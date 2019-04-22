"Арматура угодила бы в сердце, если бы не телефон": Мобильник спас от смерти охранника столичного кладбища, на которого напали двое мигрантов

Инцидент произошел поздним вечером 21 апреля на территории Кузьминского кладбища в Москве. 54-летний охранник Игорь К. выполнял плановый обход территории, как вдруг из кустов на него набросились двое мужчин. Игорь узнал нападавших - местные нелегальные дельцы, которые уже долгое время ошиваются на территории кладбища, пристают к посетителям, навязывая им свои услуги, а также занимаются вандализмом ( воруют памятники и оградки). Оба приехали из стран средней Азии, каждого из них Игорь ранее "гонял" с кладбища.

- Оба нападавших хотели запугать охранника. Они накинулись на мужчину из кустов с криками «Не мешай нам заниматься делом». Только криками все не ограничилось. Нападавшие азиатской внешности были вооружены. У обоих были арматуры, заточенные с одного конца, – рассказал КП источник в правоохранительных органах. – Один из преступников пырнул Игоря в грудь. К счастью, мужчину спас мобильный телефон, лежавший в кармане спецовки.

Практически эпизод из голливудского боевика. Мужчину спас телефон, который лежал именно в том месте, куда пришелся удар арматуры. После того, как Игорь отбился от нападавших, он вызвал полицию. Теперь преступникам грозит не только срок за воровство, но и за покушение на убийство.

Стоит отметить, что Кузьминское кладбище нередко становится предметом повышенного интереса так называемых "кладбищенских воров", ведь на его территории похоронены многие криминальные авторитеты, и просто известные в прошлом люди. Например, родители Аллы Пугачевой. Оградки и памятники из дорогих материалов – главная добыча таких воров.