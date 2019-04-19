Экономического кризиса в России не будет — таково мнение предпринимателей из Европы

Итальянский предприниматель Винценцо Трани работает в России 20 лет и является вице-президентом Российско-итальянской торгово-промышленной палаты. Антироссийские санкции Европы не уменьшили его интереса к нашей стране. Как истинный инвестор, господин Трани «смотрит глубже» и в любых сложностях ищет новы возможности.

- По последним данным Центрального Банка, 2018 год стал рекордным в плане оттока зарубежных инвестиций из России с 1990-х годов. Вложения сократились на 6,5 млрд долларов, как считаете, насколько это серьезный удар по России?

- На 2018 год выпало четырехлетие с момента запуска санкций. При этом максимальный приток инвестиций в Россию мы могли наблюдать в 2013-ом. Как известно, инвестиционные вложения производятся обычно на срок в три-пять лет. Получается, в прошлом году большинство инвестиционных проектов подошли к своему завершению, а новые вливания еще не поступили.

Когда в 2013 году были запущенны санкции, у многих инвесторов сложилось ощущение, что это явление носит временный характер. Тогда большинство предполагало, что все это продлится не более пары лет. Но, когда это длится уже четыре года, становится ясно - процесс долгосрочный, и с ним придется смириться. В основном инвесторы стали вкладываться на короткий период, что в какой-то мере даже является спекуляцией, а не чистой инвестицией.

Я не вижу ничего трагического в ситуации, которая сложилась на российском рынке. На самом деде она намного лучше, чем во многих других странах, в том числе и развитых. У вас довольно внушительные золотовалютные запасы по отношению к внешнему госдолгу, и иностранные инвесторы это видят. Россия является безопасной страной с точки зрения рейтингов кредитной истории и других важных показателей.

Главное на мой взгляд - это то, что государство эффективно отреагировало именно в самое сложное время, когда были введены санкции, и стало развивать те сектора экономики, которые раньше не развивались. Особенно заметный прогресс показал сельскохозяйственный сектор. Это стало возможным благодаря девальвации рубля, когда товарный экспорт увеличился из-за более привлекательной цены для зарубежных рынков. Ввод санкций для России стал настоящим ренессансом. Это был сильный стресс-тест, результаты которого оказались положительными. Даже один из самых консервативных аналитиков в мире Credit Swiss ставит на Россию в этом году, как на одну из самых привлекательных стран с точки зрения инвестирования. Я в вашей стране присутствую с 2000-го года и раньше никогда не видел, чтобы так возрос уровень развития экономики. Россия - уникальная страна.

Сила русского народа помогла стране пережить санкции, а также экономические кризисы. Ведь россияне за свою историю перенесли действительно очень многое. На западе все впадают в депрессию, когда начинаются проблемы, а россияне лишь становятся сильнее и сплачиваются как нация.

- Как считаете, пармезан, сделанный где-нибудь в Рязани, может сравниться по качеству с тем, что изготовлен в Италии?

- Это хороший вопрос. Сегодня большую часть продуктов питания можно производить по всему миру, не привязываясь к какому то конкретному региону. Да, может, моцарелла не будет такая моцарелла, как в Италии, но другие сыры, особенно мягкие, могут оказаться вполне себе неплохими. После ввода санкций и девальвации рубля иностранные продукты стали очень дорогими, поэтому население обратило свое внимание на отечественную продукцию, а иностранный экспортер искал возможности наладить производство в России. Качество произведенных у вас продуктов порой совсем не уступает тем, что изготовлены заграницей.

- За те 20 лет, что вы в России, в стране произошло столько различных кризисов, дефолтов и прочих неприятных ситуаций. Не было ли у вас желания уйти из нашей страны?

- Надо расчитывать в жизни на тех, кто переживает с тобой не только хорошие, но и плохие времена. Такой же подход я применяю к стране, в которую инвестирую. Это несерьезный подход для инвестора, если в какой - то момент я резко выйду из инвестирования. И как я тогда буду выглядеть в глазах своих партнеров? Каждую трудность можно рассматривать с двух сторон: как препятствие и как возможность. Я никогда не думал уйти из России, а искал дополнительные возможности. При этом кризисные годы стали для меня богатыми на идеи для нового бизнеса. Много компаний я купил в самый разгар кризиса в 2014 - 2015 годах.

Мы занимаемся каршерингом. Я создал этот бизнес в 2015 году, когда конкурентов на рынке не было, они просто поубегали из страны. Рынок каршеринга в Москве на сегодня первый в мире по оценке аналитиков JPMorgan. Тогда несколько лет назад я угадал и получил подтверждение тезису, что кризис - это возможности.

- Насколько за последние 20 лет изменился российский инвестиционный рынок?

- Изменения рынка за эти годы были очень сильные и порой даже неожиданные. Мы могли наблюдать очень высокий уровень коррупции в 2000-х как это часто бывает в развивающейся экономике. Столь жестокая реальность однозначно пугала инвесторов. Мы искали защиты в органах госвласти, но порой мы не то что ее не находили, а наоборот, получали угрозы от чиновников. Потому что люди, которые представляли интересы страны, были нацелены на личные заработки. Сегодня иностранные инвесторы абсолютно защищены. Причем иностранцы порой имеют больше поддержки, чем местные. К сожалению, за границей существует необоснованная отрицательная аура, которая витает над Россией.

