2019-04-19T11:11:30+03:00
Выборы президента Украины 2019

Медведчук просит Зеленского пойти на «сделку с Москвой»

По его мнению, это может вернуть Донбасс в состав Украины [видео]
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор МедведчукПредседатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор МедведчукФото: REUTERS
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Еще не прошли дебаты, еще три дня до голосования во втором туре президентских выборов, а Зеленскому уже поступают советы с разных сторон, как ему выстраивать отношения с Россией, чтобы спасти Украину. Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, летавший в столицу РФ перед первым туром выбором с экс-кандидатом Юрием Бойко, посоветовал Зеленскому пойти «на сделку с Москвой».

- Мы не говорим, что мы должны снова целовать и обнимать друг друга. Мы говорим о восстановлении прагматичных экономических отношений, - заявил он в интервью агентству Рейтер. - Если мы не сделаем этого и продолжим эту антироссийскую политику и истерию, наша экономическая жизнь еще больше ухудшится.

Немногим ранее он же заявлял, что Украина ежегодно теряет не менее 20 млрд. долларов из-за своей политики свертывания отношения с Россией. А теперь ситуация может стать еще хуже. В «Укрнафте» уже заявили, что в случае вступления в силу запрета на поставки российской нефти на Украину из России, местную экономику ждет полный коллапс.

Что и как надо сделать по Медведчуку? Во-первых, возобновить прямую закупку газа у России. После чего подписать особое соглашение о порядке имплементации всех пунктов Минских соглашений. В результате, как считает Медведчук, этого будет достаточно, чтобы Донбасс вернулся в состав Украины. Только вот забывает уважаемый политик, что надо не только принять порядок выполнения Минских соглашений, который, кстати, уже определен в самих соглашениях, поскольку пункты расставлены в хронологическом порядке, но и выполнять их. А с этим у Киева просто беда.

Кстати, Зеленский уже заявил публично, что не будет ни амнистии ополченцам Донбасса, ни особого статуса, то есть фактически перечеркнул Минские соглашения. Не говоря уже о том, что назвал Путина врагом, Россию – страной-агрессором и т.д. То есть на этой линии фронта от смены фигур на Украине ничего не поменяется. А по поводу нефти пообещал искать альтернативные российским варианты поставок. Не исключено, что на Западе. То есть вырисовывается схема, аналогичная припорошенковской формуле «Роттердам +», только с новыми лицами и, возможно, с большим количеством «+». В год, когда около 40% бюджета Украины надо выплатить внешним кредиторам. Удачи юноше и ветер в спину.

Кстати, забыли спросить, а Москве-то самой нужна эта сделка?

Как голосовали кандидаты в президенты Украины.«Всё будет на Украине хорошо», «Победа демократии на Украине уже случилась» - кандидаты в президенты незалежной проголосовали на выборах и пообещали избирателям перемены, процветание, счастье

ИСТОЧНИК KP.RU

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