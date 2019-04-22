2019-04-22T02:04:39+03:00
Звезды

Яна Поплавская рассказала, что последний муж Ирины Цывиной страшно избивал ее

Звезда «Красной шапочки» раскрыла трагические подробности семейной жизни вдовы Евстигнеева
Ирина СУХАНОВА
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55-летняя Ирина Цывина скоропостижно скончалась 18 апреля.55-летняя Ирина Цывина скоропостижно скончалась 18 апреля.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Четвертый брак покойной Ирины Цывиной был неудачным: актриса страдала от домашнего насилия и не раз становилась жертвой побоев мужа. С бизнесменом Александром Благонравовым она прожила 16 лет. Артистка делала все, чтобы избавить супруга от алкогольной зависимости, но ей это не удалось – мужчина не только пил сам, но и приучал жену к алкоголю. А когда что-то было ему не по нраву, зверски бил Ирину. Точку в их семейной жизни поставила смерть Александра, который умер от последствия неуемного пристрастия к спиртному. Трагическими подробностями семейной жизни покойной актрисы поделилась ее коллега Яна Поплавская. Звезда фильма «Красная шапочка» рассказала о страшных синяках на теле Ирины.

- Как-то Ира вышла из гримерки, я увидела на ее теле страшные, просто чудовищные синяки, —рассказала Поплавская в эфире программы «Ты не поверишь!». — Вся спина, вся руки, она была вся синяя. Ее последний муж ее страшно избивал. Ирина об этом никому не говорила. И это было систематически.

По словам Яны, Ирина постоянно искала семейного счастья – этим и объясняются ее четыре брака.

- Она, как и любая женщина, хотела, чтобы ее любили, чтобы ею восхищались, но у нее этого не было, — рассказала Поплавская.

Первый брак Цывиной был фиктивным: она вышла замуж за администратора театра ради прописки в Москве. Вторым мужем актрисы стал известный артист Евгений Евстигнеев. С ним Ирина прожила 6 лет – и все они были счастливыми.

- Евгений относился к ней и как к жене, и как ребенку, холил и лелеял. Она была за ним, как за каменной стеной. Вот такую счастливую Иру я видела только с Женей, — говорит Поплавская.

Последний муж Цывиной Александр Благонравов попортил актрисе немало крови. Но Ирина искренне любила его – и пыталась бороться с его пагубным пристрастием к спиртному.

- Я боролась все 16 лет, кодировала его. Александр просил, чтобы я не разводилась с ним. Какое-то время он жил один, возможно, рядом с ним была женщина. Потом Саша тяжело заболел, и его не стало, — рассказывала Цывина.

Напомним, 55-летняя Ирина Цывина скоропостижно скончалась 18 апреля. Во время вскрытия у покойной актрисы обнаружили сердечную патологию. Тело Ирины нашел ее сын после того, как она долго не отвечала на его звеонки. Похороны артистки пройдут 22 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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