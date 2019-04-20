Опа, вот это попа: Звезды, которые гордятся своими «пятыми точками»

Именно эта часть тела теперь - главная гордость многих звезд. Зайдешь на страничку иной знаменитости - а там сплошной культ «пятой точки». Снимки в бикини и без, самые выгодные ракурсы и хэштеги #попакакукардашьян. Звездные девушки рассказывают, как качают ягодицы в спортзале, дают советы по правильному питанию (да-да, оказывается, есть специальная диета для попы!) и уверяют, что у них все свое, и никакой пластики. Иногда они кокетливо признаются: «Да, у меня тоже есть целлюлит», но тут же выкладывают снимки в бикини такой неземной красоты, что дух захватывает. Кто они, эти поп-дивы? Представляем звезд, которые особенно гордятся своими «пятыми точками».

НАСТЯ КАМЕНСКИХ

«У меня молодая красивая попа — чего мне ее прятать?» - открыто заявляет певица.

Настя Каменских. Фото: Инстаграм.

- Очень много комментариев в Инстаграме по поводу моей попы. Моей шикарной попы, - призналась Настя как-то в беседе с ведущим ютуб-канала «Слава+».

- Ну так ты ее и выставляешь постоянно напоказ! Ты как бы провоцируешь эти комментарии сама! - парировал собеседник.

Настя Каменских. Фото: Инстаграм.

И правда, певица не скрывает, что просто зациклена на своей «пятой точке». Даже ее новая песня так и называется - «Попа как у Ким». Если в Инстаграме артистки и раньше было немало снимков со спины, то теперь их количество просто зашкаливает. Вся рекламная компания сингла Каменских построена на снимках ее ягодиц. Настя в бикини на море, Настя в спортзале в обтягивающих шортиках, Настя делает селфи в соблазнительных кружевных трусиках... Список можно продолжать бесконечно.

Настя Каменских. Фото: Инстаграм.

ОЛЬГА БУЗОВА

Из всех частей тела телеведущая особо выделяет именно ее — свою «пятую точку», на которую она постоянно ищет приключений. И если скромный бюст первого размера никогда не был предметом гордости Ольги, то фотографии попы она размещает в Инстаграме с особым удовольствием.

Ольга Бузова готова позировать в бикини и на Мальдивах... Фото: Инстаграм.

Только во время последнего отпуска на Мальдивах Бузова за неделю опубликовала больше десятка кадров в бикини со спины. А потом улетела в горы, в Куршевель, и продолжила делать фото в купальнике на снегу.

...и в Куршевеле. Фото: Инстаграм.

АНФИСА ЧЕХОВА

Аппетитные формы 40-летней телеведущей давно не дают покоя подписчикам ее Инстаграма. Чем Анфиса беззастенчиво пользуется, рекламируя на своей страничке (разумеется за приличные гонорары) всевозможные товары, средства и снадобья. Недавно, например, Чехова сочинила благодарственную стихотворную оду... своей попе. И сопроводила ее в Инстаграме снимком роскошных ягодиц.

«Стихи, философия? Что вы друзья!

Меня прославляет ...опа моя!

Когда напрягаю талант свой иль мозг,

Не виден малейший подписчиков рост.

Но стоит мне задом своим повернуться,

То лайки, как манна небесная льются.

К чему мне таланты, какая фигня?

Меня продвигает ...опа моя!"

Анфиса любит делать антицеллюлитный массаж. Фото: Инстаграм.

"И рада большая моя семья!

Их кормит от пуза ...опа моя!

На днях мне приснилась Ким Кардашьян,

«Храни наши ...опы - сказала, Господь!»

Добавила: «Знаешь, подруга моя,

В Женщине главное Сочная плоть!»

Знаю я, Кимми, училась не зря!

Нет лучше вложений, чем ...опа моя!"

Анфиса Чехова. Фото: Инстаграм.

"Когда я умру, похоронят меня,

И памятник будет стоять на Тверской:

Красивая круглая ...опа моя".

Ну не чудо ли, правда?

МАРИЯ ПОГРЕБНЯК

Впрочем, Анфиса Чехова не одинока. Рифмованные строки своей «пятой точке» как-то посвятила и Мария Погребняк. Супруга футболиста Павла Погребняка и мама троих детей опубликовала в соцсети задорный стишок.

