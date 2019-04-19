2019-04-19T12:44:46+03:00
Спорт

Кучеров и Малкин приедут в сборную России по хоккею до 27 апреля

Наша команда начинает собирать мощный состав на чемпионат мира 2019 года
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Никита Кучеров и Андрей Василевский будут скоро в сборной.Никита Кучеров и Андрей Василевский будут скоро в сборной.Фото: REUTERS
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Начиная с 10 мая в Словакии будет проходить чемпионат мира по хоккею 2019. И на этот турнир собирается, похоже, очень мощный состав у сборной России. Пока что идет процесс подготовки и серия контрольных игр, в частности, в субботу предстоит матч против Швейцарии в Сочи на арене "Шайба". Однако же, в скором времени в составе нашей команды ожидается усиление из НХЛ.

- Мы можем официально сообщить, что Илья Ковальчук прибудет в расположение национальной команды 22 апреля, Никита Кучеров, Евгений Малкин, Михаил Сергачев и Артем Анисимов — до 27 апреля, вратарь Андрей Василевский — до 28 апреля, - говорит глава штаба сборной Роман Ротенберг.

Все необходимые разрешения и подтверждения от клубов и хоккеистов штабом сборной России были получены. И, к примеру, Василевский и Кучеров в ближайшее время должны пройти медобследование у себя в "Тампе-Бэй Лайтнинг". После чего смогут отправиться в расположение национальной сборной на этот турнир в случае получения всех необходимых одобрений от врачей клуба. Но, как ожидается, все будет хорошо, благо травм у игроков не имеется.

Чемпионат мира по хоккею 2019 в Словакии пройдет с 10 по 26 мая. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет против Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии. Первая встреча у россиян - 10 мая в 17:15 по москве против Норвегии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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