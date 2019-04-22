2019-04-22T11:45:30+03:00
Происшествия

Сотрудники Экспертизы имени Третьякова заявили о краже картины Левитана

По их словам, захваченное мошенниками полотно «Летний пейзаж. Пашня» несколько дней назад было продано на аукционе
Александр РОГОЗА@rogozavr
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Пресс-секретарь Третьяковской галереи Анна Котляр. Фото Кирилла Зыкова / АГН МоскваПресс-секретарь Третьяковской галереи Анна Котляр. Фото Кирилла Зыкова / АГН Москва
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В столице - очередной «живописный» скандал. Украдена картина классика! По крайней мере, так заявляют сотрудники Научно-исследовательской экспертизы имени Третьякова. Заявление поступило в московскую полицию на днях: накануне картину Исаака Левитана «Летний пейзаж. Пашня» передали на исследование эксперту Людмиле Шариной. И вдруг выясняется, что полотно было выставлено на продажу через аукцион. И даже уже продано. Скандал!

Некоторые СМИ сообщили, что перепроданный пейзаж принадлежал Третьяковской галерее. В самой Третьяковке это опровергают.

- Эта история не имеет к нам никакого отношения, - заявила «КП» пресс-секретарь галереи Анна Котляр. - Научно-исследовательская экспертиза имени Третьякова - это частная коммерческая организация.

Фрагмент картины Исаака Левитана «Летний пейзаж. Пашня».

Фрагмент картины Исаака Левитана «Летний пейзаж. Пашня».

В заявлении, которое поступило в полицию, сообщается: аферисты продавали картину Левитана через аукционный дом «Литфонд». На его сайте действительно есть такой лот. Согласно информации, небольшая картина размером 17,9×29,6 см (бумага на картоне, масло) была продана еще 13 апреля. Начальная цена - 2,6 млн. рублей. Итоговую цену в аукционном доме не раскрывают. Генеральный директор «Литфонда» Сергей Бурмистров заявил корреспонденту «Комсомольской Правды», что при приеме картины на торги были проверены все необходимые документы.

- На самом деле довольно часто появляются люди, которые заявляют свои права на те или иные предметы искусства, выставленные на торги, - говорит Бурмистров. - Просто не все такие случаи попадают в СМИ. Со своей стороны мы можем сказать: мы проверили все документы, подтверждающие право собственности человека, который решил выставить картину на аукцион. Если у неких людей есть свои имущественные споры, в этом должны разбираться правоохранительные органы. С нашей стороны никаких нарушений не было.

В Научно-исследовательской экспертизе имени Третьякова эту историю пока не комментируют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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