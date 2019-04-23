Выбираем яйца к Пасхе: новое исследование Роскачества

Куриные столовые яйца высшей и отборной категории были проверены по 35 показателям качества и безопасности: на наличие антибиотиков, сальмонеллы и других патогенных микроорганизмов. Также проконтролировали наличие витаминов (А, Е, D3 и др.). Яйца даже роняли, будто из рук нерадивого покупателя выпал пакет с покупками.

В прошлом году в лаборатории проверили 28 марок, 10 — уже в этом году. Суперкачественными эксперты смогли назвать только две марки - «Лента» и «Самое вкусное».

Без патогенов и сальмонеллеза

К счастью, ничего плохого на яйцах не нашли: не обнаружили патогенных организмов, сальмонеллы. И в целом все яйца, представленные в веерном исследовании, были безопасны как снаружи, так и внутри. Специалисты не выявили в них тяжелых металлов, пестицидов, антибиотиков, повышенного количества микроорганизмов и бактерий группы кишечной палочки.

Ровные и с крепкой скорлупой

Согласно ГОСТу и стандарту Роскачества, скорлупа яиц должна быть неповрежденной, чистой, без пятен крови и помета. Все торговые марки, исследованные в 2019 году, достойно прошли проверку, не было нарушений и по толщине скорлупы (она должна быть не менее 0,4 мм).

Масса нетто яиц также стала предметом исследования специалистов. Согласно стандартам Роскачества, в одной упаковке яйца не должны различаться по массе более чем на 5 граммов.

«Ровные» отличники: «Вараксино «Деревенское», «Лента», «Просто Азбука», «Птичий край», «Самое вкусное», «Сельская новь», и Fine Food, «Чебаркульская птица», «Птицефабрика Боровская», «Птицефабрика Владимировская» (три последних исследовались в 2019 году).

А вот полезных омега кислот не хватает

Проверяли эксперты и наличие в яйцах витаминов - во всей проверенной продукции было достаточное количество А, Е, D3. Что касается количества жирных кислот, по стандарту Роскачества оптимальное количество омега-3 в 100 граммах яйца должно быть не менее 0,2 грамма, омега-6 – 0,8 грамма. Согласно результатам испытаний, среди исследованных в 2019 году яиц эксперты не нашли тех, где омега-3 и омега-6 содержались бы в оптимальном количестве, – везде был недостаток омега-3.

Помимо этого, в 2019 году эксперты оценили, сколько в яйцах каратиноидов (пигмент, характеризующий цвет желтка). Больше всего их было в товарах «Волжанин» и «Чебаркульская птица». Причем в большинстве случаев в яйцах с темно-желтым желтком каратиноидов больше всего. Исключением из правил стала лишь одна торговая марка, где темно-желтый желток содержал меньше каратиноидов, чем обычные светлые желтки. Такова особенность вида кур, несущих эти яйца.

Как определить свежесть

Одним из показателей, который говорит о «возрасте» яйца, является размер воздушной камеры между белком и внутренней стенкой скорлупы. В свежем яйце эта воздушная камера (пуга) – небольшая. С течением времени яйцо начинает усыхать, а пуга – увеличиваться. Кстати, пуга помогает чистить яйца: с более старого гораздо проще снять скорлупу.

Согласно требованиям ГОСТа, высота воздушной камеры не должна превышать 7–9 мм. Роскачество установило стандарт в 7 мм. По результатам исследования 2019 этому требованию соответствовали яйца под торговыми марками «Авдон», «Волжанин», ЗАО «Птицефабрика «Оренбургская», ОАО «Птицефабрика «Атемарская», «Птицефабрика «Боровская», «Птицефабрика «Владимировская», «Птицефабрика «Молодежная», «Птицефабрика «Моргаушская».

КСТАТИ

Картонная упаковка яйца бережет

Над яйцами провели бесчеловечный эксперимент: безжалостно роняли их с высоты 30 см (примерная высота пакета с покупками). В некоторых упаковках не было ни одного разбитого яйца (ОАО «Птицефабрика «Атемарская»), а в некоторых разбился весь десяток («Птицефабрика «Молодежная»).

Как правило, меньше разбитых яиц оказывалось в картонных упаковках. Заодно проверили и надежность замков на упаковках. Для этого переворачивали закрытые упаковки с яйцами. Возможно, просто повезло, но ни один замок не раскрылся и яйца из упаковок не выпали.

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