Идеальное лицо без операций и уколов: 3 косметические процедуры на диодном лазере

С помощью диода можно безболезненно и без лишних осложнений избавиться от морщин, пигментных пятен и неприятного акне. Суть лазерного воздействия заключается в том, что инфракрасный импульс прогревает все слои кожи и точечно воздействует на отдельные составляющие дермы.

Рассказываем о трех самых популярных процедурах на диодном лазере, которые помогут вернуть здоровый румянец на щеках – это омоложение, отбеливание и анти-акне.

Лазерное омоложение: возвращаем здоровый и свежий вид коже

Процедура омоложения на диоде – это возможность безболезненно избавиться от неприятных складок и вернуть коже мягкость, упругость и эластичность. Омоложение можно проводить практически на любом участке, но наиболее востребованными являются зоны, что всегда на виду: лицо, декольте, шея и руки. У этой процедуры нет реабилитационного периода, в отличие от процедур лазерного пилинга и фракционного фототермолиза. Современные лазерные аппараты исключают риск ожогов, образования пигментных пятен и других побочных эффектов. Идеально подходит для возрастной кожи от 30+. Как диод воздействует на кожу и сколько процедур нужно пройти для ощутимого результата?

«Лазерное (диодное) омоложение – это атравматическая процедура. Инфракрасный импульс стимулирует работу ваших собственных фибробластов, которые начинают активно синтезировать коллаген. Таким образом, качественный вид кожи начинает улучшаться естественным путем: разглаживаются мелкие морщинки, сужаются поры, выравнивается цвет лица, кожа становится более упругой и подтянутой. Застойные пигментные пятна становятся светлее. Лицо приобретает отдохнувший, свежий и здоровый вид. Чем более зрелый у вас возраст и чем более выражены морщины, тем результат от процедуры будет более заметным, однако омоложение на диоде вполне применимо и как профилактическая процедура ранних признаков старения. Регулярность процедуры – один раз в 7 дней. Курс состоит из 5–8 процедур, в зависимости от индивидуального состояния кожи. Это запускает процессы естественного самоомоложения. Конечный результат проявляется в течение 6–12 месяцев после прохождения полного курса. Эффект не моментальный, так как мы активируем фибробласты, которые после завершения всех процедур продолжают работать, тем самым обновляется коллагеновая структура – организму требуется на это время», – рассказывает врач-дерматовенеролог Диана Гарунова из Центра аппаратной косметологии «Epilas».

Противопоказания для проведения лазерного омоложения стандартные, как и для других методик аппаратной косметологии. Также процедуру омоложения на лазере нельзя проводить одновременно с косметологическими процедурами, при которых используются кислотные препараты и пилинги. Сюда чаще всего относится комбинированная чистка, при которой на кожу наносятся фруктовые кислоты, чтобы «расшевелить» верхние слои дермы. В таких случаях врач рекомендует отложить лазерное омоложение как минимум на неделю.

«Как минимум 2 недели перерыв должен быть также после так называемых «уколов красоты» – мезотерапии, плазмотерапии, ботулинотерапии. Если вы нацелены на целый комплекс процедур по улучшению внешнего вида, тогда разумно сначала проводить курс лазерного омоложения, при этом важно соблюдать регулярность процедур, а после уже приступать к инъекциям. Так будет оптимальнее всего», – уточняет Диана Гарунова.

Лазерное отбеливание: избавляемся от пигментации и солнечных «поцелуев»

Еще одно неприятное явление на возрастной коже – пигментные пятна. Чаще всего они «выскакивают» при недостатке витаминов А, С, РР. Дополнительный курс витаминов, безусловно, улучшит работу организма, но не избавит вас от пигментации. Единственный безболезненный способ устранить коричневые пятнышки на лице, шее, декольте и руках – это лазерное отбеливание на диоде. Курс процедур примерно такой же, как и на процедурах омоложения: 5–7 процедур с интервалом 7 дней, а приятным дополнением к более светлому тону кожи и удалению пятен станет легкий эффект лифтинга.

«При диодном лазерном отбеливании инфракрасный импульс воздействует на скопление меланоцитов, которые вырабатывают пигмент меланин. Они концентрируются на базальном (верхнем) слое кожи, за счет чего и происходит гиперпигментация. Под воздействием света лазера эти клетки начинают постепенно дробиться и разрушаться. И, соответственно, пигментное пятнышко уменьшается в размерах. Например, если было одно большое пятно, оно разделяется на несколько маленьких. И постепенно за счет физиологического отшелушивания (смены слоев кожи) эти пятнышки светлеют», – объясняет врач-дерматовенеролог Диана Гарунова из Медицинского центра «Epilas».

Противопоказания для процедуры: беременность и период грудного вскармливания, онкологические заболевания, заболевания крови, эпилепсия, диабет, различные повреждения кожи, герпетические высыпания на участке, где будет воздействовать излучение, и прием лекарств, которые повышают чувствительность кожи к свету.

Лазерное лечение акне: избавляемся от прыщей и угревой болезни

Акне – это одно из самых неприятных заболеваний кожи, с которым сталкивались все без исключения, при котором сильно страдает эстетический вид человека. Болезни сальных желез могут поражать не только лицо, но спину и грудь. Постепенно воспаленные угри превращаются в папулы и пустулы, которые оставляют на коже рубцы и застойные пятна. Многие думают, что акне – это удел подростков и переходного возраста. К сожалению, на угревую сыпь жалуются люди в любом возрасте. Огромная ошибка многих подростков – пускать заболевание на самотек, надеясь, что все само пройдет к 18–20 годам. Чаще всего это заболевание встречается в больших городах. Бок о бок оно идет со стрессом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, гормональными сбоями и генетической предрасположенностью.

В современной медицине для борьбы с акне очень часто назначают именно лазерное лечение, которое не только устраняет очаги воспалений, но сужает поры, улучшает цвет и тон лица, а также активизирует микроциркуляцию. Как это происходит – рассказывает врач-дерматовенеролог.

«При процедуре «Анти-акне» инфракрасный импульс диодного лазера проникает в кожу и воздействует на фибробласты как при процедуре омоложения. Он стимулирует активную выработку коллагена, а вместе с ним и формирование молекул кислорода, которые пагубно влияют на бактерии, вызывающие акне. Эти бактерии не живут в аэробных условиях. То есть очаги, где существует воспаление, санируются, и тем самым вредные бактерии акне погибают, вследствие чего воспаление регрессирует. Также диод положительно влияет на постакне – скопление пигментов светлеет. Весь курс составляет – 5–8 процедур в зависимости от состояния кожи и сложности заболевания. Рекомендуемый интервал – 7 дней, для того чтобы кожа успевала отдохнуть». Повторять курс можно каждые полгода. Противопоказания такие же, как при лазерном отбеливании», – говорит врач-дерматовенеролог Диана Гарунова из Центра «Epilas».