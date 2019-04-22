Все больше учеников ходят на занятия из-под палки

Данные за 2017 год: 35 процентам учеников нравится ходить в школу. Данные за 2018 год - таких только

28 процентов. Падение - 7 процентов за 365 дней! (Подробности см. на схеме.) Эти данные на недавно закончившемся Московском международном салоне образования (ММСО) привела заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта Любовь Духанина.

Считаем. У нас примерно 15 миллионов школьников. Даже если отбросить обычно неопрашиваемых социологами первоклассников, получается: 7% - это около 1 миллиона учеников. А теперь вдумайтесь - еще около миллиона детей понуро отсиживают время на уроках, не испытывая никакого удовольствия от такой процедуры. Всего же таких, по сути, не реализовавшихся в школе ребят у нас 72 процента.

Если очень грубо округлить - 10 миллионов. ДЕСЯТЬ!

Десять миллионов наших с вами детей в лучшие годы свой жизни вынуждены заниматься тем, что им не нравится, и ходить «на работу» туда, куда им не хочется. Взрослые, если занимаются нелюбимым делом, если вынуждены ходить на работу по принуждению, впадают в депрессию, злятся, пытаются найти какое-то иное занятие по душе. У детей выбора нет - одиннадцать лет отдай школе и не греши!

И об этом следующие цифры - 16% подростков (на 4% больше, чем годом раньше) ходят в школу по принуждению. И на 7% больше детей (обратите внимание, снова цифра 7, и она очень коррелирует с результатами первого вопроса) жалуются на то, что им не хватает времени на выполнение домашнего задания.

Я прекрасно понимаю, что у нас никогда не было даже 70% школьников, которые воспринимали школу как «храм счастья». Традиции, унаследованные школой российской от школы советской - «Это место, где нужно трудиться!», «Мы вкалываем на работе, пусть дети вкалывают за партой» (стандартное мнение родителей в советское время), - не располагали к обстановке радости и сотрудничества.

Но что же такое происходит сейчас? Почему вдруг уровень удовлетворения школьной жизнью стал так стремительно и показательно падать?

Контролировали, контролировали, да не...

Об этом мы поговорили с Любовью Духаниной в студии Радио «КП».

- Нагрузки, которые испытывают дети, сокращают время для их отдыха, для хобби, для свободного общения!

- Но программа не сильно-то и поменялась за год! А недовольство выросло…

- Мы продолжаем усугублять контроль в системе образования. Мы начинали с введения ЕГЭ. И увидели, что он привел к сокращению количества предметов, преподаваемых в 10 - 11-х классах, увеличение количества часов на основные предметы, по которым школьники собираются сдавать экзамены.

Затем мы ввели в девятом классе ОГЭ. И почти сразу начали сетовать на то, что детей после 8-го класса стали вытеснять из школ…

- Чтобы они не портили показатели по ОГЭ…

- В свое время я обращалась к тогдашнему министру образования Дмитрию Ливанову с тем, чтобы он принял документ, по которому после 8-го класса ребята смогли идти учиться в колледжи, чтобы не оканчивалось на этом их образование.

Но сейчас все больше требований у текущего контроля. В 4-м классе ввели Всероссийские проверочные работы (ВПР). И это усилило, с мой точки зрения, негативное влияние на систему образования. Многие родители нам говорят о том, что, когда ребенка приводят в 4-й класс, уже в сентябре учитель требует купить книжечки по подготовке к ВПР. И основная задача по окончании начальной школы - сдать эту проверочную работу.

Проверяют и учеников, и учителя

- Мне недавно писала одна мама: «У нас в школе было правило - не больше одной контрольной в день, а я заглянула в дневник сына-четвероклассника - у него из четырех уроков на трех контрольные».

- С одной стороны, закон «Об образовании» дают учителю и школе очень большие академические свободы. Но нынешняя практика показывает сужение реальной степени свобод в школе.

- То есть вместо развития ребенка, учета его особенностей развития и интереса к учебе его обложили разнообразными проверками и контролем. Впрочем, как и учителя…

- Это действительно так. Потому что творческие результаты замерять очень сложно. А конкретные знания и умения мерить легче. И поэтому мы гонимся за тем, что можно измерить…

- А зачем?

- Это вопрос к проводимой политике в сфере образования. Думаю, родителям нужно проявлять больше активности, добиваться, чтобы за различными формами контроля не выкинули из школы главное - развитие интереса детей к получению знаний, умение и желание учиться.

Зато ребенок не болтается по улицам!

- Но подождите, может, родителям такая история и нравится - ребенок загружен, корпит часами над домашним заданием, не болтается на улице, не сидит часами в компьютерных играх…

- К сожалению, действительно, результаты ЕГЭ мы поставили как главную цель образования. Забыв, что главная цель - счастливый, здоровый ребенок. Его успешная жизненная карьера после школы.

Если спросить сегодня у работодателей, что их беспокоит, то они говорят, что проблема даже не в уровне академических знаний - ребята у нас талантливые, а в том, что они не умеют взаимодействовать, их невозможно поставить в качестве руководителя отдела, они не могут претендовать на лидерство в большом проекте.

- Еще одно подтверждение того, что народ, желающий развивать в детях современные навыки, из массовой школы бежит, это увеличение количества детей, уходящих на семейное обучение…

- Действительно, количество детей, которых папы-мамы забрали из школы, чтобы учить дома, растет. Не один уже случай, когда такие родители объединяются и на базе одной из семей устраивают мини-школу. Месяц назад мы в Государственной Думе рассматривали вопрос регулирования этого направления, чтобы создать условия для его поддержки. Если существующая система не отвечает интересам наших граждан, мы должны поддерживать те формы, которые таким интересам отвечают.

Только цифры

В ТЕМУ

Низкая отметка тащит вниз самооценку

И еще одна тревожная цифра из опроса ОНФ. 25% школьников жалуются на то, что школа отрицательно повлияла на их самооценку. Не выучил урок - получи два, ошибся в выполнении задания - три, не на той клеточке написал слова «Домашняя работа» - вообще караул!

В погоне за результатами, за образцово-показательной сдачей контрольных школа оставила ребенка без права на ошибку. А именно возможность совершить ошибку и накопить жизненный опыт по ее исправлению и есть процесс научения. Перед контрольными, а теперь и еще больше перед страшной аббревиатурой ВПР школьники нервничают, они элементарно боятся написать ее плохо, подвести учителя. Много раз глава Рособрнадзора говорил о том, что по итогам ВПР не оценивается школа, что срез знаний нужен в первую очередь самой школе для понимания уровня качества обучения. Но вы же сами понимаете - в таком зеркале учителю хочется выглядеть с лучшей стороны. От этого зависит отношение к нему коллег и руководства, распределение доплат.