Москва запретила экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину

СЕГОДНЯ 12:43 2019-04-18T12:52:14+03:00

Россия также ввела ограничения, которые предусматривают замораживание счетов, ценных бумаг и касаются вывода капиталов из РФ

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В целях противодействия недружественным действиям Киева, Москва ввела ограничительные меры в отношении Украины, которые коснутся экспорта нефти и нефтепродуктов.

В пресс-служба кабмина сообщила, что премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных мерах на санкции Киева, которые затронут 322 физических, 68 юридических лиц.

В кабмине сообщили, что постановление направлено «на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и на нормализацию двусторонних отношений».

Комментируя на заседании кабинета министров введенные Украиной ограничения для России, глава правительства сообщил о постановление правительства на эту тему. «Мы расширяем запрет на ввоз в Россию отдельных видов товаров, эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти $250 млн», - заявил он.

«Мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры», - подчеркнул Медведев.

Как писал сайт kp.ru, в марте президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины об утверждении новых дополнительных персональных санкций против 294 юридических и почти 850 физических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU