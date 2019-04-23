Так был или не был Уильям Шекспир? Вот в чем вопрос, точнее, главная загадка мировой литературы

ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ

«А не замахнуться ли нам на Вильяма,понимаете ли, нашего Шекспира?» Эта фраза из рязановской комедии «Берегись автомобиля» стала крылатой. Самодеятельные артисты замахнулись. На самую культовую пьесу в мире. Недаром лет двести мечта всех актеров - сыграть Гамлета. Главную роль доверили незадачливому автоугонщику Деточкину (Иннокентий Смоктуновский). К тому времени Смоктуновский уже получил международную известность, сыграв принца датского в фильме Козинцева. Его Гамлет считается лучшим в истории отечественного кино. В мировом кинематографе трагедию экранизировали свыше ста раз! Вершина – картина 1948 года одного из главных актеров ХХ века Лоренса Оливье. Он получил за нее два «Оскара» — за лучший фильм и лучшую мужскую роль, которую сам и сыграл. Засветились в этой роли на экране Мэл Гибсон, Бенедикт Камбербэтч и даже дамы - звезда немого кино Аста Нильсен и божественная Сара Бернар.

Замахнулся и Юрий Любимов в легендарной Таганке. Гамлет стал лучшей театральной ролью Владимира Высоцкого. Уже в наши дни режиссер с мировым именем Робер Лепаж поставил «Гамлета» в московском Театре наций. Евгений Миронов – один во всех лицах трагедии. Аншлаг!

Да, пьесы англичанина по-прежнему с успехом идут на сценах лучших театров планеты, вновь и вновь экранизируются. Он остается самым репертуарным классиком в мире. Шекспир и ныне живее всех живых драматургов.

Но замахиваются на Шекспира и конспирологи всех мастей. По аналогии с гамлетовским возник даже «шекспировский вопрос», ставший, пожалуй, главной интригой мировой литературы. Кто на самом деле скрывался под псевдонимом Шекспир?

С середины 19 века на эту тему вышли тысячи (!) книг на разных языках, включая русский.

Дело в том, что рукописи пьес,сонетов Шекспира не сохранились до наших дней. Как, впрочем, и многих других литераторов той эпохи. И биографов при жизни нашего Уильяма не случилось. Кто ж тогда думал о его следе в истории? Так что сведения сохранились скудные.Родился в заштатном «городишке» Стратфорд-на- Эйвоне. Здесь вырос, женился, обзавелся тремя детьми, переехал в Лондон, стал актером, совладельцем театральной компании «Слуги короля». В 48 лет вернулся в Стратфорд, где и умер спустя три года.

Пьесы великого драматурга часто служат сюжетами для фильмов. Лента «Двенадцатая ночь» режиссера Яна Фрида (1955) стала первой советской экранизацией Шекспира. Фото: Кадр из фильма

ОН НЕНАСТОЯЩИЙ!

От названия родного города Уильяма и возникло мощное международное движение - «антистратфордианство». Его сторонники считают, что актер из провинции не мог сам написать гениальные пьесы.

Первым в 1848 году выдвинул обвинение против «варвара из Стратфорда» нью-йоркский юрист Джозеф Харт. Дескать, сын неграмотного бедняка вырос в невежестве и пороке, был браконьером. А весь вклад «актеришки» в драматургию якобы заключался в том, что в пьесы, сочиненные «университетскими» умами, он добавлял непристойности. Ну, что еще можно ждать от невежды?

После книги Харта «антистратфордианцы» (известен еще термин «антишекспиристы») разных стран бросились искать настоящего Шекспира. Образованного человека. Ведь сын перчаточника, университетов не кончавший, не мог, по их мнению, написать такие умные произведения. И в Европе он не был, значит, не мог сочинить «Ромео и Джульетту», прочие «итальянские пьесы».

На сегодняшний день насчитывается свыше 80 претендентов на авторство «Гамлета», «Короля Лира» и других великих комедий, трагедий, сонетов.

Первым и самым главным кандидатом надолго стал Фрэнсис Бэкон. Политик, философ, писатель, учёный,один из величайших умов той эпохи. Современник драматурга. «Раскрутила» его в середине 19 века Делия Бэкон. Не родственница - однофамилица, американская учительница. Ох, уж эти янки-разоблачители, всюду народ баламутят!

