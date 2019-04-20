По винной дороге через пространство и время

Культура виноградарства на полуострове началась еще во времена древнегреческих колоний на полуострове. В начале XX века она получила второе рождение с появлением здесь князя Льва Голицына.

Сейчас уже никто не отрицает эту истину, а в Крыму подтверждают, что с возвращением в Российскую Федерацию полуостров получил новый импульс к развитию виноградарства и виноделия.

Эногастрономический туризм сейчас приобрел большую популярность во всем мире. И бренд территории зачастую связывают с местными специалитетами, его уникальными особенностями. А местная черноморская кухня и крымское вино как раз таковыми и являются.

Площадь виноградников полуострова: 19 000 гектаров в Крыму и 4500 – в Севастополе. Кстати, это 20% виноградных плантаций России

Такое понятие, как винный тур, вошло в сознание отечественных производителей недавно. Тем не менее популярность таких туров в нашей стране стремительно нарастает. Учитывая запросы гостей полуострова, в министерстве курортов и туризма Республики Крым появилась идея создания сети локальных эногастрономических туристических маршрутов по Крымскому полуострову, которые позволят привлекать туристов не только в летний туристический сезон, но и в осенне-зимний период.

По заказу министерства уже разработан кольцевой туристский маршрут «Винная дорога Крыма», путь которого начинается и заканчивается в городе Симферополь и проходит по юго-Западному Крыму, юго-Восточному Крыму и Южному берегу Крыма.

Крым, виноградники «Солнечной долины». В винодельческих хозяйствах полуострова гостей винных и гастрономических маршрутов встретят по всем правилам винного этикета

– «Винная дорога Крыма» – это одновременно и винный, и гастрономический маршрут, участники которого смогут детально осмотреть виноградники и винодельческие хозяйства, узнать все тайны винного производства и насладиться лучшими блюдами изысканной черноморской кухни. А в этом им помогут опытные гиды-экскурсоводы, которые знают о крымских достопримечательностях, яствах и вине почти все, – пояснил Вадим Волченко, министр курортов и туризма Республики Крым.

15 винодельческих предприятий Крыма (Alma Valley, «Усадьба Перовских», UPPA Winery, усадьба «Мангуп», «Сатера», агрофирма «Золотая балка», «Инкерманский завод марочных вин», «Массандра», «Солнечная Долина», завод шампанских вин «Новый Свет», завод марочных вин «Коктебель», «Дом Захарьиных», винный клуб «Бельбек», винный дом «Фотисаль», «Алеф виналь Крым») разработали для гостей «Винной дороги Крыма» специальные программы. Экскурсии с дегустациями, мастер-классы по виноделию, ужин с шефом ресторана и бренд-амбассадором, знакомство с единственной в Крыму частной коллекцией автохтонных сортов винограда, ретродегустацию при свечах в старинном голицынском подвале, посещение самой мощной в Европе площадки по производству мадеры и даже возможность принять участие в сборе урожая в период уборки винограда.

Но вина и закуски – это не единственное, что ждет участников маршрута, ведь Крым это еще и музей под открытым небом: памятники истории и археологии, просто удивительные крымские виды. А вечером туристов ждет еще и отдых в лучших гостиницах Крыма. Туркомпании уже формируют предложения для поклонников крымского виноделия.

В 2017 году в стране появился федеральный инновационный проект «Гастрономическая карта России». Его автор и координатор Екатерина Шаповалова считает, что гастрономический и винный туризм в сочетании с культурно-историческим туризмом имеет огромные перспективы в России и особенно в Крыму. В проекте участвуют Ростуризм, Минсельхоз, Минпромторг и российский МИД. Цель «Гастрономической карты России» – показать россиянам и всему миру актуальный образ России как современной мультикультурной страны с богатыми традициями и великой историей.

Эту идею нам также прокомментировала председатель правления российской Ассоциации культурно-гастрономического туризма Ирина Климкина, рассказав, что перечень эногастрономических специалитетов регионов России, который сейчас формируется, будет предложен ЮНЕСКО – с целью включения их в список шедевров нематериального культурного наследия человечества.

В 2017 и 2018 годах по инициативе крымского министерства курортов и туризма с огромным успехом прошли фестивали вина и гастрономии «Ноябрьфест». Праздник проходит в День народного единства. Программа фестиваля включает дегустационные выставки винодельческих предприятий и ресторанов Крыма и Севастополя, мастер-классы, семинары, экскурсии на винные хозяйства, концерты. Кстати, проект «Винная дорога Крыма» впервые был презентован именно на этом фестивале, туристы маршрут опробовали.

ЦИТАТА

Леонид Попович, президент Союза виноградарей и виноделов России

«Винный туризм – один из наиболее привлекательных видов отдыха, который сложился как явление уже в начале прошлого века – во Франции, Италии, Испании. В 2009 году создание «винных дорог» признано Советом Европы одним из важнейших направлений развития европейских культурных маршрутов. Винная культура и все, что связано с национальными традициями виноделия, создает самую лучшую почву для встречи и объединения различных культур и традиций. Прогнозируется, что одним из самых популярных видов туризма к 2020 году станет тематический. Сейчас он активно развивается и в России, однако туристские программы, связанные с посещением мест производства различных вин в сочетании с культурной составляющей, еще недостаточно широко представлены как готовый турпродукт на международном туристском рынке»