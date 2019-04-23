Вон из школы! Самый сексуальный учитель планеты устроил голую фотосессию
Кто этот молодой человек с потрясающей внешностью мир узнал несколько лет назад. Был бы простой моделью, вряд ли смог так прославиться. Дело в том, что Пьетро Боселли не просто красивая кукла, он имеет одну из самых почитаемых в мире профессий. Он учитель. Преподает математику.
Как к нему пришла слава? Года 4 назад молоденький выпускник педагогического появился перед студентами британского University College London. И тут же влюбил себя женскую половину учебного заведения. Студентки тайно снимали красавца-математика и хвастались в соцсети тем, как они страстно полюбили это науку.
Пьетро Боселли и не помышлял о том, что происходит, в то время как его снимки стали вирусом расходиться по всему миру. В итоге британский учитель итальянского происхождения стал настоящим секс-символом! Все девушки мира мечтают о таком математике!
И самые крутые модные дома грезят о нем вместе со слабым полом. На Пьетро потрясающе будет смотреться любая одежда. Но лучше всего, когда ее минимум. Мужское белье — идеальный вариант для Аполлона Боселли. Теперь он работает с лучшими мировыми брендами.
Продолжает ли он спустя годы своей безумной популярности трудиться учителем, сложно сказать. В его 3-миллионном Инстаграме снимков у доски с формулами или тетрадками не сыскать. Но никто особо не возражает. Потому что Пьетро выкладывает вот такие фото.
Его последняя фотосессия превысила все ожидания. Самый красивый учитель планеты снялся обнаженным! Так Боселли еще не зажигал никогда.
И почему он до сих пор не сыграл какого-нибудь Супермена (Генри Кавилл, берегись!) или героя Вселенной Marvel?
Пьетро Боселли.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU