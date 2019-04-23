Обзор инновационного лазерного оборудования: новенький MeDioStar Monolith и универсальный MeDioStar NeXT PRO

«КП» вместе с экспертом подготовила обзор о двух основных игроках на рынке современной косметологической техники – диодных лазерах MeDioStar Monolith и MeDioStar NeXT PRO.

Самый новый и инновационный

Несколько дней назад столица официально познакомилась с последней новинкой современной индустрии красоты – двухволновым лазером MeDioStar Monolith. Презентация аппарата прошла на крупнейшей в России и СНГ специализированной выставке «INTERCHARM Professional» в столичном «Крокус Экспо» (с 18 по 20 апреля).

Скрывать нечего: многие москвички задолго до презентации уже успели по достоинству оценить все прелести этого лазера в медицинском центре «Epilas» на Рижской. Это один из немногих салонов столицы, где есть такой лазер. Аппарат имеет все необходимые разрешительные документы от Росздравнадзора и Роспотребнадзора.

Лазер MeDioStar Monolith – детище немецкого завода Asclepion, выпускается с 2019 года. По функционалу и технической начинке этот аппарат относится к 6-му (последнему) поколению техники.

«У лазера Monolith несколько основных преимуществ. Во-первых, аппарат имеет сниженное время импульса до 3 миллисекунд и увеличенную максимально возможную выходную мощность вспышки лазера. Эти характеристики делают его самым эффективным лазером из всех существующих на рынке аналогов. Разница особенно заметна на светлых и тонких волосах. Во-вторых, у аппарата совершенно новые манипулы – с размером площади пятна вспышки лазера до 10 сантиметров квадратных. По всему периметру есть охлаждающий контур, а также возможность генерации до 20 вспышек в секунду. Сохранилась технология использования двойного импульса разной длины волны», – рассказывает врач-дерматовенеролог Гюнай Тагиева из Центра аппаратной косметологии и эпиляции «Epilas».

В новом лазере разработчики обновили не только внутреннюю начинку, но и внешнюю. Новый сенсорный экран LCD 10,1″ с переработанным с нуля программным обеспечением имеет интуитивно простой и понятный интерфейс. Он удобен в использовании и минимизирует риск человеческого фактора при выборе настроек. Еще можно навсегда забыть о бесконечных проводах и кабелях. Monolith оборудован беспроводным ножным переключателем, который работает через Bluetooth.

Проверенный временем

Многофункциональный и универсальный диодный лазер MeDioStar NeXT PRO – предшественник (аппарат 5-го поколения) Monolith, выпускается также на немецком заводе Asclepion. На рынке этот аппарат уже три года. Его косметологи называют проверенным временем «мастодонтом».

«Это универсальный аппарат: применяется на всех фототипах кожи и для удаления волос любого цвета, кроме седых и ярко-рыжих (оранжевых). NeXT PRO эффективен не только для лазерной эпиляции, но и для таких косметологических процедур: лифтинг и омоложение, отбеливание кожи, избавление от акне. Используется для лечения дерматитов, избавления от пигментных пятен и сосудистых звездочек (сеточек). От своих предшественников и от аналогов конкурентов отличается своей высокотехнологичной начинкой. Например, он имеет кварцевое волокно для передачи импульса, сапфировое покрытие, предотвращающее затуманивание, а также квадратный профиль луча, который исключает пробелы (пропуски) при обработке сложных участков или кожных складок», – объясняет Гюнай Тагиева.

Лазер MeDioStar NeXT PRO абсолютно безопасен. Во время процедуры используется двухволновой импульс 810 и 940 нанометров, который эффективно разрушает волосяные фолликулы, в том числе глубоко расположенные. Такой принцип работы исключает возможность воздействия на близлежащие участки кожи. Встроенная система охлаждения «Петелье» защищает кожу от перегрева вне зависимости от продолжительности процедуры.

«Лазер имеет несколько режимов. Например, при выборе Smooth Pulse, так называемого «гладкого импульса», можно провести эффективную лазерную эпиляцию за очень короткое время. Принцип воздействия – 12 вспышек в секунду, после которых гарантированно не останется ни одного необработанного участка на любой зоне тела. Режим Professional дает возможность использовать разные модуляции импульсов. Врач может регулировать частоту, мощность, длительность и даже форму импульса, что позволяет подобрать оптимальные параметры для лазерной эпиляции индивидуально для каждого пациента и добиться максимального результата», – заключает врач-дерматовенеролог Гюнай Тагиева из Центра лазерной эпиляции «Epilas».