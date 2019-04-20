Александр Чепель: Главный актив радио – его широкая аудитория

Холдинг «Комсомольская правда» объединяет в себе три одноименных проекта – газету, сайт и радио. Самое молодое подразделение – радио – в этом году отмечает первый юбилей. Какие планы по развитию станции? Что за аудитория слушает Радио «КП»? И чем оно может быть полезно широкому кругу партнеров, в том числе в регионах? Об этом мы поговорили с первым заместителем гендиректора ИД «Комсомольская правда» Александром Чепелем.

«В ПОЛОВИНЕ ГОРОДОВ ВЕЩАНИЯ У НАС ЕСТЬ МЕСТНЫЕ РЕДАКЦИИ»

– В этом году Радио «Комсомольская правда» отмечает 10-летний юбилей. Что удалось сделать за эти годы?

– Вещание началось в феврале 2009 года в Москве. Сейчас наша сеть покрывает всю страну – от Калининграда до Владивостока. К примеру, самые восточные точки – это Советская Гавань, порт Ванино. Всего более 60 передатчиков. Технический охват аудитории – 53 – 54 миллиона человек. При этом региональное развитие остается нашим приоритетом. В первом квартале планируем начать вещание в Санкт-Петербурге. Это будет достойным подарком на наше десятилетие.

– Радио «КП» есть во всех ключевых регионах, во всех городах-миллионниках. Это только федеральное вещание или региональные редакции производят контент?

– Более чем в половине городов присутствия работают местные редакции. Они делают свои радионовости, программы, ток-шоу. Мы всегда стараемся локализовывать контент, приближать его к нуждам и чаяниям местного потребителя, слушателя и рекламодателя, что немаловажно.

– Сколько людей слушают радиостанцию?

– Сейчас суточный охват – это уже более 1,4 миллиона человек. Это те люди, которые каждый день настраиваются на волну нашей радиостанции. По итогам 2018 года мы самое быстрорастущее разговорное радио в стране (см. графику). При этом нас слушают не только через FM-приемники.

– А где еще?

– Во-первых, мы присутствуем на спутниковых платформах «НТВ-Плюс» и «Триколор ТВ». Работаем там в составе радиопакетов. Это значит, что радио можно слушать и через спутник в любой точке страны.

Во-вторых, Радио «КП» вещает в интернете. И это не только родной сайт KP.RU, но и более 40 сайтов-партнеров, где представлена наша радиостанция.

В-третьих, YouTube. Там у нас уже более 34 тысяч подписчиков. И наконец, многочисленные подкаст-платформы, собственное мобильное приложение, мобильные приложения сторонних разработчиков. Радиостанция адекватно реагирует на появление любых новых площадок для общения с аудиторией.

«МЫ – РАДИО ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛЮДЕЙ»

– Какие позиции радио занимает в регионах?

– Ситуация отличается. Самая большая конкуренция в Москве. В других субъектах Федерации проще. Есть ряд регионов, где мы единственное разговорное радио. Например, в Ставрополе. Да, там присутствуют «Вести FM» и прочие федеральные радиостанции, но они не делают местный контент. Мы единственные, кто этим занимается в Ставрополе. И за счет этого выигрываем конкуренцию. Потому что людям интересно, что происходит в их регионе. Интересный пример. Есть такой небезызвестный пункт – Петушки во Владимирской области. У нас даже там есть партнер. На волнах радио выходят местные, петушковские новости.

– Какой баланс в эфире между федеральной повесткой и местной? Сколько часов отдается на региональное вещание?

– Зависит от потенциала региона. У нас, как у Ельцина: «Берите самостоятельности, сколько унесете». В некоторых регионах доходит до 3 – 5 часов местного вещания в сутки. В крупных регионах выходят местное утреннее шоу, новости, тематические программы.

– Какой потенциал у разговорного радио? Оно ведь проигрывает в популярности музыкальному…

– Это разные форматы. Развлекательные и музыкальные более популярны по определению. Они не грузят аудиторию, несут позитив и релакс, позволяют отвлечься от суровых будней. Именно по этим причинам такие радиостанции, как, скажем, «Европа Плюс», более популярны. Но информационные станции несут важную социальную миссию. И этот контент некорректно сравнивать с музыкальным.

– Как вы определяете свою аудиторию?

– Мы радиостанция ответственных людей. Социально активных, думающих, взрослых, у которых за плечами их семьи, родные, близкие, родители, дети. Этим людям нужна информация не для того, чтобы развлечься, а для того, чтобы понимать, что происходит в мире, в их стране и в их городе. Это позволяет им анализировать, как это касается их конкретно, что им нужно иметь в виду, как обезопасить себя и своих близких, что нужно предусмотреть и предпринять, чтобы их жизнь была максимально комфортной.

