Как я пытался сделать Трампа агентом Кремля

В США завершилось двухлетнее расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о «сговоре Трампа с Кремлем». Главный вопрос, а был ли всё-таки «товарищ Дональд» агентом Москвы, деликатно обойдён. Мол, виновность не доказана, равно как и обратное. Ну, будем считать, что не был.

Зато в огромном докладе (надо ж показать, куда ушли выделенные на расследование $35 млн!) перечислены фамилии десятков россиян. Которые в президентскую гонку-2016 пытались захомутать доверчивого, как дитя, Трампа, чтобы подорвать хрупкую американскую демократию. И одна из этих фамилий… принадлежала журналисту «КП»! Ниже - его объяснение, как он едва не завербовал Трампа.

Меня разбудил телефонный звонок.

- Ну и кто ты после этого?

Голос друга был подозрительно невесел.

- Я же тебе говорил, с получки отдам.

- Я не об этом.

- А о чем?

- О том, что у тебя проблем с деньгами больше не будет.

- Почему это? - возмутился я.

- А ещё из себя патриота изображал!

- Кто, я? Да что, блин, происходит?

- У Мюллера спроси.

Я глянул в зеркало и вместо своей помятой физиономии увидел лицо Броневого. Он, как мне показалось, смотрел на меня осуждающе.

- Отпираться нет смысла, - продолжал друг. - В докладе ясно сказано. Предлагал дочке Трампа помощь в организации предвыборной кампании. Приглашал в Москву адвоката Коэна. Переписывался с ним. Созванивался. Небось, пили вместе.

- Ты выпил?

Друг тяжко вздохнул и положил трубку.

И через пару минут прислал ссылку на страницу в докладе американского спецпрокурора Роберта Мюллера. После прочтения которой я окаменел.

Согласно тексту доклада, некто Клоков едва не завербовал будущего президента США.

Там говорилось, что в ночь на 19 ноября 2015 года я звонил Коэну и написал несколько писем по электронке. Тот, как ни странно, мне ответил. И согласился приехать вместе с Трампом.

Умывшись холодной водой, я на полном серьезе начал вспоминать, что я делал в ту ночь на 19 ноября. То есть со среды на четверг.

(Жаль, кстати, что не с пятницы на субботу. Тогда было бы правдоподобнее. Один раз, например, я позвонил Вассерману, перепутав его в телефонной книжке с Игорем).

И тут в дверь постучали. Я тут же решил, что это пришли за мной...

Сейчас открою, и два человека в серых шинелях вцепятся в меня железными пальцами. Во дворе затолкают в воронок и отвезут в неизвестном направлении. Петляя по улицам, чтобы сбросить «хвост».

Я прочёл ещё несколько предложений. Оказывается, моя встреча с Коэном сорвалась. Они там всем Нью-Йорком шерстили интернет и выяснили, что я не тот, за кого себя выдаю.

В дверь снова постучали. Я вздрогнул. И, натянув портки, пошёл открывать.

В первый раз в жизни я был так рад видеть консьержку.

Она начала мне рассказывать о переизбрании председателя ТСЖ, о какой-то дополнительной строке в платежке, об изменениях в уставе. Короче, надо быть обязательно. Я сказал, что постараюсь прийти. Если, конечно, не посадят.

Закрыл дверь и полез в интернет, чтобы по-быстрому прочитать весь доклад. С ужасом обнаружил, что его объём 448 страниц.

Открыл уголовный кодекс РФ. Статья 276. Шпионаж. Карается сроком от десяти до двадцати лет.

Новостные ленты пестрили заметками о том, что связь между штабом Трампа и Россией доказать не удалось. Про Клокова ни слова. Даже обидно.

На улице мне казалось, что люди косо на меня смотрят. Киоскерша намеренно не нашла сдачу. Вход в метро со стороны моей улицы временно закрыли. Рыжая собака, чем-то похожая на Трампа, выразила готовность броситься на меня, но была удержана аполитичным хозяином.

Позвонил ещё одному другу, который работает в силовых структурах.

- Меня пока не будет на связи, - будто оправдываясь, сказал он. - Проверками завалили...

Шифруется, подумал я. Не хочет, чтобы узнали о нашем знакомстве. Разве я могу его осуждать?

На работе все коллеги тактично и при этом снисходительно молчали. Некоторые, возможно, завидовали.

А потом пришёл редактор международного отдела «КП» и поинтересовался, нет ли у меня желания написать о таком смешном совпадении.

- О чем это ты? - спросил я.

- Как о чем? Ты Клоков Паша, он Клоков Дима. Ну тот, который в докладе... Ты журналист, он штангист. Мне кажется, забавно...

Давненько я не чувствовал себя таким идиотом. После армии постепенно отвык от этого ощущения.

P.S. И пускай я шпионом был всего два часа, за это время понял, что взламывать американские выборы - точно не мое.

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