Медведев принял Юрия Бойко и Виктора Медведчука в своей резиденции

СЕГОДНЯ 16:58 2019-03-22T17:02:29+03:00

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и главой совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком.

Глава правительства принял политиков в своей резиденции в Горках. При этом главной темой обсуждения стал транзит российского газа через территорию Украины.

"Имея в виду то, что отношения между Россией и Украиной находятся в состоянии глубокого кризиса, я посчитал правильным такого рода встречу провести", - заявил Медведев.

По словам премьера, киевские власти сейчас никак не реагируют на ситуацию с окончанием соответствующего контракта. Бойко тут же сообщил о готовности представить различные варианты продления договора и указал на необходимость установления прямых поставок топлива на Украину. Медведчук, в свою очередь, подчеркнул, что Киеву необходимо сохранить право на транзит газа с помощью достижения газотранспортного консорциума с Москвой.

Стоит отметить, что на этой встрече, которая проходит в пятницу, 22 марта, под Москвой, присутствует также сам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. Трансляцию беседы политиков ведет украинский телеканал NewsOne.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце января в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры представителей Москвы, Киева и Евросоюза, в ходе которых была подтверждена заинтересованность всех участников встречи в транзите газа через территорию незалежной. Однако после процесс застопорился, поскольку Украина пока не готова пойти на поставленные Россией условия.

ИСТОЧНИК KP.RU