Ямальский депутат владеет землей общей площадью в четыре Салехарда

Депутат Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Василий Крюк наделал много шума, задекларировав свой доход. Народный избранник, который занимает пост генерального директора авиакомпании «Ямал», владеет землями общей площадью 359 квадратных километров. Мы посчитали: площадь Ямальской столицы – всего-то 84,5 квадратных километров. Получается, что в собственности депутата «четыре Салехарда» с лишком.

Сведения о доходах, расходах и имуществе депутата ямальского парламента это не секретная информация. Данные открыто представлены на сайте Заксобрания ЯНАО. Так, по документам, доходы депутата от «Единой России» за год сократились в три раза. Согласно декларации, в 2018 году Крюк заработал 17 миллионов рублей. А раньше, случалось, и за 50 миллионов переваливало.

Земельных участков, находящихся в долевой и индивидуальной собственности депутата, стало больше. За год их число выросло со 190 до 194.

Также указано, что в пользовании предпринимателя находится квартира площадью 104 квадратных метра, а в собственности - жилой дом, квартира, гараж и два нежилых помещения.

Василий Крюк занимает пост директора авиакомпании "Ямал". Фото Авиакомпания ЯМАЛ/VK

Кто такой Василий Крюк

Как шутят ямальцы, летчика неудержимо потянуло к земле два года назад. До этого Василий Крюк был, как все.

После школы окончил Кременчугское летное училище гражданской авиации по специальности «Пилот гражданской авиации». Получив диплом в 1976 году, уехал в Салехард. Летную карьеру Крюк начал с должности пилота-инструктора вертолетов Ми-6 и Ми-8. Потом стал командиром самолетов Як-18, Як-40, Ан-26, Ан-74, Ту-134, Ту-154. Кроме того, выступал командиром авиационной эскадрильи вертолетов.

Ну, а потом наступили 90-е годы… Карьера авиатора Крюка пошла вверх: все выше, выше и выше. И теперь Василий Крюк на Ямале – неприступная фигура, даром, что депутат – избранник народа…

Куда столько землицы

Сам Василий Крюк лишнего внимания прессы не то, чтобы избегает, а вот его многочисленные секретари и помощники шефа берегут. «Вам что писать больше не о чем?» - возмутились они.

Знакомые Крюка тоже отказались говорить на эту тему. И даже посоветовали журналистам «Комсомолки» не трогать «священную корову Ямала» - это цитата.

Тюменский политолог Александр Безделов предположил, что Василий Крюк, скупая земли, просто сохраняет и приумножает свои богатства.

- На первый взгляд, эти цифры, могут поразить. Но мы знаем, что Крюк - это крупный бизнесмен, предприниматель, который более 20 лет руководит компанией, можно сказать, монополистом, крупнейшим в округе бизнесом, компанией с миллиардными оборотами. Естественно, что у него какие-то финансовые возможности имеются. Можно предположить, что человек просто вкладывается в земельные участки. Мы не знаем, в каком субъекте эти землевладения. Это не какая-то ситуация, из ряда вон выходящая. В этой связи у меня не вызывает шоковых реакций подобная декларация. Кто-то занимается вложения в недвижимость, кто-то в акции. Тут человек выбрал для себя путь скопления капитала – вложением в земли, - прокомментировал Безделов.

ФАКТЫ

Ранее сообщалось, что в АК «Ямал» режут надбавки за вредные условия труда. Так сотрудники службы бортпроводников жаловались, в частности, в соцсетях, что получили предупреждение о лишении тех самых надбавок.

Напомним, АО «Авиационная транспортная компания «Ямал» является основным перевозчиком в Ямало-Ненецком автономном округе и Тюменской области, выполняет перевозки между городами округа и за его пределами.