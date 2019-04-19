2019-04-19T08:47:55+03:00
Экономика

«Роснефть» за 20 лет работы в 500 раз увеличила отчисления в бюджет России

Руководство страны высоко оценило работу компании, вручив ее сотрудникам правительственные награды
Ксения БОГДАНОВА
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«Роснефть» за 20 лет работы увеличила добычу нефти в 19 раз, подняв ее с 12,5 до 230 миллионов тонн. Сегодня на долю компании приходится 41% всей нефти, добываемой в России, и 6% - мировой. Отчисления в федеральный бюджет России за два десятилетия выросли более чем в 500 раз, увеличившись с 8 миллиардов рублей до рекордных 4 триллионов. Руководство страны высоко оценило вклад нефтяного гиганта в развитие топливно-энергетического комплекса. 17 апреля президент РФ Владимир Путин наградил орденами и медалями более 60 сотрудников компании. В «Роснефти» с благодарностью восприняли высокие награды: как сообщается в заявлении на сайте (https://www.rosneft.ru/press/news/item/194679/) компании, коллектив расценивает их как кредит доверия и стимул для новых успехов и достижений.

- Это - оценка результатов двадцатилетней масштабной работы, в результате которой практически с нуля в конкурентной среде была создана новая уникальная российская компания, вошедшая в десятку глобальных энергетических лидеров, крупнейшая в мире по добыче и запасам среди всех публичных компаний мира, ставшая главным инструментом формирования доходов бюджета РФ, - говорится в заявлении.

За два десятилетия «Роснефть» освоила 17 крупных нефтяных месторождений, общий объем запасов которых оценивается в 3 млрд тонн. Инвестиции в их разработку составили более 1,5 триллиона рублей. С 1999 года выручка «Роснефти» поднялась более чем в 115 раз, а дивидендные выплаты — в три раза. Только за 2018 год рост капитализации компании составил более 40%.

- У «Роснефти», действительно, уникальный опыт, - считает Леонид Крутаков, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ. - После приватизации 90-х нефтяная отрасль была в самом плачевном состоянии. Общий уровень добычи в России упал почти в два раза. Некоторые говорили, что вскоре страна превратится в импортёра нефти. «Роснефть» в отличие от других крупных госкорпораций, получивших всё на блюдечке с голубой каёмочкой, последовательно выстраивала бизнес, покупая стратегически важные активы на рынке, по рыночной цене. Компания смогла восстановить контроль государства над отраслью и в результате Россия перешла рубеж добычи нефти в 500 млн тонн, вернувшись на ведущие мировые позиции по добыче и экспорту «черного золота».

Являясь крупнейшей нефтедобывающей компанией России, «Роснефть» производит для страны бензин, авиационное и дизельное топливо, все виды масел, битум, асфальт, мазут, углеводородный газ и полимерные материалы. Компания постоянно следит за инновациями, внедряя на своих предприятиях новейшие разработки, и за 20 лет работы стала одним из технологических лидеров отрасли. При этом себестоимость добычи «Роснефти» - самая низкая среди всех публичных компаний мира.

- Сегодня «Роснефть» - это лицо российской нефтяной отрасли, - отмечает Анатолий Замрий, исполнительный директор Межотраслевого экспертно-аналитического центра Союза нефтегазопромышленников России. - Из компании второго эшелона «Роснефть» за короткий срок превратилась не просто в национального лидера, но в энергокомпанию мирового масштаба, на равных выступающую с такими гигантами, как ExxonMobil или BP. Причем не только и не столько за счет своего масштаба и объема добычи, но и благодаря уникальной экспертизе и опыту работы на сложнейших объектах. «Роснефть», во многом, стала новатором: компания привнесла в отрасль собственные уникальные технологии, которые сегодня успешно используются другими участниками рынка, в том числе и зарубежными, а также новые походы к разработке сложнейших проектов. Например, кластерный метод в разработке месторождений. По сути, «Роснефть» стала первой компанией, применившей этот подход для разработки своих проектов в Приарктической зоне. Это позволило компании добиться значительной экономии при разработке месторождений.

Несмотря на санкции со стороны Запада, проекты «Роснефти» остаются неизменно привлекательными для зарубежных инвесторов. С 2014 года компания привлекла в Россию более четверти всего объема прямых иностранных инвестиций - около 24 млрд долларов. Таким образом, «Роснефть» остается единственной крупной российской компанией, глубоко интегрированной в мировую экономику.

- Пример развития «Роснефти» уникален для крупных российских компаний, - подчеркивает Сергей Суверов, старший аналитик «БКС-Премьер». - Обладая не лучшими активами на старте, компания сумела в рыночных условиях и конкурентной борьбе стать одним из мировых лидеров нефтегазовой индустрии. Важно отметить, что «Роснефть» сумела превзойти своих конкурентов, у которых в середине 90-х - начале 2000-х были неоспоримые преимущества как по объемам ресурсной базы, так и по качеству самих активов. Впечатляет и то, что за короткий период доля «Роснефти» в доходах федерального бюджета увеличилась почти в 500 раз с 8 млрд до 4 трлн рублей. Таким образом, компания стала главным инструментом формирования доходов бюджета России.

Один из секретов успеха нефтяного гиганта- профессионализм команды: сегодня на предприятиях «Роснефти» работает 340 тысяч человек. Компания постоянно создает новые рабочие места, обеспечивая занятость по всей стране. В проектах «Роснефти» участвуют около 700 тысяч сотрудников подрядных организаций, а в программах производства технологического оборудования и предоставления техуслуг - более 3 миллионов человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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