Путин носил еду Ленину

Скрипнула дверь - и вот мы в усадьбе. На 2-й этаж - мраморная лестница: «К Владимиру Ильичу». Но нам сейчас туда не надо: «Мы - к Спиридону Ивановичу Путину». Пять ступенек (обычных, бетонных) вниз, массивная дверь (открывается новеньким блестящим ключиком), еще три ступеньки... И вот он, коридор - длинною примерно 50 гулких шагов. На потолке - несколько окошек, которые там, на улице, я принял за обычные колодцы. Они-то и освещают путь, который ведет в «апартаменты Путина»: на ту самую кухню, где Спиридон Иванович готовил еду для Владимира Ильича.

Может, заголовок репортажа сотрудникам музея-заповедника «Горки Ленинские» покажется «не совсем точным»: мол, повар Путин еду Ильичу готовил, а носили - женщины, работавшие на кухне. Но сохранились воспоминания Спиридона Ивановича. Сколько, говорил он, через мои руки прошло людей, но лучше Ульяновых не было. Значит, ленинский повар общался с теми, кого потчевал, наверняка и лично приносил Владимиру Иличу что-нибудь вкусненькое.

...Я уже вижу чугунки, алюминиевые кастрюли на горячей, как мне кажется, печке. Несколько шагов - и вот-вот, прямо сейчас, почувствую запах борща из свежей капусты и аромат вареной рассыпчатой картошки - эти блюда очень любил Ленин. Но... тут наш фотокор Миша Фролов просит включить в подземелье свет - ему, видите ли, снимать надо! И - воображаемые мною картины пропали...

Спиридон Иванович Путин был отличным поваром, он вкусно кормил и вождя мировой революции, и всех его ближайших родственников. Фото: kremlin.ru

Санаторий в Горках был открыт еще в 1918-м. Приезжали сюда в основном руководящие работники партии, в том числе и Ленин. А с осени того же года (после покушения 30 августа, когда в Ильича стреляла эсерка Каплан) здоровье вождя серьезно пошатнулось - и он жил здесь постоянно.

Спиридон Путин, судя по «прикидкам историков», начал работать в Горках где-то в 1919-м. К тому времени он уже был очень профессиональным поваром. «Кухарить» учился у родственников - у них там чуть ли не поварская династия была, а одно время работал в крупных ресторанах Санкт-Петербурга. В Горках Спиридону доверяли готовить для всей ленинской семьи. После смерти Ильича он продолжал кормить и Надежду Константиновну Крупскую, и Марию Ильиничну Ульянову, и брата Ленина Дмитрия Ильича Ульянова.

«Да, дед поваром работал сначала у Ленина, а потом у Сталина в одной из подмосковных дач в Горках», - делился Президент России в фильме журналиста Андрея Кондрашова «Путин». Сам Владимир Владимирович, по его словам, в этих резиденциях не был, «но отец рассказывал, что когда еще дед со Сталиным работал, он ездил туда к нему в гости». И еще Путин сообщил, что после смерти Сталина дед Спиридон жил с супругой в Ильинском, где располагался дом отдыха московского горкома КПСС.

Журналист «Комсомолки» Александр Гамов лично измерил шагами «путинский» подземный ход в «Горках Ленинских»... Апрель, 2019 г.Фото: Михаил ФРОЛОВ

...Но снова вернемся в подземелье. Вот что мне рассказал директор Государственного исторического музея-заповедника «Горки Ленинские» Олег Хромов.

- То, что дед нашего президента служил в усадьбе поваром, кормил Ленина - это исторический факт. (Одно время утверждалось, что Спиридон Путин появился в Горках уже после смерти вождя. - А.Г.) В самой усадьбе кухни не было, еду готовили рядом, во флигеле. И уже готовую доставляли по подземному ходу в главное здание, в столовую. (см. фото - А.Г.) ) В конце 2018-го мы открыли кухню, провели реконструкцию той ее части, которая - под флигелем. И это теперь наш новый экскурсионной маршрут.

- А подземный ход открыли, потому что Владимир Путин у нас президент?

- Десятилетиями это оставалось неприкосновенной историей, закрытой территорией усадьбы Горки. Возглавив музей, я предложил приоткрыть завесу тайны над еще одним уникальным объектом. Надеюсь, получилось.

