Экономика, расти быстрее!

Главная проблема российской экономики - низкие темпы экономического роста. Они у нас даже ниже среднемировых. И даже ниже, чем у развитых стран. Например, тех же Штатов. На этот год Минэкономразвития прогнозирует прибавку в мизерные 1,3%. Для сравнения, в Америке экономика уже в прошлом году выросла на 3%, а в этом должна увеличиться еще на 2,5%. И это при невероятном эффекте высокой базы. Почему мы так не можем? Оправданий можно найти много, но хотелось бы конкретных рецептов. Один из них недавно появился.

СНАЧАЛА ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ, ПОТОМ - ДЕНЬГИ

Бывший глава Минвостокразвития Александр Галушка в соавторстве со своим бывшим заместителем Артуром Ниязметовым выпустили научную статью в профильном журнале «Финансы и бюджет: проблемы и решения». Эксперты предлагают новый механизм проектной эмиссии с использованием эскроу-счетов (нагляднее - в графике).

Он нужен, чтобы запустить маховик экономики, которая сейчас, по сути, обескровлена - приток инвестиций крайне мал. Причем как внутренних, так и внешних. А добиться экономического роста без дополнительных вливаний невозможно. А раз частный бизнес по тем или иным причинам не готов вкладывать собственные деньги, эксперты предлагают использовать... печатный станок.

Прогноз Минэкономразвития

Здесь пугаться не стоит. Во-первых, механизм количественного смягчения активно применялся в США и Евросоюзе и не привел к гиперинфляции. Более того, позволил развитым странам справиться с кризисом. Во-вторых, деньги планируется выделять не напрямую, а через банки. И в-третьих, попадать на потребительский рынок они будут лишь после появления готовой продукции. То есть это будет органический рост денежной массы.

Александр Галушка. Фото: Пресс-служба Минвостокразвития

- Центральный банк печатает деньги для выдачи дешевого, до 3% годовых, и длинного кредита на покупку удочки - в нашем случае речь идет о каком-либо из инвестиционных проектов. Кредит выдается коммерческим банком при условии, что рыбак в оговоренный срок наловит рыбы, стоимость которой превысит цену удочки, - очень хорошо объясняет суть механизма Александр Осипов, врио губернатора Забайкальского края. - Кроме того, кредит выдается так, что его нельзя проесть или вложить в доллары - его можно потратить только на оговоренные цели, и отследить это технически несложно.

Прогноз Минэкономразвития

При успешной реализации проекта основной долг, выданный по счету эскроу, списывается, а коммерческому банку выплачиваются лишь небольшие проценты. Если проект не удалось осуществить, кредит банку выплачивается полностью, а деньги ЦБ, напечатанные для выдачи кредита, изымаются, не приводя к инфляции.

Как поясняют авторы статьи, добавленная стоимость будет определяться ежеквартально по фактической реализации товаров, работ или услуг, созданных в результате реализации инвестиционного проекта. То есть только в случае, когда добавленная стоимость фактически создана и признана экономикой, только тогда эмиссия будет включаться в денежный оборот. Правда, формулу расчетов еще нужно будет утвердить. Инвесторам, поначалу рискующим собственными деньгами, потребуется конкретика и гарантии, что они действительно получат финансирование от государства.

ТОЧНО НЕ БУДЕТ РАЗГОНА ИНФЛЯЦИИ?

Эксперты считают, что в России есть масса резервов для ускорения экономического роста. Это рост производительности труда, увеличение инновационной активности, повышение загрузки производственных мощностей. Но главное - позарез не хватает инвестиций.

Многие экономисты предлагали следующий путь - снижение ключевой ставки до 1 - 2%. Это должно было сделать деньги «дешевыми». Но Центробанк был против такой радикальной меры. Повышенный спрос на кредитные средства мог бы привести к тому, что на потребительский рынок выплеснулось бы слишком много денег и это неминуемо привело бы к разгону инфляции до 10% и выше. В то же время только на санацию проблемных банков в последние несколько лет ЦБ выделил около трех триллионов рублей. Критики видят в этом непоследовательность политики финансового регулятора. Но если посмотреть глубже, окажется, что логика здесь все же есть.

- Рефинансирование Банком России инвестиционных кредитов банков по низким ставкам сопоставимо с кредитами на санацию банков, - говорит Андрей Клепач, зампредправления, главный экономист ВЭБ РФ. - Это могло бы стать мощным фактором инвестиционного подъема российской экономики. Главная развилка - Банк России берет на себя часть ответственности кредитования роста экономики, ее здоровья, а не только поддержки здоровья банковской системы.