Дама выпустила книгу «Разоблаченная философия пьес Шекспира». Зачем великому философу было прятаться за псевдонимом при сочинении пьес? Дескать, он с группой товарищей таким образом тайно распространял передовую политическую и философскую систему. Американка утверждала, что расшифровала в его письмах инструкцию, как отыскать под надгробием Шекспира бумаги, которые докажут, что пьесы создал Бэкон. Она специально приплыла из Штатов в Англию, отправилась в Стратфорд на раскопки могилы. Даже брала в руки лопату, но прах драматурга ей потревожить не удалось. Пыталась также получить от английских властей разрешение вскрыть гробницу самого Бэкона. Якобы в ней тоже зарыты доказательства его авторства. Разрешения не дали.

Неистовая Делия сошла с ума. Зато породила движение «бэконианцев», свято верящих, что их кумир и есть подлинный автор «Гамлета». К ним принадлежали, например, Марк Твен, сочинивший книгу «Умер ли Шекспир?» и Зигмунд Фрейд, нашедший у Гамлета эдипов комплекс.

Фильм «Ромео и Джульетта» режиссера Франко Дзеффирелли (1968) завоевал две премии «Оскар», три премии «Золотой глобус» и другие награды. Фото: Кадр из фильма

ИЩИТЕ ШИФРОВКИ

Интригу обостряло то, что Бэкон, помимо прочего, занимался шифрами. Энтузиасты принялись за работу! Врач из Детройта Орвилл (опять янки!) даже создал гигантское «колесо шифра»: 300-метровый холст на двух параллельных колесах. На холст наклеил страницы пьес Шекспира. Раскручивая колеса,отыскивал ключевые слова. С их помощью якобы нашел в текстах зашифрованную автобиографию Бэкона. Тот, мол, был тайным сыном королевы Елизаветы, поэтому скрывал авторство пьес. Конгрессмен от штата Миннесота Доннелли издал толстенную книгу «Великая криптограмма: шифр Фрэнсиса Бэкона в так называемых пьесах Шекспира».

«Разоблачители» периодически потрясали шифровками с адресами, где якобы спрятаны доказательства авторства Бэкона, его подлинные рукописи знаменитых пьес. То на дне реки Уай - русло углубляли, ничего не нашли! То в башне Кэнонбери - тоже пусто! Даже в гробнице поэта Эдмунда Спенсера, современника Шекспира! В 1938-м ее вскрыли – увы…

Позже «разоблачители» обратили внимание на одно важное обстоятельство: героями многих пьес были короли, принцы, герцоги... Сын перчаточника не мог знать жизнь двора. Выходит, подлинный автор был благородных кровей!

Орвилл Уорд Оуэн построил «колесо шифра», чтобы найти спрятанные шифры, которые, как он верил, Фрэнсис Бэкон оставил в работах ШекспираФото: ru.wikipedia.org

«ДУХ БЭКОНА УТВЕРЖДАЛ, ЧТО ПЬЕС НЕ ПИСАЛ»

В 1920 году выходит книга «Опознанный Шекспир» с сенсационным заявлением,что под этой маской творил Эдуард де Вер, 17-й граф Оксфорд! Правда, была одна неувязка. «Король Лир», «Макбет», «Антоний и Клеопатра», ряд других пьес появились уже после смерти графа. Объяснение придумали быстро. Дескать, Оксфорд оставил рукописи этих незавершенных шедевров, друзья досочинили…

В стане ниспровергателей тут же возникло мощное движение «оксфордианцев». К ним из «бэконианцев» переметнулся старик Фрейд. Между лагерями началась неистовая вражда в духе Монтекки и Капулетти. К счастью, бескровная. Сражения шли в книгах, статьях и … судах. Так называемый «mock trial» с участием судей из Верховного суда США состоялся в 1987 году. «Mock trial» - популярное у юристов упражнение в данном случае был посвящен установлению авторства шекспировских пьес. Автором признали… Шекспира.

В поисках веских доказательств противники обращались даже к спиритизму. В середине ХХ века на эту тему вышло несколько книг. Один автор утверждал, например, будто дух самого Бэкона признался ему, что не писал пьесы, а дух Шекспира лично подтвердил, что «Сонеты» сочинил граф Оксфорд. Другой автор назвал «загробные доказательства» конкурента клеветой: ему дух Бэкона подтвердил, что это он сочинял пьесы.