Директор Государственного исторического музея-заповедника «Горки Ленинские» Олег Хромов.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Владимир Путин вот никак не доедет пока до места, где у Ленина служил его дед.

- Нет, не был. Но я надеюсь, когда-нибудь приедет.

Для справки: Спиридон Иванович Путин умер в возрасте 86 лет в 1965-м. Его внуку Володе было тогда 12. Он успел побывать у деда в Ильинском. Но об этом Путин пока не распространялся. Когда приедет в Горки, тогда, может быть, и расскажет?

«Музей, сохранивший эпохи»

О чем еще нам рассказал директор Государственного исторического музея-заповедника «Горки Ленинские» Олег Хромов...

- Олег Владимирович, многие люди моего поколения воспринимают этот музей как святыню. А какие у вас чувства к этому месту?

- У меня это - семейная история. И очень много совпадений. Похоже, не совсем случайных.

Вот есть фото моего класса, в котором я еще не учился. Я поступлю в него в восьмом, когда семья отца-военнослужащего переедет из Читы в Домодедово. А в пятом моих будущих одноклассников принимали в пионеры здесь, в Горках Ленинских, на веранде работы знаменитого архитектора Шехтеля. На этом снимке – моя будущая жена Марина. Этой фотографии не было даже у моей супруги в фотоальбоме.

- А президента нашего только со второго раза в пионеры приняли. В первый раз посчитали, что недостоин.

- А вот здесь, в комнате отдыха, висит репродукция картины, выполненной в карандаше. Под ней надпись: «Ленинский район - любовь с первого взгляда. О. В. Хромов». Когда я избирался главой района, это был один из моих слоганов. Я не предполагал, что через три с половиной года поступит предложение от федерального министра возглавить это уникальное место - музей.

Музей достаточно необычный. Такого нет нигде. Я не согласился бы с утверждением, что он является музеем Ленина как таковым.

Кухня, где служил поваром Спиридон Путин.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сейчас вы говорите о той идеологии, с которой мы родились, я в том числе с ней родился, прошел весь тот идеологический путь – октябренок, пионер, комсомолец, даже секретарем комсомольской организации был. Коммунистом уже в силу возраста не стал.

Так вот - я говорю об уникальности нашего музея как исторического объекта. У нас есть новый слоган – «Музей, сохранивший эпохи».

Если говорить о коллекции нашего музея, то, благодаря тому, что здесь жил и умер Владимир Ильич Ленин, основатель и первый руководитель Советского государства, - она является и ленинской. И в сентябре 2018 года исполнилось сто лет с момента первого приезда Ленина сюда. Эта уникальность экспозиции была сохранена. И мы этим гордимся.

Однако усадьбе намного больше лет. Самому усадебному быту насчитывается уже пять столетий.

- И об этом тоже рассказывают экскурсантам?

- Конечно! У нас есть артефакты, которые были найдены здесь, на берегу Пахры в 70-е годы прошлого столетия, - это боевой топор фатьяновской культуры. Ему уже 4 тысячи лет – это примерно 1800-й год до нашей эры.

Что касается конкретно Горок, то уже к 1820-му году здесь был создан основной архитектурный ансамбль в стиле классицизма. И все владельцы усадьбы – а их было много - вносили свои дополнения и изменения в ее облик.

Сегодня у нас четыре юридически оформленных музея, пятый – музей одного уникального предмета – «Роллс-Ройс» Ленина, которого нет нигде в мире.

- Владимир Ильич знал, где селиться, отдыхать и работать.

- Сам Ленин, я думаю, об этом не знал. Для него было выбрано это место как загородная государственная резиденция.

Она в тот период была уникальной с точки зрения технического оснащения. Предыдущей владелицей была богатейшая женщина Российской империи – Зинаида Григорьевна Морозова. Унаследовав огромное состояние от своего супруга – Саввы Тимофеевича Морозова, она могла себе позволить сделать ультрасовременную усадьбу, как говорит молодежь – упакованную усадьбу. Это и телефон, который имел выход на всю городскую московскую сеть.

Третьим мужем Зинаиды Григорьевны был градоначальник Москвы – Рейнбот. Он здесь проживал, управлял Москвой из имения Горки. Рядом располагалась железная дорога. И мало кто мог себе позволить иметь станцию имени себя. А Зинаида Морозова приобретала эту усадьбу у братьев Герасимовых, которые владели несколько десятилетий в девятнадцатом веке этой усадьбой. И они купили право у железной дороги и сделали станцию имени себя – Герасимово, ныне станция Ленинская. Именно с этой станции тело скончавшегося Владимира Ильича на траурном поезде доставили на Павелецкий вокзал.

