Зоя Бербер: Решила заменить каскадера и полезла на 10-й этаж!

Действие сериала, уже стартовавшего на канале «Россия», разворачивается в наши дни, но по сюжету все это скорее напоминает лихие 90-е. Главная героиня Маша, которую играет Бербер, мечтает выйти замуж за любимого парня Сергея (Сергей Чирков), но отцу Маши угрожает тюрьма, и, чтобы спасти папу, девушке приходится выйти за другого мужчину (Александр Самойленко). Через несколько лет Сергей решает отомстить бывшей невесте. К делу подключается его мать (Евгения Добровольская), и вот уже Маше приходится оставить маленького сына и удариться в бега - за ней по пятам идут бандиты и полиция. При этом девушка не паникует и отчаянно сражается за жизнь и свободу.

- Я бы не смогла сыграть человека, который просто плачет, ноет и переживает, - рассуждает о своей героине Зоя Бербер. - Меня зацепило то, что Маша все время борется за справедливость.

- В сериале у вас есть сын. Как вы нашли общий язык с маленьким актером?

- Легко. Да, это маленький ребенок, но в будущем - большой артист. Он очень четко работает, не болтает на площадке и не расплескивает себя, держит концентрацию. Ему было гораздо тяжелее, чем всем остальным, но он справился, не капризничал. И работал порой по нескольку часов подряд.

- Вы сама молодая мама. Взяли бы свою дочь Надю сниматься?

- А она у меня снимается! Играет в «Реальных пацанах». Хотя мне тяжело это видеть. Я очень переживаю за нее. Это все равно работа, хотя дочь пока это воспринимает как игру. Как только она поймет, что это не совсем игра, отношение тут же поменяется. Еще я переживаю за сам съемочный процесс, потому что ребенок на площадке - это всегда непредсказуемо.

- Как вы выдерживаете привычный режим дня ребенка во время съемок?

- Все это можно заранее обговорить. Если идет что-то не по плану, надо просто трезво смотреть на ситуацию. И, может быть, даже как-то построже общаться с продюсерами - если они решили, что ребенок принимает участие в съемках, то все-таки должны отталкиваться от родителей. Только папа и мама решают, снимется малыш прямо сейчас или будет отдыхать.

- Дочь сама захотела сниматься?

- Нет, конечно, ей тогда было всего два с половиной года. Вряд ли она могла сказать: «Я хочу!» Все это было под предлогом, что мы едем к маме на работу. А вообще это была идея папы (муж Зои - сценарист Александр Синегузов. - Ред.).

- Вернемся к сериалу «Девять жизней». Там у вас погони, многочисленные экстремальные ситуации...

- Мне все это нравится! Я даже попросила режиссера в одной из сцен убрать каскадера. Его вызвали для того, чтобы он выполнил один трюк, а мне не понравилось, как это было сделано, и я попросила поставить меня. В той сцене мне нужно было лазить по балконам на десятом этаже.

- И вы реально это делали?

- Конечно! Страшно не было. У меня была страховка. Я все тщательно сама проверила, перед тем как подойти к режиссеру. Поняла, как это все держится, как фиксируется. Играя один из дублей, я почти сорвалась, сделав это специально. В этот момент ко мне побежала вся съемочная площадка - они правда поверили, что я падаю! Каскадерам я шепнула, что делаю это нарочно, но камера этого не видела. Режиссер очень ругался, никто не ожидал от меня такого! (Смеется.) Зато получилось правдиво! Я видела рекламу сериала - в нее вставили именно этот кусочек.

- На этом сложные сцены закончились?

- Нет, их было достаточно! Например, в один из дней я почти 12 часов подряд бегала. По лесу, по поляне, с дороги на дорогу, от машины к машине.

- И как вы с этим справились?

- Весело! И, кстати, похудела!

«Девять жизней». Понедельник - четверг, 21.00, Россия 1.