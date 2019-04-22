Действия Пентагона в Сирии сравнили с политикой фашистских концлагерей

Представители США отказались участвовать в третьем совещании по ликвидации лагеря беженцев Эр-Рукбан в Сирии, которое прошло в Москве в режиме телемоста с правительством Сирии. Об этом в понедельник заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал- полковник Михаил Мизинцев.

Представитель Минобороны России сравнил действия США в лагере беженцев Эр-Рукбан с политикой фашистских концлагерей.

По словам выступающих на совещании стало известно, что на территории Эр-Рукбана введен запрет на движение транспорта, а его жителям запрещено покидать лагерь через любые выходы, кроме центрального. При непосредственной поддержке американских военных подконтрольные им вооруженные группировки во главе с "Магавир Ас-Саура" в ответ на массовый выход беженцев в кратчайшие сроки сформировали в Эр-Рукбане "так называемую местную полицию и разработали для его жителей перечень запретов и жестких мер наказания за их нарушение".

"Как это расценивать: на словах - за демократию и гуманизм, а на деле - политика давно забытых концентрационных лагерей", - удивляется Мизинцев.

Генерал отметил, что сателлиты США в Западной Европе активизировали свое давление на власти соседних с Сирией стран, запрещая им напрямую работать с сирийским правительством по проблеме беженцев.

Представитель правительства Сирии поблагодарил российский военных за самоотверженную работу.

""Совместная работа с Россией позволила вернуться на родину почти 4,4 тысячи человек из лагеря "Рукбан", - заявил на совещании министр национального управления и экологии Сирии Хусейн Махлюф.

"Рукбан" появился в 2014 году в 55-километровой зоне вокруг базы США, которая находится в районе Эт-Танфа на границе Сирии с Иорданией. Российские военные, представители МИД России и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в этом лагере близка к гуманитарной катастрофе. Прилегающий район контролируют незаконные вооруженные формирования, из-за чего в лагере сложилась тяжелая гуманитарная ситуация. В США настаивают на том, что проблема должна решаться в столице Иордании Аммане в формате трехсторонних консультаций представителей России, США и Иордании. В России считают, что бедственное положение сирийских граждан не разрешится без участия представителей ООН и, самое главное, без содействия представителей правительства Сирийской Арабской Республики.

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"При содействии России в Сирии состоялся второй гуманитарный конвой в лагерь "Эр-Рукбан". Беженцам доставлено 1080 тонн продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости", - заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков (подробности)