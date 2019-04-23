В российских судах растет число дел, когда решения Роспатента признаются недействительными

Эксперты отмечают, что в последнее время серьезно увеличилось число спорных решений Роспатента, которое оспаривают даже в подведомственной организации - Палате по патентным спорам. А ведь самые сложные

На первый взгляд, Роспатент (официально - Федеральная служба по интеллектуальной собственности) из года в год только наращивает обороты. Например, за последние 8 лет серьезно выросло количество заявок на регистрацию товарных знаков. Сравните: в 2010 году было 32 тысяч запросов, по итогам 2018-го - уже 50 тысяч. Хороший рост по числу заявок на изобретения - сразу +9% за 12 месяцев (24,9 тысячи в 2018 году).

И вот что интересно. Число аннулированных патентных заявок растет в геометрической прогрессии. А следом - и число дел, когда суд удовлетворяет иски различных компаний и частных лиц к Роспатенту, признавая, что главное патентное ведомство страны неправильно применило нормы права или нарушила процедуру рассмотрений заявления и возражений. Как пишет агентство РАПСИ, в 2018 году только в московских судах вынесли более 700 судебных актов, в которых фигурировал Роспатент. 21,8% всех дел были удовлетворены. То есть - решение Роспатента было оспорено. И почти половина из них (9,3% от общего числа) - те самые нарушения прав и процедур.

Не круто ли?

Патент сегодня - одна из самых важных составляющей в экономике любой страны. Это сотни тысяч различных компаний, которые реализуют свою продукцию, расширяются, выводят на рынок новые продукты. Но зачастую в процессе выдачи патента или аннулирования заявки Роспатент вдруг вступает в спор с самим собой - в частности, с входящей в структуру ведомства Палатой по патентным спорам. То есть, одна нога идет направо, другая налево.

Но самое печальное, что странные действия Роспатента так или иначе бьют по самым разным отраслям - фармацевтике, производству ликеро-водочных изделий, робототехнике, индустрии развлечений.

Одно из самых громких дел, подтверждающее отсутствие единой позиции внутри Роспатента, - судебные тяжбы вокруг российского фармацевтического производителя «Натива». Американская Bristol-Myers Squibb пожаловалась в Роспатент на компанию, которая выпускает препарат «Дазатиниб-натив» (для лечения хронического миелолейкоза), который по составу близок к препарату BMS «Спайсрел».

«В январе этого года Палата по патентным спорам аннулировала патент компании, Роспатент затем не утвердил это решение, и Суд по интеллектуальным правам отправил дело на пересмотр», - сообщает РАПСИ.

В итоге все закончилось мировым соглашением между компаниями. Но несогласованность разных подразделений одного и того же патентного ведомства удивила многих.

И это далеко не единственные подобные истории. Есть и похлеще.

В 2014 году Роспатент аннулировал свой же патент, ранее выданный компании «Крылья» - она разработала полезную модель «Устройство для размещения рекламы». Основание? О нарушении своих прав заявило фирма «АлБол», которая настаивала, что первой такую модель сделали и запустила именно она. Различные тяжбы растянулись на несколько месяцев, в том числе и с обращением в Суд по интеллектуальным правам (этот арбитражный суд находится в Москве, - Авт.). Приоритетное право признали за «АлБолом». Но по большому счету, этот эпизод говорит о грандиозном проколе - получается, что в разные годы Роспатент выдал патенты на одну и ту же модель двум разным компаниям.

Совсем свежая история - в нынешнем году Роспатент отклонил заявку Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия «Петербургского метрополитена», который просил признать свой логотип товарным знаком. Отклонил без объяснения причин. Суд по интеллектуальным правам признал решение Роспатента недействительным и направил его на пересмотр.

«Главный закон в сфере интеллектуальной собственности - 4 часть Гражданского кодекса РФ, - напоминает РАПСИ. - Казалось бы, за десять лет с момента ее принятия можно было бы выработать однозначное толкование и правоприменение, но стоит ли об этом размышлять, если тут тот случай, когда одна голова - не очень, а две - еще хуже?..»