Еще один «Видок»

Видок - реально существовавший парижский детектив, ставший прототипом хрестоматийного Жана Вальжана в «Отверженных» Гюго. Бывший мошенник, он прошел каторгу и стал первым частным детективом в истории. В нулевых его роль в одноименном фильме сыграл Жерар Депардье. Фильм удался лишь отчасти: бывший мастер спецэффектов Питоф соорудил вокруг легендарной личности такое "фэнтази", что, несмотря на габариты Депардье, Видок в нем почти потерялся.

Мастер детективного жанра Жан-Франсуа Рише («Нападение на 13-й участок», дилогия «Враг государства № 1» «Кровный отец») предпринял попытку рассказать о Видоке в более реалистичном ключе, взяв за основу мемуары этого уникального персонажа - преступника, ставшего завзятым правоохранителем. Мотивация у Видока одна - отвести от себя подозрения в убийстве, которое он не совершал, и получить амнистию. Ради этого он наводит шороха на дне Парижа, одной левой решая вопросы, которые годами не могли разрешить стражи порядка. Те получают за его подвиги медали, но не спешат относиться к Видоку как к равному, используя его в своих целях. Тем временем активизируется его бывший сокамерник (Аугуст Диль) - заклятый друг требует, чтобы проворный Видок объединился с ним в грядущих криминальных делишках, но получив отлуп, отвечает ему со страшной жестокостью… Не понятно зачем, этот герой французского народа обрел свое очередное рождение в ХХI веке - наверное, из-за нехватки современных героев, но зрелище получилось нестыдное, местами даже оживляющее в памяти классику жанра «плаща и шпаги».

Кадр из японской картины «Импровизаторы».

Заметный японский режиссер Сабу (его прошлый фильм, «Мистер Лонг», участвовал в конкурсе Берлинского фестиваля) выступил в конкурсе с занятной хипстерской побасенкой об игре случая «Импровизаторы» (Jam). Случай здесь действительно -«импровизатор». Знаменитого певца, популярного только у пожилых бабок, берет в заложники одна из его поклонниц, чтобы на ближайшем концерте он посвятил ей песню. Усыпанных бриллиантами японок намереваются ограбить на концерте головорезы, ранившие девушку другого главного героя. Тот получил знамение, что если будет совершать добрые дела, то она воспрянет из комы. Одним из добрых дел должна стать транспортировка неузнанных им бандитов на концерт. С бандитами же в свою очередь ведет разборки при помощи молотка выпущенный на свободу их более благородный подельник. На разборки он всегда берет впавшую в невменоз маму на кресле-каталке. Ловко придуманные, ироничные кинематографические трюки незаметно складываются в трогательную историю об одиночестве, тоске и мечте о душевной близости.