Другими словами, механизм проектной эмиссии схож с механизмом санации. Их отличие от банального снижения ключевой ставки в том, что деньги не попадают на потребительский рынок и, соответственно, не приводят к разгону инфляции.

Как будет работать проектная эмиссия

ЗАЧЕМ СТРОИТЬ ЕЩЕ, ЕСЛИ СТАРЫЕ НЕЭФФЕКТИВНЫ?

Прежде чем вкладывать миллиарды и триллионы рублей в строительство новых промышленных предприятий, может, стоит сначала разобраться с действующими? Производительность труда на них в разы отстает от лучших мировых стандартов. И потенциал для роста - именно здесь.

- Производительность можно увеличить за счет способов, не требующих больших инвестиций со стороны предприятий и государства, - считает Николай Соломон, глава Федерального центра компетенций. - Опыт промышленных лидеров говорит о следующем: начать нужно с организации производственных систем и внедрения производственной культуры среди сотрудников предприятия. А уже затем рассматривать целесообразность инвестиций в обновление основных фондов и модернизацию оборудования.

В Федеральном центре компетенций планируют в ближайшие пять лет повысить производительность труда на российских предприятиях на 21%. А после 2024 года выйти на среднюю скорость роста в 5% в год.

- Один из способов - внедрение на предприятиях культуры бережливого производства и системы непрерывного совершенствования процессов. У предприятий, повышающих производительность, появляются те самые инвестиции, которые могут быть направлены на увеличение выплат сотрудникам, обновление мощностей предприятия или другие нужды без привлечения заемных средств, - считает Николай Соломон.

По мнению авторов научной статьи, использовать такой механизм нужно лишь для тех предприятий, которые создадут максимальную добавленную стоимость. Механизм отбора будет похож на тот, что сейчас действует на Дальнем Востоке. При этом уже готовые предприятия будут принадлежать частному инвестору, а государство получит добавленную стоимость. Это, кстати, один из самых спорных моментов механизма. Именно из-за того, что он слишком щедрый. Наше государство от таких широких жестов уже отвыкло.

Алексей Кудрин.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!

Алексей Кудрин, глава Счетной палаты:

- Цель правительства - объем инвестиций в 25% ВВП. По плану правительства она должна быть достигнута к 2024 году. Прошлый год оказался очень низким (20,6% ВВП. - Ред.). Поэтому план, скорее всего, не будет выполнен. На это есть разные причины. Общий инвестиционный климат, санкции, некоторая осторожность в проведении некоторых структурных реформ. Повышение налогов тоже сказалось. Поэтому нынешний год тоже не будет прорывным.

Александр ДУГИН.Фото: Иван ВИСЛОВ

КОНЕЦ СПОРАМ?

«Это здравое технологическое решение»

Александр ДУГИН, российский публицист, политолог:

- Данная статья представляет собой редкий случай чрезвычайно здравого технологического решения фундаментальной проблемы российской экономики. Обычно проблема немедленно скатывается к идеологическому спору: системных либералов, догматически отрицающих все то, что хотя бы отдаленно похоже на планирование или даже на Кейнса, и левых популистов, предлагающих невыполнимый абсурд ностальгического толка - все вернуть «как было раньше», без какого бы то ни было понимания, как именно было раньше и почему это «как было раньше» рухнуло. Авторы преодолели этот семантический порог и предложили ряд действий чисто технического характера, не требующих никаких идеологических революций, изменений законодательства или волюнтаристских решений. Это просто выход: ясный, точно описанный, рациональный.

Станислав Прокофьев. Фото: wikimedia.org

ВАЖНО!

«Деньги дойдут до цели»

Станислав Прокофьев, замглавы Федерального казначейства:

- Важное значение имеет целевое движение средств. Практика нашей работы показывает: это решаемая задача. Современные технологии, применяемые казначейством, могут гарантировать, что деньги пойдут именно на инвестиции.

ОПЫТ

Похожие меры поддержки Территории опережающего развития (ТОР)

Сейчас этот механизм распространили не только на Дальний Восток, но и на многие моногорода. Его суть в следующем. Инвесторы получают беспрецедентные налоговые льготы. К примеру, нулевые ставки налогов на прибыль, а также имущество и землю в первые пять лет, а также пониженные ставки страховых взносов - всего 7,6% вместо 30%. Ну и давно применяемый механизм единого окна, гарантирующий инвесторам защиту от проверяющих. В итоге резидентами ТОРов уже стали более тысячи компаний. Больше сотни предприятий введены в эксплуатацию.

