Банда «черных риелторов»: В Москве двоих мужчин поймали со скелетом пенсионера в мусорном мешке

Мужчину с огромным мусорным мешком на плече днем 18 апреля задержали во дворе многоэтажки на улице 1-й Владимирской. Поклажу он нес не на свалку, а в свою легковушку "Киа", которая была припаркована неподалеку. Но не донес. Оперативники МУРа скрутили ему руки и уложили лицом на асфальт. Спустя пару минут был задержан его приятель. Тут же на улице в паре метров от детской площадки провели обыск. В мешке обнаружили скелет человека. А еще - мужскую одежду и другой хлам.

- По предварительным данным, останки принадлежат мужчине, давность наступления смерти более одного года, - сообщила "КП" Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Подозреваемые сразу заявили, что скелет видят впервые и вообще в тот день якобы просто делали уборку в квартире и понятия не имеют, как череп и кости попали в мусор. При этом как сами оказались в этой квартире тоже не помнят. Кормить байками оперативников 32-летний и 37-летний жители Москвы продолжили и в отделении полиции. Оба вроде положительные: судимостей нет, женаты, растят детей, московская прописка. На данный момент по делу у них статус свидетелей, но это только пока.

Уголовное дело сразу же возбудили по статье 105 УК РФ "Убийство". Главная версия: смерть пенсионера - дело рук банды "черных риелторов". Какую роль в ней играла эта парочка пока не ясно.

В разработку они попали за несколько дней до ареста. Тревогу забили жители многоквартирного дома. Один из них сообщил в полицию, что подозрительные незнакомцы зачастили с визитами в квартиру одинокого пенсионера. При этом самого деда уже давно не было видно.

Именно ему и принадлежат останки. 74-летний Владимир Николаевич Сбитнев жил один в однокомнатной квартире на втором этаже. Одинокий, пьющий - идеальная жертва для "черных риелторов".

- Он полицейский в отставке. Детей и жены у него не было. За собой не следил. Вид был, как у бомжа и очень много пил. Лет десять назад в этой квартире он зарезал собутыльника. Дали 15 лет, но вышел он гораздо раньше. С той поры я старался его стороной обходить. Он продолжил пить и надирался так, что иногда спал прямо в подъезде. А потом просто пропал. Года два я его точно не видел, - рассказал "КП" сосед умершего мужчины Дмитрий Кривинцов.

Действительно, пропавшего пенсионера никто не искал. Установить даже дальних родственников мужчины не удалось. Причины смерти тоже не известны.

- Видимых повреждений говорящих о криминальной причине смерти на останках не обнаружено, - пояснили "КП" источники в следствии.

Учитывая страсть погибшего к алкоголю, особое внимание уделяют версии отравления. Параллельно следователи выясняют, кому сейчас принадлежит квартира умершего. Соответствующий запрос уже направлен в Росреестр. Судя по данным сайтов продажи недвижимости, однушка погибшего, которая расположена недалеко от шоссе Энтузиастов, стоит не менее шести миллионов рублей.

Скорее всего, Владимир Николаевич не единственная жертва банды "черных риелторов ". Но пока в интересах следствия эту информацию не раскрывают.