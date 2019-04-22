Актриса Паулина Андреева: Увидеть себя без половины головы - это... здорово!

Еще братья Стругацкие писали, что «в конце концов перед обществом встанут проблемы такой сложности, что разрешить их будет уже не в силах человеческих, и тогда так называемый прогресс остановится». Сериал «Лучше, чем люди» наглядно показывает, чем чревата роботизация мира. Главную роль - семейного бота Арису сыграла Паулина Андреева.

- «Лучше, чем люди» сильно напоминает западные сериалы, где роботы работают на людей, а потом выходят из-под контроля.

- Конечно, я их смотрела. Одним из самых полезных для меня проектов стал английский сериал Humans («Люди»). Также посмотрела британский научно-фантастический фильм «Машина», «Мистер Робот». Но у нас совсем другое. В большинстве своем боты, населяющие сериал «Лучше, чем люди», призваны помогать людям - жить в семьях, работать в больницах. Это отдельная «нация». Интрига в том, что мой бот - исключительный. У Арисы установлены программы, которые создают ощущение, что она все понимает, чувствует, умеет бояться или переживать. А может, она и правда все это чувствует.

- Жесты, мимика, артикуляция робота - как вы учились этому?

- На проекте работал хореограф. Я училась не моргать, не дышать полной грудью. Трудно было не чихать. Была сцена, когда я стояла между персонажами Кирилла Кяро и Александра Кузнецова, которые выясняли отношения. Дубль длился три минуты: это невероятно долго, если ты не можешь вообще ничего - ни моргать, ни чесаться, ни двигаться. И вот я чихнула. После этого мы еще долго не могли снимать - из-за того, что все были в истерике от смеха. Работала над голосом. Многие мои друзья просили потом записать им будильники моим голосом робота, озвучить их навигаторы.

- Есть у вас любимые роботы: Валл-и, Вертер из «Гостьи из будущего», C-3PO из «Звездных войн»?

- Не припомню, чтобы увлекалась такими героями. Меня как девочку интересовали другие персонажи.

...но с Георгием (Кирилл Кяро) у нее завяжутся вполне человеческие отношения. Фото: Yellow, Black & White

- Вы бы хотели иметь робота-помощника?

- Честно говоря, нет. Представьте: бот может убираться, общаться, вступать в коммуникацию, выполнять любые задачи.

У человека возникнет вопрос - не захочет ли этот бот потом править страной, например? Так что я побаиваюсь настолько высоких технологий. Лучше оставаться среди людей.

- Прослеживается ли в сериале христианская идея об ответственности и взаимосвязи Творца и его творения? Человек отвечает за своего робота?

- На 100 процентов. Все технологии сегодняшнего дня - это и зависимость, и угроза, и опасность, и все это дело рук человека.

- Вы пытались думать, как робот? Это возможно?

- Старалась существовать и вникать в материал именно как робот. Для того чтобы это получилось, важна максимальная концентрация в настоящий момент времени. Бот не думает наперед, у него нет прошлого и будущего. Надо быть максимально сосредоточенным.

- Как долго вас гримировали в робота и чем вы были заняты в это время?

- Пластический грим длился 3 - 4 часа. В это время я спала на том боку, на котором грима нет. Для роли меня сильно меняли внешне - линзы, цвет волос, прическа - все было новым для меня. Увидеть себя с почти отсутствующей половиной головы - это здорово! Конечно, такой сложный грим сковывал движения. Но моя героиня - бот, а у бота нет большого спектра мимических вариаций и выражений. Поэтому мне это совершенно не мешало.

«Лучше, чем люди» Понедельник - четверг, 21.30, Первый.