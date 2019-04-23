2019-04-23T13:44:27+03:00
Звезды

Звезда "Ворониных" развелась с мужем

Любовь Тихомирова прожила в браке с дирижером Ласло Долински почти шесть лет
Ольга ЛИБГАРДТ
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Любовь Тихомирова с мужем Ласло Долински в 2017 году.Любовь Тихомирова с мужем Ласло Долински в 2017 году.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Любовь Тихомирова развелась с музыкантом Ласло Долински. Инициатором разрыва стала звезда сериала "Воронины".

Любовь Тихомирова неожиданно объявила, что рассталась с супругом. По словам актрисы, из их отношений с мужем ушло взаимное уважение.

"Для меня это самое страшное. По-моему, без любви и страсти в браке можно как-то жить, а без уважения к тому, кто рядом с тобой, - нет, никогда. У нас сработал «накопительный эффект» каких-то претензий друг к другу, стала уходить внутренняя гармония, и появилось раздражение", - цитирует знаменитость журнал "7 дней".

Любовь отметила, что пыталась поговорить с мужем и исправить ситуацию, но ей этого сделать не удалось. В итоге она приняла решение расстаться и сама подала на развод.

Актриса уверена, что, даже находясь в разводе, можно оставаться хорошими родителями для ребенка. Поэтому дочь Любава, появившаяся на свет в 2014 году, будет поддерживать с отцом отношения. "Любава общается и будет продолжать общаться с Ласло. Папе и маме ведь не обязательно спать в одной постели, чтобы быть хорошими родителями", - подчеркнула Тихомирова.

dolubvidolubvi
День нашей свадьбы
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Артистка вышла замуж за известного дирижера, музыкального руководителя Театра Стаса Намина летом 2013 года. Спустя месяц Любовь Тихомирова и Ласко Долинкитакже обвенчались в храме Софии Премудрости Божией. Через год у супругов родилась дочь Любава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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