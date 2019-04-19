Что станет с Донбассом после выборов на Украине?

В МОЕМ ДОМЕ ПРАВЫЙ СЕКТОР*

- Олег Анатольевич, у вас много недоброжелателей на Украине. А с противоположной стороны иные обвиняют вас в отступлении от идей Новороссии.

- Недоброжелатели не то слово. Мы с Азаровым и Януковичем возглавляем рейтинг ненависти на украинском сайте «Миротворец». Что касается Новороссии, то пока действуют Минские соглашения даже таможню и КПП между Луганском и Донецком до конца убрать не могут. Что уж тут говорить про всю Новороссию. Меня среди подписантов Минского соглашения не было. Напомню деятельность парламента Новороссии была заморожена после подписания этих соглашений.

Я делал все, что мог и пожертвовал практически всем, что у меня было. Я был долларовый мультимиллионер, владел на Украине 28-ю предприятиями. Я был обеспеченный человек. Знаете, как в шутке - обеспеченный человек, это человек, у которого обеспечены его дети и дети его детей. При этом я один из немногих беженцев с Украины, кто не имел отношения к бюджету. Статьи, по которым меня обвиняют на Украине, политические, а не экономические. У меня был свой производственный бизнес. В моем доме живет сейчас правый сектор (запрещенная в России организация), мой бизнес разграблен. Предприятия остановлены и разрушены. Мне жаль. Дело не в деньгах. Я покупал предприятия-банкроты и подымал их. Жаль предприятия, жаль сотрудников и рабочих - они сейчас без работы.

Жаль товарищей, с которыми мы начинали нашу борьбу, которых сейчас нет в живых. Люди на Донбассе пятый год под обстрелами и нет результата на который мы рассчитывали.

- Сейчас у вас есть какой-то бизнес, кроме санатория в Ялте?

- Нет. Ныне я представитель среднего бизнеса.

- Надеетесь в перспективе опять стать мультимиллионером?

- Нет. Я никогда не стремился в миллионеры. Мне, как инженеру по специальности, закончившему МИФИ, нравилось заниматься производством. Если бы была возможность вернуть Советский Союз, я бы с удовольствием передал все предприятия государству.

- Как по-вашему, проект Новороссия найдет свое место под солнцем?

- Он уже нашел. Новороссия - это территория, люди, идея. За Новороссию заплачено кровью. Такие вещи остаются в памяти поколений. Они живут не годами, а вечно.

НИКТО В МИРЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ НЕ РАЗБРАСЫВАЕТСЯ

- Вы, как опытный предприниматель и человек, знающий донбасскую экономику, что думаете о перспективах этого региона? Что надо делать?

- Надо открыть границу между Донецком и Луганском. Отладить работу на приграничных КПП. Люди едут на Украину и с Украины, простаивают в очередях, со стороны республик. Люди стоят сутками! Уж это то можно уладить. Надо загрузить работой предприятия и организовать сбыт продукции в Россию. В свое время мы подсчитали – если все предприятия Донецка, Луганска заработают, то средний уровень жизни там поднимется до среднероссийского. Поднимутся пенсии и зарплаты.

Но сейчас все смотрят на президентские выборы (на Украине, - ред.). И, насколько я понимаю, у элит есть надежда, что Зеленский выполнит Минские соглашения. Тогда эти территории могут уйти в Украину. Думаю, что по этой причине откладывается и выдача российских паспортов жителям ЛДНР.

- Может, нам тяжко экономически обрести сразу столько новых россиян? Они же получат право бесплатно у нас лечиться, учиться. Им надо платить наши пенсии, пособия и т.д.

- Польша, Венгрия и другие страны как-то решают этот вопрос без всякого для себя ущерба. Они выдают на Украине свои паспорта пачками. Берите пример с европейцев. Они лишнего не заплатят. В мире никто не разбрасывается соотечественниками.

КАК ВОЗРОДИТЬ ЭКОНОМИКУ В ЛДНР?

