, в том, что с 1 марта 2019 года действует уведомительный порядок строительства домов на садовых участках. То есть о своем желании возвести там именно жилой или садовый дом (к хозстроениям типа бани или сарая это не относится) надо уведомлять местные власти. И если он не вписывается в нужные параметры, строительство просто не согласуют. А без этой процедуры постройку не удастся оформить в собственность.

Обратной силы поправки в Градостроительный кодекс не имеют. Но если очевидно, что у вас на садовом участке построена «высотка на шести сотках» (многоквартирный дом) и на это активно жалуются соседи, то проблемы, конечно же, будут - даже если на «высотку» удалось оформить нужные документы.