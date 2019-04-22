Бытовые «полдколы» как двигатель майданных настроений

На днях общался по работе с одним уважаемым жителем Белоруссии. На вопрос об отношении наших стран и их жителей он неожиданно ответил так: «Знаешь, на бытовом уровне вы, россияне, все-таки относитесь к белорусам с пренебрежением. Да-да, не отпирайся. Вы словно говорите: «Отличные вы, белорусы, парни, но все равно какие-то недорусские. Строите свое странное государство, выдумываете какую-то историю - не то польскую, не то литовскую — и выдаете ее за свою. Вам бы, белорусам, напрячься, стать совсем русскими, и тогда с вами все будет Ок». Но мы живем здесь, строим и любим нашу страну. И такое отношение самую малость, но царапает нам душу».

После этих слов я задумался об Украине. С Белоруссией, даст Бог, все у нас будет хорошо. А вот то, что произошло между нами и украинцами, отчасти наверняка спровоцировало наше похожее к ним отношение. Десять лет подряд я ездил отдыхать в украинский тогда Крым, бывал и в Киеве, и в Харькове, и в Кировограде с Одессой. Шуточки по поводу хохлов и хохлушек, насмешки над украинской мовой, самостийностью и незалежностью слышались не часто, а очень часто. «Знаете, как по украински кофе? Кава! Ха-ха-ха. А зонтик — это парасолька. Вообще умора!». Когда в компании были украинцы, они из приличия улыбались. Но их недоумение бросалось в глаза: «Что здесь смешного?»

Насмешки и покровительственное отношение были вроде бы невинными, друзья-украинцы сносили их стоически. Но вызывая из памяти те сцены, я понимаю, что все это здорово царапало им душу. Не исключаю, что мелкобытовые «подколы» пробили в наших с соседями отношениях не меньшую брешь, чем самые лютые нефте-газовые и политические разборки. Возможно, львиная доля поддержки майдана в 14-м, готовность подпрыгивать когда «кто не скачет, тот москаль» и вообще антироссийская фобия зиждется как раз на этой многолетней обиде на тех, из России: которые никак не хотели признавать украинцев ровней. Отношения в верхах были лишь отражением коллективного бессознательного - тут за самую невыгодную ассоциацию с Европой уцепишься, лишь бы помахать рукой зазнавшейся России.

Гнев за Донбасс и #Крымнаш пришел позже и пришелся кстати. Однако он вряд ли стал первоисточником. Андрей Данилко (это тот, что Верка Сердючка) пел на Евровидении «Russia Goodbye» еще в 2007 году. Это был четкий, не допускающий толкования месседж, который заметили все. А сколько таких месседжей остались неуслышанными?

Сейчас в «незалежной» очередная смена власти. Призрачная, ни на чем вроде не основанная надежда восстановить нормальные отношения нет-нет да и постучится в сознание. Да, стена между нами за 5 лет выросла гигантская. Но пусть не забудутся 11-процентов поддержки приезжавшего в Москву Юрия Бойко. Это те украинцы, что готовы зарыть топор войны и взглянуть в нашу сторону хотя бы без ненависти. А чего стоит наша готовность всю ночь смотреть колебание украинских выборных цифр? Не стоит делать вид, что происходящее у соседей откладывается где-то на периферии сознания — новости из Киева могут многое отодвинуть на задний план.

Тех, кто на Украине допускает возрождение связей с Россией, дальше наверняка будет больше. Но готовы ли они к царапинами на душе? Готовы ли терпеть наши шутки и снисходительное отношение? Вряд ли. Если со стороны рядовых украинцев вектор на сближение означает забыть Крым, то с нашей, помимо чисто экономических и политических вопросов, - перестать воспринимать их, жителей Украины, как недорусских, которым, чтобы стать нам ровней, стоит поднапрячься. Такое представление лежит в самом фундаменте разделившей нас стены. Чтобы срыть ее и разобрать по кирпичику, с этого и стоит начать.