- Интересная история!

- Это место интересно прежде всего своими жителями. Они были разными. И генерал Писарев – Герой Отечественной войны 1812 года, ставший владельцем в 1824 году. Присутство-вали здесь определенные лица рода Трубецких.

А 250 лет до этого усадьбой почти до середины восемнадцатого века владел род Спасителевых – это те, кому даровал Иван III это имение.

Первый Спасителев происходит от итальянских монахов, которые приехали к нам вместе с посольством Софьи Палеолог. Супруга Ивана III, первого русского царя привезла достаточно большое посольство.

Есть много интересных фактов, что этот монах был музыкантом. Приехал наших предков обращать в католицизм. Но это ему не удалось. По своему вероисповеданию историческому, сама Софья Палеолог была православной, хоть и жила долгие годы со своим отцом при Папе Римском. А монах в конце концов сам становится православным, женится на русской. И тем самым он является основоположником дворянского рода Спасителевых.

- Но давайте вернемся к Владимиру Ильичу. В 1994 году первый Президент России Борис Ельцин вместе с главой администрации Сергеем Филатовым «выселили» квартиру-музей Ленина из Кремля. Я написал репортаж о том, как Владимира Ильича тогда «выселяли». Ольга Дмитриевна Ульянова (племянница Ленина) меня критиковала. Что ж ты, мол, обратил внимание на бутылки кагора? Это не значит, что Владимир Ильич выпивал. Это лечебное средство.

- Кабинет-квартира Ленина получила в ноябре прошлого года свое второе рождение на территории нашего музея. Мы, после реконструкции, открыли эту экспозицию. Она была закрыта почти на два года.

Там можно увидеть то, что долгие годы не экспонировалось в Кремле - в Сенатском корпусе. Например, коммутаторная, с помощью которой советское правительство, в том числе и Ленин, и Сталин, управляли страной в период гражданской войны. Была оборудована специальная комната. Как раз из зала заседаний Совнаркома.

Кстати, коммутаторная не всегда была в основной экспозиции Кремля. Долгие годы она даже в Кремле не экспонировалась.

Памятник Ленину в "Горках".Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Коммутаторная действующая?

- Позвонить уже никуда невозможно. Но представить - легко, как барышня соединяла главу государства с фронтами, с руководителями регионов.

- Вот интересно - вы сразу согласились стать директором этого музея-заповедника?

- Мне это интересно. Я сам лично - в строгом понимании - историком не являюсь, то есть, не имею исторического образования. Но я историк-любитель, очень много читаю, изучаю, сопоставляю.

Когда поступило предложение персональное от Владимира Мединского, я дал свое согласие. У меня есть опыт государственной муниципальной работы в течение 16 лет, это мне сильно помогает...

Рабочий кабинет Ильича.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Помнится, одно время были предложения открыть кафе, дать участки бизнесу.

- У нас есть свои точки питания: замечательное кафе, усадебная кухня. Самому музею это все по силам. Мы имеем право привлекать и бизнес-сообщество, но если это нам необходимо.

- Вот говорили, в Кремле водились привидения. Якобы рабочие слышали шаги Ленина. Вы привидений здесь видели? Будут ли они «участниками экспозиций»?

- Я не встречал привидений. Я в них не верю. Но - как любая хорошая, красивая легенда, и это, конечно же, всегда дает некую картинку для любой экспозиции. В старинных замках всегда ищут привидений, это привлекает туристов.

- Не будете от них отказываться, если вдруг они появятся?

- Не будем. Если они обнаружатся, думаю, мы с ними подружимся.

- Филатов рассказывал, что днем в Кремле слышал голос Ленина: «Что такое Советская власть?» Оказалось, что в музее-квартире работал проигрыватель с записанной на пластинку речью. Около вентиляционной трубы стоял.

- Слово «электрификация» в известной речи Владимира Ильича имеет непосредственное отношение к нашему месту.

У нас есть дом, в котором Ленин объявил о плане электрификации страны. И знаменитая «лампочка Ильича» зажглась от электростанции Зинаиды Морозовой, которая находится в Инженерном корпусе. Электростанция до сих пор сохранилась, она - в рабочем состоянии. Думаю, этот объект также станет частью нашей новой экспозиции.

