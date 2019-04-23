2019-04-23T01:41:49+03:00
Экономика

Средний размер потребкредита увеличился на 24%

В первом квартале 2019 года средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров в России составил 170,3 тыс. рублей
Ольга ЛАРИНА
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В первом квартале 2019 года средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров в России составил 170,3 тыс. рублейВ первом квартале 2019 года средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров в России составил 170,3 тыс. рублейФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 24,3%. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

Самый большой средний размер выданных потребительских кредитов в регионах РФ был отмечен в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, а самый маленький - в Удмуртии и Алтайском крае (см. графику). При этом самый большой прирост произошел в Архангельской области. Там объем выдачи увеличился за год почти вдвое.

Тем не менее, по словам гендиректора НБКИ Александра Викулина, банки стали избирательнее предоставлять кредиты, в том числе и потребительские, отдавая предпочтение гражданам с положительной кредитной историей и более высоким уровнем дохода.

Где выдают самые большие и самые маленькие кредиты

Где выдают самые большие и самые маленькие кредиты

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Потребительские настроения россиян улучшились

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики выпустил очередной обзор, посвященный анализу потребительских настроений россиян. В опросах приняли участие более 5 тыс. человек в возрасте от 16 лет и старше.

В первом квартале 2019 года совокупные потребительские настроения российского населения стали менее пессимистичными. Индекс потребительской уверенности (ИПУ) прибавил 1 процентный пункт по сравнению с параметрами предыдущего квартала. В то же время индекс благоприятности условий для крупных покупок показал заметное ухудшение, снизившись на 4 процентных пункта. Упал и индекс благоприятности условий для сбережений (на 1 п. п.).

Как отмечают эксперты, в рейтинге европейских стран, составленном на основе значений индекса потребительской уверенности, Россия привычно делит четыре последних места с Грецией, Болгарией и Румынией.

- Почти треть россиян была не удовлетворена собственным материальным положением, и более трети констатировали его дальнейшее ухудшение. Доходы большинства семей не позволяли им совершать крупные покупки или откладывать деньги. Согласно субъективному мнению 45% респондентов, продолжилось ухудшение экономической ситуации в стране, и лишь 16% участников опроса предполагали, что возможен рост национальной экономики в течение следующих двенадцати месяцев. Более половины жителей страны ожидали значительный рост цен на потребительские товары и услуги, и менее 10% надеялись на их стабильность, - прокомментировал результаты исследования Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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