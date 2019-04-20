Врачи-онкологи: в главной группе риска — люди с хроническими заболеваниями

ВСЕ ВМЕСТЕ ПРОТИВ БОЛЕЗНИ ВЕКА

На этой неделе в Нижнем Новгороде прошел X съезд Ассоциации онкологов России (АОР). В нем приняли участие более тысячи специалистов в области онкологии, радиологии, лучевой и инструментальной диагностики, паллиативной помощи онкобольным. Также на форум пригласили врачей смежных специальностей: гастроэнтерологов, урологов, гинекологов, терапевтов и др.

- Нам очень важно привлекать к совместной работе именно таких врачей, к которым регулярно обращаются пациенты с хроническими заболеваниями. Эти пациенты - первая группа риска, которую необходимо регулярно наблюдать, проверять и смотреть: насколько человек близок к развитию злокачественных образований, какие профилактические меры нужно принимать, - рассказал на встрече с журналистами главный врач Нижегородского диспансера, главный внештатный специалист-онколог области Олег Железин.

Насколько успешной будет борьба против рака, во многом зависит от так называемой первичной онконастороженности, подчеркивает главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн. И поясняет: речь идет о сознательном поведении как врачей, которые должны вовремя отправить на необходимое обследование, так и населения, которое должно ответственно относиться к своему здоровью.

Главный онколог Минздрава РФ, академик Андрей Каприн. Фото: Николай Малахин

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ МОЛОДЫХ КАДРОВ

На съезде академик Каприн был избран новым президентом Ассоциации онкологов России. Он рассказал, что больший упор нужно делать на обучение специалистов, растить талантливую молодежь, которая будет идти вперед.

По итогам форума было принято решение, что ассоциация займется тиражированием лучших практик профилактики, диагностики и лечения онкозаболеваний, разработанных в федеральных центрах и научных исследовательских институтах. А также поддержкой молодых кадров, развитием системы грантов на обучение и стажировки в лучших российских и зарубежных клиниках, реализацией национальной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями. Особое внимание сейчас уделяется разработке системы маршрутизации (определения, куда направлять пациента на том или ином этапе. - Ред.) и раннего выявления онкозаболеваний в каждом регионе.

- Ассоциация онкологов России – одна из самых авторитетных организаций в профессиональном медицинском сообществе. Ее организаторы М.И. Давыдов, В.И. Чиссов положили многие годы на формирование онкологической службы, и их вклад мы должны преумножить, - сказал Андрей Каприн. - Кто-то состоит в ее рядах много лет, кто-то только пришел, но все вы находитесь на передовой борьбы с онкозаболеваниями.

ОТСТАЕМ ЛИ МЫ ОТ ЗАГРАНИЦЫ

Журналисты попросили врачей откровенно ответить: насколько сильно мы отстаем сегодня в области онкологии от передовых зарубежных стран? Почему настолько велика волна призывов собирать средства для отправки наших пациентов на лечение за границу?

- Более половины этих обращений вообще не проходят через нашу профессиональную экспертную оценку. То есть даже не ставится вопрос: можно ли помочь пациенту в наших стенах, в российских лечебных учреждениях? - пояснили участники съезда. - Как только возникает проблема, ее подхватывают, высвечивают, и начинается сбор средств. При этом сложно найти случай, когда родные пациента обратились в ведущие российские медицинские центры, получили отказ и только тогда начали решать вопрос о выезде за рубеж. То есть имеет место и спекуляция.

При этом не единичны случаи, когда российские пациенты возвращаются из-за границы, не получив там ожидаемого эффекта. И продолжают лечение в российских онкобольницах. «Отечественная онкология не хуже, а по ряду направлений лучше других, более динамична в своем развитии», рассказал академик Каприн.

КАК ОЦЕНИТЬ РАБОТУ ВРАЧЕЙ

- Сегодня работа врачей-онкологов оценивается по нескольким основным показателям, - рассказал главврач Нижегородского диспансера Олег Железин. - Первое — смертность пациентов. Она снижается. Пусть на один, два процента. Несколько спасенных человеческих жизней это уже успех.

Второе - диспансеризация, раннее выявление рака. Это один из важнейших показателей. Конечно, мы хотели бы, чтобы выявлялось гораздо больше. Сейчас мы видим ежегодный прирост раннего выявления на 0,5%, на 1,5%. Это десятки тысяч людей, у которых заболевание диагностируется на ранней стадии, а значит, потенциал жизни увеличивается.

Еще один показатель, которому мы уделяем большое внимание - активное выявление. Одно дело - пациент пришел уже с жалобами. Как правило, это бывает 3 - 4 стадия, запущенные формы заболевания. Наша задача - пригласить пациента, который считает себя здоровым, и обследовать его. Это одна из проблем. Здесь особенно нужна помощь СМИ. Чтобы донести до людей: к доктору надо обратиться, когда у тебя еще ничего не болит. На это нацелена диспансеризация.

Важнейший показатель - 5-летняя выживаемость. Даже при том, что становится все больше пациентов, которые живут дольше 5 лет, мы не говорим о выздоровлении. Мы говорим о длительной ремиссии. Такая ремиссия позволяет человеку жить дольше 5 лет. Важно понимать: борьба происходит не в целом за популяцию, а в каждой нозологической форме (по каждому виду рака. - Ред.) мы стараемся продлить эти сроки.

СПРАВКА «КП»

Сейчас у нас в стране состоят на онкологическом учете 3 млн 630 тысяч человек. Эти люди живут и борются с раком. В 2018 году онкодиагнозы были впервые поставлены 617 тысячам россиян. В 2017 году было 599 тысяч, то есть произошел прирост на 20 тысяч.

- Распространенность рака в России, как и во всем мире растет — в среднем на 2 - 3% в год, - рассказал в одном из интервью «КП» главный онколог Минздрава РФ, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн. - Во-первых, рост заболеваемости связан с увеличением продолжительности жизни. Уже точно известно, что в большей степени рак развивается у людей старшего возраста. Во-вторых, улучшается диагностика. Поэтому болезнь обнаруживают чаще, но, что важно, на более ранних стадиях, когда шансы на успешное лечение, как правило, высоки. Наконец, играет роль образ жизни — у молодых женщин стал чаще встречаться рак шейки матки (РШМ), потому что неупорядоченная половая жизнь ведет к заражению вирусом папилломы человека, на фоне которого развивается РШМ. Сразу уточню: регулярная сдача ПАП-теста (специальный анализ, который делают бесплатно при диспансеризации. - Авт.) позволяет вовремя начать лечение и обойтись без травмирующих операций.