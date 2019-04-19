Кто сегодня ответит за нефтяные озера и за то, какой страна будет завтра?

Если лететь над территорией Ханты-Мансийского автономного округа на вертолете, то можно увидеть бескрайние нефтяные озера...Это результат деятельности российских компаний по добыче нефти. Они отработали свои скважины и ушли.

В одной только республике КОМИ 4,5 тысячи (!) заброшенных скважин.

В настоящий момент более 300 крупнейших российских компаний являются активными природопользователями. По оценкам специалистов, их совокупное негативное влияние на окружающую среду - более 60%. (На первом месте по загрязнению окружающей среды "Водоканал", на втором - нефтегазовые компании.)

Это естественно, что в силу своих масштабов большой бизнес ощутимо воздействует на природу. Но именно поэтому он не только обязан, но и вынужден (чтобы существовать далее) участвовать в обширных экологических программах. Большинство компаний энергично занимается развитием территорий собственного присутствия и стремится компенсировать тот вред, который масштабное производство волей-неволей оказывает на экологию. По-другому уже и быть не может. Экологическое сознание постепенно становится нормой жизни. И слава Богу. Виват.

Но все-таки медленнее, чем хотелось бы. И не повсеместно. Отсюда и нефтяные озера на многие километры. И разговор, возникший в ходе круглого стола, о необходимости проведения государством экодиктатуры в отношении бизнеса.

Положите под пресс!

Рашид Исмаилов, председатель Российского Экологического общества:

- Считаю, что существующая экодиктатура, то есть некоторое давление, государства на бизнес - явление правильное и нормальное. На бизнес нужно поддавливать для жесткого соблюдения природоохранных правил, норм, законодательств. Одной сознательности, увы, пока недостаточно, чтобы бизнес был действительно ответственным.

Любое хозяйствующий субъект без получения так называемой социальной лицензии не может и не должен реализовывать свои проекты на территории страны. Кроме того, социальную ответственность, как выяснилось, многие понимают как исправную уплату налогов. Экологическая, социальная ответственность и законопослушное поведение - далеко не одно и то же.

Прежде чем ты начнешь действовать, тебе должны дать "зеленый свет" на твою деятельность. Иначе ты рискуешь нанести непоправимый вред.

В этой связи сегодня стала очень актуальной тема так называемых "зеленых стандартов".

Бизнес формирует экосреду,... экопятницу и экомир

- Бизнес все активнее участвует в экологических процессах и не только участвует в них, но и формирует экологическую среду, - с этого начал свое выступление Первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим Ковалев. - Отрадно, что сегодня вопросы экологии интересуют не только узких специалистов, но и тех, кто занимается корпоративной политикой.

Ответственность, гуманность в этой сфере уже утвердились. И они сейчас все больше используются при планировании развития компаний и принятия инвестиционных решений. Более 90% компаний подают отчеты о деятельности своего бизнеса, включающей экологические программы как инструмент устойчивого развития.

Речь идет уже о так называемых "зеленых инвестициях", а это уже совсем другой уровень мышления, и это уже совсем другие экономические механизмы. Так, покупая зеленые сертификаты (сюда входят, например, несколько более дорогие тарифы за электроэнергию), компания демонстрирует свою приверженность стремлению участвовать в формировании новой экологической обстановки.

Частенько сами сотрудники компаний во главе с топ-менеджментом задаются вопросом: а чем наша компания помогает сохранению окружающей среды?

Любое предприятие, самый маленький бизнес может быть экологически ответственным. Это уже совсем скоро станет не выбором компании, а тем критерием, который будет определять факт существования этого бизнеса. Любой другой бизнес, несоответствующий настоящим реалиям, либо самоликвидируется в результате того, что потребитель не захочет использовать продукт, который не прошел зеленый маркер; либо его уберут регуляторы (например, в лице государства).

Я поддержу диктатуру закона. Но при этом социальная ответственность бизнеса должна быть мотивирована экономическими выгодами и доброй волей. Убежден, что со стороны государства для социально ответственного бизнеса должны существовать преференции. Тогда предприятия станут разрабатывать собственные безвозмездные социальные программы из собственной прибыли и оказывать инвестиционную, информационную поддержку общественным организациям и адресную помощь населению, популяризируя идеи экологии.

И прежде всего малому и среднему бизнесу должно быть экономически выгодно реализовывать подобные программы.

Собственно, это вопрос нашего выживания. Мы должны вести себя правильно.

А мы меняем сознание

Как сказал Илья Разбаш, руководитель отдела по связям с общественностью ФГБУ «Информационно-аналитический центр развития водохозяйственного комплекса» , "сегодня люди осознали, что 50 лет подряд брали от природы все, что можно. Вероятно, сейчас подошло время - отвечать по счетам."

Большая роль в этом отводится вопросам ментальности, образования. Именно поэтому Минприроды РФ ежегодно проводит колоссальную просветительскую работу среди детей и подростков.