Война между «бэконианцами» и «оксфордианцами» продолжается до сих пор…

В «шекспиры благородных кровей» записывали также 5-го графа Ратленда, 6-го графа Дерби, королеву Шотландии Марию Стюарт и даже саму королеву Англии Елизавету Первую. В числе дам-претендентов на авторство пьес фигурировала и жена Уильяма, куда ж без супруги-то.

Отдельная история с драматургом Кристофером Марло.Сын сапожника, ровесник Шекспира, он, в отличие от Уильяма, закончил Кембридж. Правда, погиб в 29 лет. Ноконспирологам и этот факт не помеха. Дескать, убийство Марло инсценировал его знатный могущественный покровитель-любовник Томас Уолсингем, шеф королевской разведки. Марло под чужим именем спокойно строчил пьесы, покровитель передавал их актеру, совладельцу труппы «Слуги короля». Тот ставил под своим именем.

В авторы бессмертных пьес конспирологи записывают также коварных иезуитов, тайных розенкрейцеров, масонов и много кого еще. Эпопея продолжается…

Свой вклад в «шекспировский вопрос» внесла и наша страна. При большевиках главным ниспровергателем Уильяма стал нарком просвещения Анатолий Луначарский, ратовавший за графа Ратленда.Вторая волна пошла в конце ХХ века.Тогда бывший ученым секретарем Шекспировской комиссии АН СССР (затем – РАН) Илья Гилилов неожиданно издал книгу «Игра об Уильяме Шекспире, или Тайна Великого Феникса». По его мнению, истинные авторы – граф Ратленд с супругой. Группа энтузиастов даже пыталась выдвинуть книгу на Нобелевскую премию… Позже свою версию выдвинула переводчица Марина Литвинова в книге «Оправдание Шекспира», назвав авторами Бэкона и Ратленда.

3D-реконструкция, выполненная на основе посмертной маски Шекспира, обнаруженной в 1849 году. Впрочем, в то, что посмертная маска была сделана именно с Шекспира, верят не все.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КОММЕНТАРИЙ

СЛАДКОГОЛОСЫЙ ЛЕБЕДЬ ЭЙВОНА!

Николай Захаров, ученый секретарь Шекспировской комиссии РАН, доктор философии, кандидат филологических наук, директор Шекспировского центра Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета.

- «Шекспировский вопрос» есть. Основан он на откровенном снобизме «разоблачителей». Мол, пьесы Шекспира мог написать только титулованный человек с университетским образованием, а не сын простого перчаточника.

Николай Захаров, ученый секретарь Шекспировской комиссии РАН, доктор философии, кандидат филологических наук, директор Шекспировского центра Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета. Фото: личный архив

Начнем с отца. Джон Шекспир был состоятельным ремесленником, входил в круг самых уважаемых жителей Стратфорда, одно время возглавлял городской совет. Мать – Мэри Арден, из знатной англосаксонской аристократии. Так что наш Шекспир не так уж и прост! Его безграмотность – тоже ложь! Сын члена городского совета, с 7 до 14 лет он не мог не посещать Грамматическую школу Эйвона. Занятия там шли до позднего вечера. Школа давала приличное образование: знание латыни, чтение классических авторов в оригинале, умение свободно писать и спорить на разные темы и т.д. Затем - самообразование, как у многих других гениальных писателей.

Отмечу, что ни один из современников драматурга не усомнился в его авторстве. 16 пьес, опубликованных при жизни Шекспира, были под его фамилией. Две его поэмы напечатал земляк Ричард Филд, известный лондонский издатель. Титульная страница сонетов, опубликованных в 1609 году, называет их автором Шекспира. Да, там нет имени Уильям, что доказывает: он был хорошо известен уже по фамилии.

Самое важное свидетельство оставил популярный в ту пору драматург Бен Джонсон, назвав Шекспира сладкоголосым лебедем Эйвона, поэтом на все времена, удивительным человеком, который переживет славу современников. Так и случилось.