Мария Погребняк. Фото: Инстаграм.

Мария написала:

«Я в Инстаграме — в топе!

А в чем же мой секрет?

Отвечу — дело в попе!

Сомнений в этом нет!».

Мария Погребняк. Фото: Инстаграм.

АННА СЕДОКОВА

«Парни оценят», - написала певица в Инстаграме, показав, как она качает попу накануне Дня влюбленных.

Анна Седокова основательно подготовилась к Дню влюбленных. Фото: Инстаграм.

Судя по всему, занимается Седокова этим не только перед 14 февраля, а регулярно. Свидетельство тому — эффектные снимки в купальнике, которыми 36-летняя Анна часто делится в соцсетях.

Анна Седокова. Фото: Инстаграм.

Анна Седокова. Фото: Инстаграм.

ИРИНА ШЕЙК

Фигура 33-летней модели — ее гордость и ее хлеб. Чтобы иметь такие формы, Ирина почти ежедневно потеет в тренажерном зале. «Да, у меня есть целлюлит», - как-то сообщила звезда обложек в интервью, - «Поэтому я часто говорю себе по утрам: бери свою ленивую задницу и иди в спортзал». Представляете?

Модель ежедневно упражняется в спортзале. Зато какой эффект!Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ирина, конечно, слишком самокритична: на снимках она выглядит идеально. К слову, известный фотограф Рафаэль Маццукко как-то снял красавицу обнаженной для своего художественного фотоальбома, который так и называется «Culo» - в переводе с испанского «Задница».

Ирина Шейк. Фото: Инстаграм.

ДЖЕННИФЕР ЛОПЕС

Когда-то все началось с нее — американской поп-звезды, застраховавшей свои ягодицы на миллион долларов. Сегодня Джей Ло 49 лет, и ее «пятая точка» по-прежнему прекрасна.

Неудивительно, что формами Джей Ло так гордится ее жених, бейсболист Алекс Родригес. Фото: Инстаграм.

Певица выступает на сцене в купальниках, прозрачных боди и колготках в сеточку. Ну кто еще может себе такое позволить?

Дженнифер Лопес.Фото: EAST NEWS

КИМ КАРДАШЬЯН

Никто не любит эту часть тела больше, чем Ким. Слова «Кардашьян» и «пышная попа» давно стали синонимами. Миллионы девушек мечтают о попе как у Ким и пытаются накачать такие же ягодичные мышцы в спортзале, забывая, что формы звезды американского реалити-шоу — это в основном заслуга пластических хирургов.

Никто так не любит свою "пятую точку", как Ким Кардашьян. Фото: Инстаграм.

Сама же Ким, разумеется, уверяет, что у нее все свое — мол, вырастила на шпинате и кокосовой воде.

Ким Кардяшьян. Фото: Инстаграм.

ЭМИЛИ РАТАКОВСКИ

27-летняя американская модель с польской фамилией — одна из главных любительниц обнажаться в Инстаграме. Что неудивительно — с таким-то телом!

Эмили Ратаковски. Фото: Инстаграм.

На страничке Эмили вы чаще увидите ее раздетой, чем в одежде. Снявшись в картинах «Исчезнувшая», «Идеальная западня» и нескольких других голливудских фильмах, Ратаковски обеспечила себе еще и статус актрисы. Но главный источник ее доходов — реклама купальников и нижнего белья.

Эмили Ратаковски. Фото: Инстаграм.

ЭМБЕР РОУЗ

Еще одна фигуристая модель, актриса и бывшая стриптизерша Эмбер Роуз (ее настоящая фамилия, к слову, Левончук).

Эмбер РоузФото: EAST NEWS

Девушка сделала пластику груди и ягодиц, обеспечив себе пышные формы. Теперь она усиленно отрабатывает затраты на хирургов, заставляя капиталовложения работать и снимаясь в одежде и без нее.

Эмбер РоузФото: EAST NEWS

НИКИ МИНАЖ

Темнокожая рэперша — обладательница самой увесистой филейной части на американской сцене. Глядя на ее объемный зад, Бейонсе и Джей Ло нервно плачут в сторонке.

Ники МинажФото: EAST NEWS

Сама Ники, разумеется, уверяет, что она не делала пластику. Но, глядя на ее фото в купальнике, в это верится с трудом: очевидно, что без силиконовых имплантов дело не обошлось.