2019-04-23T13:53:48+03:00
Общество

Вон из школы! Самый сексуальный учитель планеты устроил голую фотосессию

Так горячо 28-летний итальянец еще не обнажался никогда [фото]
Юлия МАЗУР
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Пьетро Боселли - учитель математики.Пьетро Боселли - учитель математики.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Кто этот молодой человек с потрясающей внешностью мир узнал несколько лет назад. Был бы простой моделью, вряд ли смог так прославиться. Дело в том, что Пьетро Боселли не просто красивая кукла, он имеет одну из самых почитаемых в мире профессий. Он учитель. Преподает математику.

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Как к нему пришла слава? Года 4 назад молоденький выпускник педагогического появился перед студентами британского University College London. И тут же влюбил себя женскую половину учебного заведения. Студентки тайно снимали красавца-математика и хвастались в соцсети тем, как они страстно полюбили это науку.

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Пьетро Боселли и не помышлял о том, что происходит, в то время как его снимки стали вирусом расходиться по всему миру. В итоге британский учитель итальянского происхождения стал настоящим секс-символом! Все девушки мира мечтают о таком математике!

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И самые крутые модные дома грезят о нем вместе со слабым полом. На Пьетро потрясающе будет смотреться любая одежда. Но лучше всего, когда ее минимум. Мужское белье — идеальный вариант для Аполлона Боселли. Теперь он работает с лучшими мировыми брендами.

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Продолжает ли он спустя годы своей безумной популярности трудиться учителем, сложно сказать. В его 3-миллионном Инстаграме снимков у доски с формулами или тетрадками не сыскать. Но никто особо не возражает. Потому что Пьетро выкладывает вот такие фото.

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Shot in LA by @yutsai88 for @flauntmagazine
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Его последняя фотосессия превысила все ожидания. Самый красивый учитель планеты снялся обнаженным! Так Боселли еще не зажигал никогда.

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И почему он до сих пор не сыграл какого-нибудь Супермена (Генри Кавилл, берегись!) или героя Вселенной Marvel?

Пьетро Боселли. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Пьетро Боселли.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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