Специнвестконтракт (СПИК)

Первые соглашения об их реализации были подписаны еще в 2016 году на Международном экономическом форуме в Петербурге. Самым активным участником стала компания «Еврохим». За счет этого механизма она реализует сразу три крупных проекта в трех регионах: Пермском крае, Ленинградской и Волгоградской областях. Общий объем инвестиций - 300 млрд рублей. Схема у СПИКа следующая. Государство и инвестор заключают договор на 10 лет. На этот период власти обещают дать налоговые и другие льготы и не ухудшать эти условия в течение всего срока специнвестконтракта. А инвестор обязуется не только построить предприятие и создать рабочие места, но и обустроить социальную инфраструктуру.

Эксперимент с жестким контролем

Компания «РусГидро» в 2012 году получила 50 млрд рублей из бюджета для строительства четырех тепловых электростанций на Дальнем Востоке: Якутской ГРЭС-2, Сахалинской ГРЭС-2, Благовещенской ТЭЦ-2 и ТЭЦ в Советской Гавани. Поскольку деньги выделялись из бюджета, для контроля за ними была создана очень жесткая схема. Деньги лежали на счете в Сбербанке, который также открывал отдельные счета для всех участников проекта (заказчика, подрядчика, субподрядчиков и т. д.) и контролировал расходование средств. Кроме того, нанятые банком по конкурсу независимые инжиниринговые компании проверяли проектную документацию на обоснованность как технических решений, так и стоимости. Кроме того, контролем занимались Минэнерго, Минэкономразвития и Счетная палата. То есть, чтобы начать тратить госденьги на строительство, надо было пройти многоступенчатую систему проверки и контроля.

Тем не менее масштабным этот опыт почему-то не стал. Возможно, из-за вскрывшихся проблем. Подрядчик жаловался, что не может из-за бюрократии вовремя получить деньги на реализацию. Счетная палата была недовольна тем, что деньги тратятся неэффективно. Бюджет проекта за время реализации вырос. А одна из станций (Якутская ГРЭС-2) в конечном итоге оказалась проблемной. Во-первых, ее строили на несколько лет дольше заявленного. Во-вторых, в первый же год работы на ней случилось несколько десятков сбоев, которые приводили к отключениям энергии в городе.

В итоге однозначный вывод сделать так и не удалось: то ли проверок было слишком много, то ли, наоборот, мало. Станции построены, но осадочек от всего механизма все-таки остался. Видимо, поэтому в «РусГидро» не захотели комментировать результаты эксперимента.

Выводы

- Деньги тратятся только на цели создания новой добавленной стоимости

- Промышленные предприятия получают кредит по низкой ставке и возможность построить новый актив за госсчет

- Все стороны заинтересованы в том, чтобы проект был реализован, а деньги не ушли налево. Ведь если завод не построят, то государство заберет деньги со счета, а банк останется один на один с плохим активом...

Илья Семин. Фото: onf.ru

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Илья Семин, зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка:

- Мы не можем мириться с темпами экономического роста, прогноз по которому дает Минэкономразвития, в один-два процента. Это совсем не тот масштаб амбиций. Нам кажется, что реализация этой идеи смогла бы существенно ускорить экономический рост. Дефицит долгого и доступного финансирования, пожалуй, является проблемой номер один для бизнеса сегодня. А значит, и для экономического роста. То есть реализация этой идеи может прямо повлиять и на экономический рост, и, как следствие, на повышение доходов граждан.

Александр Осипов.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Александр Осипов, врио губернатора Забайкальского края:

- Мы испытываем нехватку длинных и дешевых денег. Бюджет Забайкальского края на 2019 год больше, чем в предыдущие годы, но его нельзя назвать бюджетом развития. Для решения проблемы мы готовы стать пилотным регионом в использовании счетов эскроу при реализации инвестпроектов. Понимание того, как это осуществить, у нас есть. Чтобы благосостояние людей росло и они сами кормили себя, от государства прежде всего требуется создание денег для дешевых кредитов.

Анатолий Аксаков.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Анатолий Аксаков, председатель Комитета по финансовым рынкам Госдумы:

- Плохая доступность финансирования, существенное превышение среднего уровня ставки по кредитам над средним уровнем рентабельности реального сектора экономики тормозит экономический рост. Запуск предложенного механизма расшивает одно из самых узких мест развития национальной экономики, обеспечивает решение задач, поставленных Президентом России. Госдума готова профессионально проработать законодательное обеспечение целевой проектной эмиссии с использованием счетов эскроу. Нужно двигаться в направлении внедрения данного механизма.