Тогда же, 400 лет назад, зародился «культ Шекспира». Всё началось с оды крестника драматурга Уильяма Давенанта «Памяти мастера Уильяма Шекспира». Давенанту было тогда двенадцать лет. Любовь, выраженная в его стихах, породила непреходящее преклонение перед памятью Барда. Позже Давенант сам стал известным драматургом - автором адаптаций шекспировских пьес «Много шума из ничего», «Два знатных родича», «Буря», «Гамлет», «Юлий Цезарь», либретто оперы «Макбет». Однако, пожалуй, самым интересным, что связывает его с великим предшественником, стала легенда, будто бы Шекспир был его родным отцом. Сам ли Давенант придумал ее или злые языки оговорили его родителей, но факт появления легенды свидетельствует о раннем проявлении шекспировского мифа, напрямую связанного с возникновением «культа» писателя и становлением его литературной репутации. «Разоблачения» же начались лишь в середине 19 века, когда Шекспир стал слишком популярным, чтобы привлечь внимание завистников и скептиков.

Титульная страница издания сонетов Шекспира 1609 года.Фото: ru.wikipedia.org

Шекспир был! Его жизнь неплохо документирована для конца 16 - начала 17 вв. Так, в прошлом году в уникальный международный реестр программы ЮНЕСКО «Память мира» добавлены 90 документов о жизни и творчестве Шекспира. Они свидетельствуют не только то, что он реально жил, но и был автором лирических, эпических и драматических произведений. Уже одно это должно поставить крест на любых домыслах, фантастических концепциях, альтернативных конспирологических версиях. Несмотря на некоторые сложности, которые недавно подробно изучила Хизер Вулф, «Геральдическая палата» подтвердила право Шекспира на дворянский титул, и ему был дарован герб - серебряный сокол, потрясающий копьем.

Что же касается многочисленных «кандидатов в гении», отсылаю всех интересующихся этим вопросом к научной статье Дмитрия Иванова, Владимира Макарова, Сергея Радлова «Шекспир и “шекспиры”». Она доступна в Интернете.

В ней подробно разбираются и аргументировано разбиваются известные конспирологические версии. Я согласен с выводом авторов: «Тропы, которыми блуждают антистратфордианцы из различных лагерей, в первую очередь опасны тем, что вне зависимости от выбираемой ими фигуры кандидата им приходится утверждать ее посредством самых невероятных искажений, подтасовок, игнорирования истории эпохи и собственно шекспировских произведений». Это касается и отечественных «разоблачителей». Прошлой осенью мы организовали в Москве Международную научную конференцию «Шекспировские чтения», в ходе которой провели «круглый стол» с обсуждением этой статьи.

Сегодня интерес к наследию великого английского драматурга и поэта как никогда велик. Во всем мире и в России выходят новые монографии о Шекспире, переводы его произведений, появляются театральные постановки и киноверсии его пьес, игровые и научно-популярные фильмы о его судьбе и эпохе. На этом фоне, увы, будут рождаться новые и тиражироваться старые слухи и сплетни. Шекспиру они не страшны. Он давно признан гением! Убедиться в этом легко: взять в руки том и начать читать, пойти в театр на его спектакль.

КСТАТИ

И В ГОМЕРЕ СОМНЕВАЮТСЯ

«Шекспировский вопрос» - самый масштабный в мировом литературоведении по количеству изданных книг, курьезов. Но не единственный. Есть еще «гомеровский». Ставящий под сомнение сочинение эпических поэм «Илиада» и «Одиссея» легендарным древнегреческим поэтом Гомером. Некоторые исследователи сомневаются, был ли он вообще. Среди прочих авторов ту же «Илиаду» приписывают египетской поэтессе времен Троянской войны Фантасии.

В России вот уже 90 лет идет массированная атака на Шолохова. Дескать, он не сочинял «Тихий Дон», за который получил Нобелевскую премию, а украл, присвоил чужую рукопись. Либо же эпопею по указке Сталина сочиняли другие, а автором назначили молодого пролетарского писателя. К настоящему времени насчитывается полсотни кандидатов в авторы романа о Григории Мелехове. Включая расстрелянного в 1921 г Н.Гумилева. На эту тему в России и за рубежом изданы десятки «разоблачительных» книг, сотни статей. И хотя еще двадцать лет назад была обнаружена авторская рукопись «Тихого Дона», а премьер Владимир Путин выделил деньги на ее приобретение, чтоб она не ушла за границу, нападки на Шолохова продолжаются…

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