2019-04-23T01:38:02+03:00
Экономика

Нефть дорастет до $80, а потом рухнет к $50?

«Черное золото» снова дорожает и тянет вверх курс рубля
Антон КУБЫШКИН
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«Черное золото» снова дорожает и тянет вверх курс рубля«Черное золото» снова дорожает и тянет вверх курс рубляФото: Михаил ФРОЛОВ
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Цены на нефть обновили максимумы с начала ноября 2018 года. Стоимость барреля углеводородного сырья приблизилась к отметке $74 (а курс доллара упал ниже 64 рублей). Нефть резко выросла из-за сообщений информационных агентств со ссылкой на источник в госдепартаменте США. Тот сообщил, что США хотят отменить временные разрешения некоторым странам на импорт иранской нефти.

В ноябре прошлого года Вашингтон разрешил восьми странам покупать «черное золото» у Тегерана, несмотря на действующие санкции. Целью было не допустить сильного дефицита предложения на мировом рынке нефти. Срок действия временных разрешений истекает уже 2 мая.

- До введения санкций против Ирана эта страна экспортировала около 2,5 млн баррелей в сутки, в апреле этот показатель упал до 1,3 млн баррелей. Если разрешения не продлят, экспорт иранской нефти может снизиться до нуля, что может привести к временному дефициту предложения сырья на глобальном рынке, - считают аналитики банка Nordea. - В результате этого цены на нефть могут локально приблизиться к отметке $80 за баррель.

По мнению экспертов, долгосрочному закреплению цен на повышенном уровне может помешать готовность Саудовской Аравии компенсировать выпадающие объемы. Кроме того, есть опасность, что страны ОПЕК и Россия не будут продлевать сделку по сокращению добычи.

- Мы считаем, что ОПЕК+ не будут продлевать сделку в июне или предложат изменить квоту в сторону уменьшения, - считают аналитики Промсвязьбанка. - Во-первых, текущие цены на нефть и так высоки (в рамках соглашения комфортным назывался уровень в $50 - 60 за баррель, а сейчас уже 70+). Во-вторых, все больше рисков со стороны сланцевиков США, чья низкая себестоимость позволяет строить агрессивные планы по наращиванию добычи.

Большинство инвестбанков считают, что во втором полугодии нефть все-таки закрепится на уровне выше $70 за баррель. Но некоторые выступают пессимистами. В том же Промсвязьбанке настроены скептически и строят прогнозы, что нефть будет стоить осенью $50 - 55 за баррель.

Как росла нефть с начала года

Как росла нефть с начала года

ИСТОЧНИК KP.RU

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