Настоящие инвесторы смотрят очень глубоко и не останавливаются на цифрах финансовой статистики. Тут надо иметь чутье.

- Какие отрасли, на ваш взгляд, сегодня самые актуальные для инвестирования в России?

- Инвестор должен специализироваться на какой - то конкретной отрасли. Я инвестирую в каршеринг, микрокредитование - это мой сектор. В России существует множество отраслей, куда стоит вкладываться, однако есть такие секторы, куда иностранцам лучше не обращаться, например, нефтегазовая отрасль.

Если хочется завоевать российский рынок, то и производство стоит наладить в России. В вашей стране инвестору особенное внимание стоит уделить IT-индустрии. У вас очень сильная инженерная школа, а в регионах, особенно в Новосибирске и Омске, вполне конкурентоспособная стоимость рабочей силы. Российские регионы - это самое интересное место для инвестирования, и мы в них работаем даже больше, чем в Москве.

- Стоит ли иностранному инвестору взаимодействовать с российской властью?

- Бизнес может спокойно существовать, не взаимодействуя ни с кем. К органам госвласти стоит обращаться, когда возникают проблемы. Я же стараюсь общаться с людьми, которых уважаю, и не важно, из оппозиции они или из власти.

Но, как бизнесмен, я негативно отношусь к оппозиции. Сложно привлекать инвестиции в страну, где постоянно проходят митинги. В такие моменты я несу убытки. Да, может быть, это несколько эгоистичный подход, но как бизнесмен я понимаю - любая отрицательная информация о России негативно сказывается на моей работе. Как я могу привлекать инвестора, если Financial Time пишет о хаосе в вашей стране, а митингующие генерируют мои убытки? Поэтому я не могу поддерживать оппозицию.

- Прогноз - дело неблагодарное, но что вы можете сказать по поводу инвестиционного климата в России в ближайшие годы?

- Будет подходить к концу срок президенства нынешнего главы государства. Для инвестора это очень опасное время, так как нам необходима стабильность. С приближением этой даты возрастают риски снижения инвестиций. Нынешний президент внес в страну стабильность. Инвестор видит смену власти, как нестабильность и риск. Что будет после следующих выборов президента, нам неизвестно.

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Своим мнением по поводу причин снижения зарубежных инвестиций в российскую экономику мы попросили поделиться бизнесвумен проживающую в Лондоне Алию Прокофьеву и политолога Никиту Исаева.

Алия Прокофьева, владелица бизнеса, основатель инициативы Galaktika:

- Инвесторы уходят из России, потому что у нас очень сложный инвестклимат. В стране также практически отсутствует венчурный рынок инвестиций, а также нет преемственности стартапов и компаний. Конечно же, на ситуацию очень сильно повлияло введение санкций. Кроме того, стоит упомянуть дело Калви и "Баринг Восток", на примере которых мы могли убедиться, насколько все сложно в стране с законодательством.

Впрочем, имеются и положительные примеры. Такие, как недавно открывшийся завод Mercedes в России.

Многие западные инвесторы с одной стороны видят огромные возможности российского инвестиционного рынка, так как он достаточно еще свободный и на нем присутствует не слишком много иностранных игроков. Инвесторы достаточно заинтересованы в таких секторах, как сельское хозяйство и IT технологии. С другой стороны, западное сообщество достаточно тяжело воспринимает ситуацию с санкциями, что и является основным камнем преткновения со стороны западных инвесторов для того чтобы работать с российским рынком.

Никита Исаев, политолог и экономист:

- Чистый отток инвестиций – закономерный результат. Иностранные инвесторы, которые интересуются вложениями в Россию, предпочитают сейчас вложения в более ликвидные и стабильные инструменты – гособлигации. У них понятная доходность, инвестору не грозит общение с российскими надзорными и правоохранительными органами, а в случае необходимости ценные бумаги можно относительно беспроблемно продать. Инвестиции же в реальный сектор экономики – весьма рискованное занятие. И дело не только в том, что многие боятся повторения ситуации с Майклом Калви, но и в том, что вернуть инвестиции становится всё сложнее. Реальные располагаемые доходы снижаются, за ними падает платёжеспособный спрос. В таких условиях прибыль становится несбыточной мечтой. Даже Форд, который первым пришёл со своим автозаводом в Россию ещё в конце 90-х, уходит из России. А это потеря рабочих мест. Именно с точки зрения создания новых рабочих мест и стоит оценивать пользу от иностранных инвестиций. Частные иностранные инвестиции намного эффективнее государственных: для частных инвесторов важнее не процесс вложения денег, а получение прибыли. К тому же, иностранные инвестиции – это не только деньги, но и современные технологии, которых у нас нет. Соответственно, предприятия, которые были организованы с привлечением частных иностранных инвестиций, в большей степени нацелены на создание качественной и доступной продукции.

Любые митинги и беспорядки сильно отпугивают иностранных инвесторов. С одной стороны, они показывают, что в стране неблагоприятная обстановка (когда все хорошо, терпеливый русский народ занимается своими делами и не выходит устраивать демонстрации), а с другой стороны, яркое проявление народного недовольства может привести к переменам в структуре региональной власти. А поскольку у нас очень плохо работают институты власти, то фактор личности крайне важен. Никто не знает, как изменятся условия ведения бизнеса после перестановок во власти. Сейчас можно наблюдать, что, например, новые губернаторы-технократы далеко не всегда приводят к улучшениям в регионе.