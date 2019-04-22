Налог с огорода: к 20 миллионам крестьян могут прийти налоговые инспекторы

Председатель правительства Дмитрий Медведев поручил в кратчайшие сроки (до 20 мая) разработать законы, которые обяжут владельцев личных подсобных хозяйств (ЛПХ) платить налоги. Многих это поручение удивило. ЛПХ — это твой огород или участок земли с внутренней стороны забора, где ты растишь редиску, картошку или укроп. Ты уже и так платишь за него земельный налог, а двойное налогообложение у нас до сих пор было запрещено.

Лично у меня есть огород, значит я — ЛПХ. Я ращу на этом огороде чеснок и хрен, и сам же его ем. Я не продаю ничего со своего огорода. Но теперь ко мне придут и попросят заплатить еще какой-то налог за мой хрен. Ладно, мне для Родины денег не жалко. Но вот нас таких ЛПХ по разным подсчетам от 18 до 24 миллионов. Возьмем округленно — миллионов двадцать. А где найдут столько налоговых инспекторов, чтобы к каждому из нас пришли? И не на пять минут заглянули. Чтобы оценить налоговую базу с моего огорода понадобится минимум полгода напряженного анализа (с весны до осени).

Я уже не говорю о гуманитарной составляющей. Ведь не все ЛПХ — представители среднего класса и дачники из Москвы. Есть миллионы людей, которые питаются от земли и настоящих денег никогда в руках не держали. Они живут на земле и кушают то, что она им наплодоносит. Очень бедные люди, неловко как-то у них еще копеечку отнимать.

Ведущий аграрный аналитик компании Альпари Анна Бодрова сомневается в том, что ЛПХ в ближайшее время смогут обложить налогом.

- В подавляющем большинстве случаев ЛПХ — это единственная возможность для людей прокормиться от земли, не привлекая заемного капитала, - сказала она «КП». - ЛПХ — это не фермеры. Возможно, они и продают часть своего урожая на рынке, но кто проверит: съел он сам свою петрушку, продал на рынке или раздал нуждающимся? Поэтому нет никакой рациональной почвы под таким налогом. Я бы подошла к вопросу с другой стороны: заинтересовать ЛПХ, чтобы им было выгодно встать на налоговый учет. То есть они это делают, а им за это открывают кредитные линии. Но такое сейчас невозможно.