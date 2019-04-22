Лучшие фильмы Московского кинофестиваля

«Воскресение» (Россия)

Режиссер - Светлана Проскурина

Конкурс

Кадр из фильма «Воскресение»

Психологическая драма, рассказывающая об одном дне из жизни крупного чиновника мэрии подмосковного городка (Алексей Вертков). Этот образ явно вдохновлен реальными прототипами - участниками последних скандалов, например, с Химкинским лесом. Но картина Проскуриной - не социальная драма и не сатирическая комедия, это фильм, следующий традициям серьезного авторского кино, бегущего от всякой публицистичности, попытка философского осмысления событий текущей жизни. По мысли автора, она явно нуждается в «воскресении», ибо герои зависли где-то между жизнь и смертью. В первой же сцене чиновник получает анонимку, предвещающую ему скорую смерть. Выходит из окна его любовница (Александра Ребенок). Дома прикована к постели полупарализованная мать в исполнении героической Веры Алентовой. Звезда мелодрамы «Москва слезам не верит» сыграла свою самую радикальную роль - за такие в Голливуде немедленно выдают «Оскара» (за второплановую роль).

«Импровизаторы» (Япония)

Режиссер - Сабу

Конкурс

Кадр из фильма «Импровизаторы»

Заметный японский режиссер Сабу (его прошлый фильм, «Мистер Лонг», участвовал в конкурсе Берлинского фестиваля) выступил с занятной хипстерской побасенкой об игре случая - он в этом фильме единственный «импровизатор». Знаменитого певца, популярного только у пожилых бабок, берет в заложники одна из его поклонниц, чтобы на ближайшем концерте он посвятил ей песню. Усыпанных бриллиантами японок намереваются ограбить на концерте головорезы, ранившие девушку другого главного героя. Тот получил знамение, что если будет совершать добрые дела, то она воспрянет из комы. Одним из добрых дел должна стать транспортировка неузнанных им бандитов на концерт. С бандитами же в свою очередь ведет разборки при помощи молотка выпущенный на свободу их более благородный подельник. На разборки он всегда берет впавшую в невменоз маму на кресле-каталке. Ловко придуманные, ироничные кинематографические трюки незаметно складываются в трогательную историю об одиночестве, тоске и мечте о душевной близости.

Импровизаторы, 2018.

«Перелетные птицы» (Колумбия)

Режиссеры - Сиро Гэрра, Кристина Гальяго

Фильмы, которых здесь не было

Кадр из фильма «Перелетные птицы»

Картина, вошедшая в шорт-лист «Оскара» - оригинальный и убедительный апдейт траченного молью жанра "гангстерского фильма" вроде бы следует классической рецептуре - торговля наркотиками сначала переводит героя из грязи в князи, чтобы потом разрушить и убить, но делает это настолько оригинально, что ты даже благодарен сюжетным скрепам за то, что оказываешься в состоянии усвоить эту историю с первого раза. Жанр держит в берегах разливанную латиноамериканскую ретро-экзотику - повествование относится к 1970-м годам, когда полупещерные колумбийские племена открыли для себя возможность продажи травы американским хиппи. Дальше -больше, и вот уже поставленный на поток наркотрафик грозит разрушением патриархальным ценностям, которые мудрые племенные вожди надеялись как-нибудь сохранить.

Перелетные птицы.

«Что ты будешь делать, когда мир в огне?» (Италия - США)

Режиссер - Роберто Минервини

Фильмы, которых здесь не было

Кадр из фильма «Что ты будешь делать, когда мир в огне?»

Жизнь современных отверженных, подталкиваемых на бунт самой жизнью, становится предметом большого искусства в замечательном документальном фильме итальянца Роберто Минервини, снятом им в американском штате Луизиана. Герои - чернокожие малоимущие, отсидевшие в тюрьме или пережившие, кажется, сразу все виды насилия. Они не просто рассуждают о страхе перед насилием и белыми людьми, въевшемся в их души. Камера предъявляет детали их отношений и существования, которые невозможно сыграть или сымитировать, и которые и делают это кино подлинным во всех смыслах. Герои живут своей повседневной экстремальной жизнью - в присутствии камеры, так, как будто режиссёр с оператором стали их кошками, которых не замечают, а те при этом умудряются, не пожертвовав спонтанностью, наладить изображение, которому позавидуют главные мировые фотохудожники. Невероятно красивый фильм о красивых, талантливых людях, изо всех сил пытающихся не дать себя согнуть грузу несправедливости.

Что ты будешь делать, когда мир в огне?.

«Произведение без автора» (Германия)

Режиссер - Флориан Хенкель фон Доннерсмарк

8 ½ фильмов

Номинированный на «Оскара» как лучший фильм на иностранном языке и за лучшую операторскую работу,

Фильм немца фон Доннерсмарка (лауреата «Оскара» за фильм «Жизнь других») - очень традиционная работа о современном художнике (прототипом является Герхард Рихтер). Но, возможно, в этом и состоит его главная сила. Почему кино о современных художниках должно быть обязательно авангардистским и смотреть его должны только искусствоведы? Почему бы не рассказать о современном искусстве так, чтобы оно стало интересно и домохозяйкам? К тому же современные художники (некоторые, но не все) тоже были детьми, и не сразу начинали стоять на голове, а когда-то ходили ногами. Кинороман (а лучше бы все же телероман) продолжается 188 минут, которые, надо отдать ему должное, совсем не скучно смотреть, и охватывает почти 30 первых лет жизни обобщенного персонажа по имени Курт, пришедшихся на самый страшный период жизни Германии. Доннерсмарк ставит роскошную мелодраму, поэтому идея о том, что художник в Германии не может быть не связан с прошлым своей страны, решается им так, как и положено в этом жанре: любимая девушка Курта (Паула Беер из «Франца» Озона) оказывается дочерью врача-убийцы (Себастьян Кох), отправившего его тетю в газовую камеру.