Современная студия Радио «КП» принимает самых высоких гостей. 11 января 2018 г. Президент РФ Владимир Путин в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» обратился к радиослушателямФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«СИЛЬНАЯ СТОРОНА СТАНЦИИ – ИНТЕРАКТИВНОСТЬ»

– Как часто в эфир Радио «КП» приходят первые лица?

– Довольно часто. И речь не только о московской студии, где был президент страны Владимир Путин, почти все вице-премьеры и министры, а также главы крупнейших компаний. В региональных студиях постоянно появляются местные губернаторы, мэры, главы парламентов, министры, бизнес-элиты.

– Что это дает гостям эфира?

– Главным активом любого СМИ является его аудитория и доверие этой аудитории к СМИ. Безусловно, партнерам интересна именно наша аудитория и та лояльность, которую мы наработали во взаимодействии с ней. Если есть цель донести до нее свою идею, информацию о проекте или продукте, то в контексте наших программ эти задачи решаются наиболее эффективно.

– Каким партнерам Радио «КП» может быть наиболее подходящим?

– Мы не нишевая станция, не деловая, не развлекательная. Мы, как это принято говорить, радиостанция общих интересов. Мы вещаем для людей, которые вышли за круг своих профессиональных интересов и стали в хорошем смысле этого слова обывателями. Исходя из этого мы можем быть интересны самому широкому спектру потенциальных партнеров, которые заинтересованы во взаимодействии с нашей широкой аудиторией. Как коммерческим структурам, так и властным.

– Насчет бизнеса понятно. А властям зачем это нужно?

– Как мы знаем, у чиновников различных уровней есть ключевые показатели эффективности, одним из которых является взаимодействие с широкими народными массами. То есть насколько их деятельность позитивно или негативно воспринимается аудиторией. На радио, с одной стороны, можно рассказать о своей работе, разъяснить те или иные решения, которые уже приняты или готовятся к принятию. С другой – услышать обратную связь.

– Каким образом?

– Сильной стороной радиостанции «Комсомольская правда» является ее высокая интерактивность. Почти в любой программе у нас открыты телефоны. Любой наш слушатель может позвонить или написать сообщение и задать свой вопрос гостю прямого эфира. Это максимально короткая обратная связь, без посредников. Мы предоставляем уникальную возможность – поговорить со своей аудиторией, почувствовать ее настроение.

В 2018 году Радио «Комсомольская правда» стало самой быстрорастущей разговорной станцией в России

«ТРИАДА СИЛЬНЕЕ: ГАЗЕТА + РАДИО + САЙТ»

– Какие еще есть дополнительные плюсы?

– Главным плюсом радиостанции является то, что она работает не сама по себе, а в составе нашей триады: газета, радио, сайт. Комплексное воздействие, комплексная работа с аудиторией – наш козырь. Плюс есть пресс-центр, наши мероприятия, издательская деятельность.

– Насколько сильно пересекаются аудитории площадок?

– Как показывает практика, пересечение не очень сильное – мы его оцениваем в 5 – 10%. Аудитория выбирает для себя наиболее предпочтительный способ удовлетворения информационных потребностей. Кому-то по-прежнему удобно покупать газету. Кто-то перешел на чтение материалов в интернете. А кому-то комфортнее слушать радио. Поэтому если потенциальный рекламодатель использует сразу три площадки, он максимизирует аудиторию. Здесь нет ситуации, когда одно может заменить другое. Каждая площадка по-своему дополняет другую, создавая высокий кумулятивный эффект.

– Какие планы на будущее?

– БОльшую часть ключевых городов мы уже запустили. А с запуском Санкт-Петербурга заканчиваем агрессивную веху в развитии сети радиостанции. Мы доведем технический охват FM-аудитории до 60 миллионов человек. И сосредоточимся на другом – на совершенствовании контента. На более глубоком изучении предпочтений целевой аудитории. На работе с нашим внутренним журналистским корпусом и внешними авторами, запуском новых шоу и программ. Не переключайтесь. Будет интересно!

10 лет в федеральном FM-эфире

89 000 подписчиков в группах Радио «КП» в соцсетях и мессенджерах

> 400 населенных пунктов в зоне FM-вещания

> 500 специальных корреспондентов по всей стране

191 интервью записано в Открытой (мобильной) радиостудии «КП» на крупнейших деловых форумах России в 2017 – 2018 гг.

Спикеры: вице-премьеры, министры, губернаторы, мэры, топ-менеджеры банков, руководители корпораций