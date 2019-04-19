2019-04-19T07:59:51+03:00
Спорт

"Каролина" без Свечникова победила "Вашингтон" и сравняла счет в серии Кубка Стэнли

Четвертый поединок серии завершился со счетом 2:1 в пользу "ураганов"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Шайба Александра Овечкина не помогла "Вашингтон Кэпиталз" победить в четвертой игре серии плей-офф Кубка Стэнли.Шайба Александра Овечкина не помогла "Вашингтон Кэпиталз" победить в четвертой игре серии плей-офф Кубка Стэнли.Фото: REUTERS
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Хоккеисты "Каролины Харрикейнз" одержали победу в четвертой игре серии плей-офф Кубка Стэнли против "Вашингтона". Итоговый счет поединка - 2:1 в пользу "ураганов". В этой игре не принял российский форвард Андрей Свечников, у которого врачи диагностировали сотрясение мозга после драки с капитаном "Кэпиталз" Александром Овечкиным в прошлом поединке серии.

Счет был открыт уже на 1-й минуте матча - у "Каролины" отличился Уоррен Фогель. На 31-й минуте "Вашингтон" смог отыграться - отличился Александр Овечкин, которому голевой пас сделал защитник столичного клуба Дмитрий Орлов. Но на 40-й минуте Тейво Теравайнен вывел "Каролину" вперед и эта шайба стала победной.

Александр Овечкин, забросив шайбу в этой игре, вышел на 26-е место в списке снайперов Кубка Стэнли. У него, как и Евгения Малкина - по 63 шайбы на этой стадии турнира. Выше Овечкина - сразу 4 игрока с 64 голами. Это - Петер Форсберг, Бобби Смит, Брайан Пропп и Иван Курнуайе. Лидером же рейтинга является Уэйн Гретцки, на счету которого 122 шайбы.

После победы "Каролины" над "Вашингтоном" счет в серии до четырех побед стал равным - 2:2. Пятый поединок пройдет в ночь на 21 апреля по московскому времени уже на льду "Кэпиталз". Начало поединка в 3:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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