Мы готовим концепцию развития музея. Туда войдет экспозиция, связанная с историей света. Начиная от лучины, заканчивая современными светильниками. План ГОЭЛРО – один из немногих советских планов, который был реализован от и до.

- О Ленине написано много стихов. «Эй, ты, кто там ходит лугом? Кто велел топтать покос…» - это из стихотворения Александра Твардовского «Ленин и печник», мы в школе учили. Песни пели.

- У меня в кабинете есть сборник песен о Ленине. Я их купил на барахолке в Суздале. Я с удовольствием покупаю все вещи, связанные с ленинской тематикой. Есть и ежедневник, который подарил мне мой дед, он выпускался к столетию со дня рождения рождения Владимира Ильича. Это моя реликвия. Когда я стал здесь директором, взял его из дома, показал сыну, сказал: теперь это должно лежать в музее.

Мы недавно праздновали столетие комсомола. Сделали очень хорошую выставку. К нам приезжали представители молодежных движений коммунистической направленности не только Подмосковья и Москвы, но и из других регионов. Звучали песни и о Родине, и о Ленине. Выходили люди и пели: «Ленин всегда живой, Ленин всегда с тобой». У нас - полно талантов. Это - ребята, которые родились уже после распада Советского Союза.

- Геннадий Андреевич Зюганов, лидер коммунистов, к вам не собирается?

- Собирается на субботник 20 апреля. Приглашения я направил. Очень хотелось бы, чтобы в столетие субботника он его провел на территории нашего музея.

- А бревнышко будет для Геннадия Андреевича? Чтоб было как на фото, где Ленин несет бревно на субботнике?

- Если попросит, мы обязательно и такое бревно предоставим. У нас заповедная территория, много деревьев, которые требуют санитарной очистки. Заодно - поможем лесникам...

(Как нам позже сообщили, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, как и обещал, приехал на Ленинский коммунистический субботник в Горки - вместе со всеми работал ударно.)

«Горки Ленинские». Подземный ход (глубина - 2 м, протяженность - более 40 м), по которому Владимиру Ильичу доставляли еду, начинается под правым крылом главного здания, где жил товарищ Ленин, и заканчивается под флигелем - там находилась кухня, там служил поваром Спиридон Путин. А построили это подземелье в начале XX века, тогда усадьба принадлежала богатейшей женщине Российской империи - Зинаиде Морозовой, вдове Саввы Морозова.

СПРАВКА КП

Как добраться до музея-заповедника «Горки Ленинские»

На автомобиле:

По Каширскому шоссе (от МКАД – 12 км) - поворот на Горки Ленинские, на следующем повороте направо.

По трассе A105 (дорога на аэропорт Домодедово) - следуем по указателям «Музей-заповедник «Горки Ленинские».

По трассе М4-«Дон» до второго поворота на г. Видное, на светофоре направо, на следующем светофоре левее, далее следуем по указателю «Музей-заповедник «Горки Ленинские».

Перед центральным входом в заповедник – автомобильная стоянка.

На автобусе:

Автобус №439 от станции метро «Домодедовская» до остановки «Экспериментальная база».

Расписание автобуса №439 можно посмотреть здесь.

Мострансавто запускает рейсы до музея-заповедника «Горки Ленинские»

Автобусы маршрутов №496 «Станция Домодедово – Москва (м. Домодедовская)» и №24 «Видное – ст. Ленинская» ГУП МО «Мострансавто» начнут выполнять транспортную работу с заездом в поселок Горки Ленинские, где расположен Государственный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские» — музей В.И. Ленина, который действует на базе бывшей дворянской усадьбы «Горки».

Рейсы по маршруту №24 будут отправляться в выходные дни из г. Видное от остановочного пункта "Площадь"

в 07:50, 10:45, 13:15, 15:15

от остановочного пункта "Амбулатория" (около входа в Музей-заповедник"Горки Ленинские")

в 08:41, 11:20,12:20, 13:48, 14:43

Рейсы по маршруту №496 с заездом в Горки Ленинские будут выполняться в выходные дни от ст. Домодедово

в 11:15, 13:10

от метро Домодедовская

в 14:00, в 17:50

«Горки Ленинские». Режим работы

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