"По одной только воде у нас ежегодно проходит более 3,5 миллионов уроков среди школьников! - сообщил Илья Разбаш. - Мы надеемся, что эти ребята вырастут, и уже не смогут выливать отходы в реку; что они с самого начала будут по-другому выстраивать бизнес. Думать и управлять будут уже совершенно иначе."

КСО - дело "всешнее"

КСО (корпоративная социальная ответственность) — это некая концепция управления, в соответствии с которой осуществляется деятельность организации с учетом интересов общества. Как считает участница мероприятия, начальник отдела информационного обеспечения и работы со СМИ Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД Наталья Гончар, КСО в наши дни - неотъемлемая часть корпоративного управления любой компании, любой организации. От размера компании КСО не зависит.

И начинается управление на уровне оценки рисков. Включает в себя все компоненты бизнеса: и оценки рисков; и все виды взаимодействия - экономического и социального; и качество продукта; и сохранение биоразнообразия, и соблюдение прав человека. Вы не можете называться социально ответственным бизнесом, даже при условии, что каждый день будете сажать по двести деревьев, если у вас зашкаливают выбросы, вы производите некачественный продукт или нарушаете права коренных народов.

Формируя цель тысячелетия, Генеральная Ассамблея ООН до недавнего времени обращалась только к развитым странам. А сейчас она адресует этот призыв не только ко всем странам, но к бизнесу и к каждому конкретному человеку. КСО, как говорится в узких кругах - дело "всешнее".

Это часть философии, без чего на данном этапе развития цивилизации нельзя существовать ни современному человеку, ни компании.

КСО - нарастающий в настоящий момент тренд, и она изначально заложена в стратегию развития каждой современной компании, независимо от ее величины.

Вопрос безопасности

На эту важную тему высказался начальник управления охраны окружающей среды «Сахалин Энерджи» Андрей Саматов.

По его словам, большой бизнес должен нести дополнительную экологическую нагрузку, и это не может быть коммерческой тайной.

Если фирма законопослушна, то и тайн не возникнет. Так что открытость деятельности - важный критерий функционирования корпорации.

Как и поддержка институтов гражданского общества - вовлечение населения, волонтеров, некоммерческих организаций, которые по своей позиции направлены на развитие и реализацию диалога между обществом и государством. Ведь экологическая безопасность важна для всех.

Это и есть инструменты устойчивого развития бизнеса.

Но не только это.

Для того, чтобы убирать ту или иную территорию, нужно, чтобы она была грязная. Собрались, пошли, убрали. А на следующий год история повторяется. так что ключевым остается вопрос воспитания и просвещения.

Бизнес, конечно, надо поддавливать - не зря государство является регулятором. Но важно правильно сформулировать нормативы и постулаты, которым станут следовать компании для обеспечения сохранности окружающей среды.

Вопрос воздействия предприятий на природу должен быть подконтрольным.

В настоящий момент происходят серьезные изменения законодательства в сфере охраны природы, но недостаточные.

Примеров, демонстрирующих попытки гармонизировать наше законодательство с мировым, множество. Однако до сих пор нормативные акты принимаются без должной проработки деталей. Это осложняет и притормаживает деятельность бизнеса, в том числе и в плане охраны окружающей среды.

Важен и вопрос финансирования. Раньше на территориях были экологические фонды. Эти фонды финансировали местные природоохранные мероприятия.

Сейчас бюджеты консолидированы. И те деньги, которые большой бизнес вносит и которые могли бы пойти на конкретные экологические программы, расплываются, растекаются и расходуются неизвестно на что.

Финансирование должно быть точечным, адресным. Это та сторона, которую государство должно на себя взять.

Как и вопрос сохранения биоразнообразия. Для последовательной работы в этом важном направлении на сегодня еще нет законодательно оформленных нормативных актов.

С 2008 года на Сахалине работает экспертная группа по сохранению разнообразия видов.

В нее входят представители государственных контролирующих органов, эксперты от научно-исследовательских институтов, вузов, органов законодательной и исполнительной власти, представители нефтегазового комплекса, всех компаний, работающих на Сахалине.

Такие площадки приносят неоценимую помощь, и это прямой и ясный диалог бизнеса, общественности и власти. Индивидуальные обязательства каждого в тесном контакте проступают очевиднее.

Трава камень точит

Разумеется, сейчас мы не можем взять и резко отказаться от той деятельности, которую ведем. Однако все сильнее звучит желание россиян жить в чистом месте, и все охотнее они подключаются к мероприятиям по защите и охране окружающей среды.

Проблемы, куда пойти и что сделать - не существует. В том числе и для бизнеса. Конкурсы, многочисленные акции, организованные государством - к услугам всех. У нас огромная страна, и не так много денег, направленных на экологию, но уже появились другие эффективные инструменты развития.

Многочисленные запросы снизу способны прорасти наверх и формировать решения глобальных проблем.