В Москве арестован юрист, который подделывал договоры займа

Следственный комитет России разыскивает пострадавших от действий 48-летнего юриста Кантемира Карамзина, который известен российской полиции, как Артур Кокаев. Какой-либо угрозы потерпевшим этот уроженец Северного Кавказа уже не представляет – он задержан и обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

– С 2007 года практикующий юрист самостоятельно изготавливал на компьютере договоры займа между собой и своими знакомыми, указывая в них крупные суммы, которые он якобы передавал. Подписи жертв в документах подделывал. Используя свои связи в судебной системе, юрист добивался вынесения судебных решений в свою пользу. Сумма ущерба только по известному следствию эпизоду составляет более 46 миллионов рублей, – сообщила "КП" официальный представитель подмосковного главка Следственного комитета России (СКР) Евгения Кирюшина.

В уголовном деле, о котором сообщила Кирюшина, жертвой мошенничества стал российский писатель и журналист Олег Блоцкий.

Для задержания Карамзина полиции пришлось спланировать настоящую спецоперацию и хитростью выманить в Россию. 10 апреля он прилетел в Москву из США, где его и задержали сотрудники правоохранительных органов, после чего передали для общения с представителем СКР. Допрос Карамзина длился весь день. Все обвинения юрист отвергал и уверял следователей, а потом и суд, что истец документы подписал лично.

Интересно, что имя юриста звучит в еще в одном судебном разбирательстве, но уже с участием экс-директора крупного домостроительного комбината (сейчас входит в структуру ГК ФСК) – Владимира Копелева. Офшорная компания, интересы которой представляет Карамзин, требует от Копелева 15 миллиардов рублей. Владимир Копелев о таких суммах не знал, пока не получил повестку в суд. Как и предыдущая жертва, говорит, что никакие документы он не подписывал. Но доказать обратное 83-летний предприниматель пока не смог – по требованию офшорной организации суд арестовал все его счета.

Адвокат Мартин Бухли (гражданин Швейцарии), который консультировал Копелева в 2000-х годах, в письме в ответ на запрос редакции "КП" рассказал обстоятельства произошедшего корпоративного конфликта.

– Я неоднократно предупреждал Копелева о том, что Карамзин не был честным человеком, и о том, что с ним лучше вообще не иметь дел, так как Карамзин хвастался тем, что он в России наживает свой капитал путем реализации незаконных планов и путем обмана российских предпринимателей и что похищал у них имущественные ценности и денежные средства. Но тщетно. Копелев относился к Кантемиру как своему родному сыну, – вспоминает Бухли. По его словам, Карамзин этим пользовался – он знал, что сын планирующего уходить на пенсию Копелева отказался заниматься бизнесом отца, поэтому активно вел работу в этом направлении. Более того, Карамзин попытался подкупить и самого Бухли.

– Я не мог предавать своего подзащитного и написал о случившемся Копелеву, — говорит адвокат.

Узнав об этом, Копелев был вне себя от ярости и лишил Кантемира каких-либо полномочий, отозвав все доверенности. С этого момента Копелев и Карамзин не общались. Стресс не прошел бесследно: некоторое время назад Копелев узнал, что серьезно болен. Диагноз оказался серьезным, а лечение – длительное. На суды с таким заболеванием ходить проблематично. И тут, как гром среди ясного неба – приходит еще и повестка в суд с требованием выплатить компании, интересы которой представляет Карамзин, 15 миллиардов рублей.

«На основании документов, имеющихся в моем распоряжении, я могу утверждать, что Копелев не имеет никаких долговых обязательств перед этой компанией. Я считаю Кантемира нечестным человеком, который пытался нечестным путем прибрать к рукам собственность Копелева», – говорится в свидетельских показаниях швейцарского адвоката.

Кстати, фамилия Карамзина уже успела засветиться в довольно странных делах. Например, в материалах, связанных с попыткой выселения из здания на Озерковской набережной фонда Сороса, деятельность которого в итоге была прекращена в России. Спорные разбирательства длились в общей сложности два года. Кантемир использовал разные способы, чтобы отнять здание, в том числе рейдерство, о чем не без гордости рассказывал на своем сайте.

Сейчас полиция проводит комплекс действий по делу Карамзина и не исключает, что обвиняемый причастен к еще ряду аналогичных случаев. Если вина юриста будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.