- Вы говорите ЛДНР могли бы продавать товары в Россию, но я слыхал, что у многих донецких предприятий основная документация в Киеве.

- Как бывший собственник и директор ряда крупных предприятий, могу сказать, что возможно, в Киеве какие-то лицензии, разрешительная документация, но чертежи, производственные и технические бумаги - на местах - на производстве. За рубеж продать свою продукцию сейчас сложно. Зарубежные покупатели потребуют при покупке тепловоза из Луганска сертификат происхождения, который выдаётся в Киеве. Но это не мешает, например, РЖД купить тепловоз в Луганске для себя, или российскому предприятию купить продукцию, произведённую в республиках, выписать российский сертификат происхождения и продать за рубеж.

Большая проблема в том, что сейчас железнорудное сырье, в котором нуждаются металлургические предприятия Донбасса, находится на Украине. Поэтому России необходимо решить задачу поставки в Донбасс своего сырья. При этом расстояние, на которое его надо везти, в разы больше, чем если бы его везли из Кривого Рога с Украины. Это, конечно, сказывается на цене сырья и конечной продукции. Другая проблема состоит в том, что железная дорога не справится с таким объемом груза в обе стороны. На Донбасс сырьё из России, а в Россию готовый металл. Поэтому надо прокладывать дополнительные железнодорожные ветки. А это миллиарды долларов. И я понимаю, почему российская сторона все откладывает и откладывает принятие решений по Донбассу, надеясь, что на Украине все поменяется.

- Но если мы проложим дополнительную ветку из России в Донецк, или просто пустим туда свой поезд, так называемый прогрессивный мир заорет о нашем нарушении украинской границы.

- Да это сейчас уже никого не волнует, нарушим мы границу или нет. Вопрос в стоимости проекта. И если политическая ситуация поменяется и Минские соглашения будут выполнены, то весь проект обернется просто потерей огромных денег и напрасными трудозатратами.

ЧТО ЖДАТЬ ОТ ЗЕЛЕНСКОГО?

- Сами-то как думаете, что поменяется с приходом к власти Зеленского?

- Шансы, что будут выполнены Минские соглашения при Зеленском гораздо выше, чем при Порошенко. Скажем так аккуратно, чтобы не вселять какие-то надежды.

Я думаю поэтому и не принимается решение по Донбассу. Ждут. Вот сейчас в Донецке собираются ставить памятник Захарченко. А уйдет Донецк в Украину, что будет с этим памятником? Так тут хоть цена вопроса небольшая. А чтобы переориентировать экономику республик на Россию и запустить все остановленные предприятия, одним десятком миллиардов долларов не обойдёшься.

- Вы всерьез полагаете, что уход Донбасса на Украину возможен?

- Большинство украинцев за прекращение войны, и это дает Зеленскому повод на выполнение Минских соглашений. Но при этом есть ещё позиция США, выдвигающая такие дополнительные требования к выполнению Минских соглашений, на которые точно не пойдёт Россия. Также Зеленский понимает, что сейчас большинство его электората на юго-востоке. С присоединением Донбасса усилятся позиции наследников партии Регионов. А значит электоральное поле Зеленского сузится. Поэтому выгодно Зеленскому выполнять Минские соглашения или нет, это еще вопрос, на который твердого ответа нет.

- Как быстро станет понятно, будет выполнять Зеленский Минские соглашения или нет?

Пока не пройдут выборы в Раду, изменений не будет. Зеленский скорей всего сделает досрочные перевыборы парламента. С нынешним парламентом выполнение Минских соглашений невозможно. И неясно каким будет новый парламент. До выборов пройдёт от трёх до шести месяцев. Это много, и рейтинг Зеленского к тому времени может упасть. В оппозиции к Зеленскому будет Юлия Тимошенко. Серьезный противник. Поэтому в Украине стабильности не предвидится.

Можно сказать определенно только одно - полгода это минимальный срок в течение которого сдвигов по Минским соглашениям точно не будет.

*Запрещенная в РФ организация