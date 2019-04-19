2019-04-19T14:57:30+03:00
Авто

Водителей хотят поделить на любителей и профессионалов

Автошколы после этого должны подешеветь, зато «профи» придется проходить дополнительные курсы
Елена ОДИНЦОВА
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Сейчас все, кто поступает на автокурсы, фактически получают профессию «водитель»Сейчас все, кто поступает на автокурсы, фактически получают профессию «водитель»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Минтранс подготовил проект поправок в закон «О безопасности движения». Суть их в том, чтобы поделить водителей на тех, кто использует авто исключительно в личных целях, и на тех, для кого это работа — возить других людей и грузы. Сейчас проект вывешен на федеральном портале проектов законодательных актов для публичного обсуждения.

В частности, предлагается не считать больше обучение в автошколе образовательным процессом. Сейчас все, кто поступает на автокурсы, фактически получают профессию «водитель» - закон об образовании не позволяет делить их на любителей и профессионалов, подготовка одинакова для всех. Новшества, как предполагается, должны избавить людей от изучения ненужной водителям-любителям информации (типа правил перевозки грузов) и удешевить сами курсы. Те же, кто хочет быть именно водителем-профессионалом, должны будут проходить дополнительную подготовку, которая включает вождение в экстремальных ситуациях, обеспечение безопасности во время перевозок и т. п.

У идеи есть как сторонники, так и противники. Мнение противников: и любители, и профессионалы выезжают на одни и те же дороги — почему подготовка должна быть разной? А если нужны более жесткие требования к водителям автобусов и грузовиков, так это можно сделать в рамках экзаменов на открытие соответствующих категорий в правах.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сдать экзамен может стать сложнее

Пока в Минтрансе озабочены тем, как удешевить получение прав, в ГИБДД намерены усложнить теоретический экзамен для будущих водителей. К 2020 году запланирована переработка экзаменационных задач. Их число, возможно, будет увеличено, а у претендента в водители исчезнет право на один неправильный ответ. Как утверждают в пресс-центре МВД, вероятные изменения связаны с поручением президента повысить требования к сдаче экзаменов на водительское удостоверение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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