Голобородько против Зеленского: сможет ли президент реальный повторить подвиги киношного прототипа

Украинцы во многом проголосовали на президентских выборах за Владимира Зеленского, потому что видели в нем воплощенный в сериале образ президента Василя Голобородько. Принципиального, честного, не без слабостей учителя истории, который, неожиданно встав во главе государства, постарался навести в Незалежной порядок и искоренить коррупцию. Но насколько сможет реальный Владимир Александрович соответствовать киношному Василию Петровичу? Хотя бы в реализации первых шагов.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ И ПРОЧИЕ ВЕЛОСИПЕДЫ

В СЕРИАЛЕ Василий Голобородько отказывается от лимузина и в первый же рабочий день едет в резиденцию на маршрутке в компании с запыхавшимся, но сумевшим догнать его премьер-министром Юрием Чуйко. Позже он издает распоряжение, чтобы все чиновники прекратили ездить на роскошных служебных лимузинах и пользовались общественным транспортом или добирались на работу на велосипедах. Однако затея терпит крах, поскольку журналисты выясняют и показывают, что чиновники доезжают до определенного места на лимузинах, в том числе и премьер-министр, а потом достают из багажников своих иномарок велосипеды и последний квартал добираются до работы на двухколесных машинах.

В ЖИЗНИ Владимир Зеленский отказался от этой идеи еще до победы на выборах. Отвечая на вопрос журналистов о способе передвижения, и почему он ездит на иномарке с охранником, он грустно посмотрел в камеру и спустя небольшую паузу сам же в ответ переспросил: «Вы что хотите, чтобы меня убили?»

Примечание. В российской истории была аналогичная ситуация, когда Ельцин, будучи руководителем Москвы, желая набрать себе бОльшую популярность широкими жестами и «борьбой с привилегиями» выходил из персонального лимузина за одну-две остановки от мэрии Москвы и проезжал оставшееся расстояние до нее на троллейбусе. А несколько позже в пропагандистском и как бы документальном фильме Эльдара Рязанова супруга первого президента России Наина Иосифовна готовила биточки, якобы купленные в обычной столичной кулинарии.

Премьера первого сезона полюбившегося украинцам сериала состоялась в 2015 году. Фото "Студия Квартал-95"

ОХ, РАНО ВСТАЕТ ОХРАНА

В СЕРИАЛЕ Василий Голобородько отказывается от охраны и распускает ее, чем ввергает в депрессию личного телохранителя Толика. Впрочем, через некоторое он возвращает Толика на работу, который доказывает свою необходимость вскоре после возвращения и становится еще и личным водителем президента на своей машине.

В ЖИЗНИ Владимир Зеленский уже своим ответом - «Вы хотите, чтобы меня убили?» - доказал, что ни на какие подобные шаги он идти не намерен. Кроме того, охрана главы государства регламентируется действующим законодательством, а не хотелками первого лица.

В ДЕРЕВНЮ! К ТЕТКЕ! В ГЛУШЬ?

В СЕРИАЛЕ президент Голобородько, чтобы разгрузить улицы украинской столицы, вывозит все правительство и министерства, а также Верховную Раду в новую резиденцию, в Национальный комплекс «Экспоцентр Украины», который ранее назывался ВДНХ УСССР, на юго-западе Киева. Для самого президента, его администрации и Парламента, а также нескольких министерств используется Центральный павильон (Павильон №1), общей площадью 2200 квадратных метров. Здание не имеет соответствующей инфраструктуры, мало места, а потому число депутатов кардинально сокращается, а голосуют они отныне руками и считают голоса, как в старые добрые времена.

Согласно сценарию сериала, простой учитель истории Василий Голобородько выдвигает кандидатуру в президенты Украины и побеждает на выборах. Фото "Студия Квартал-95"

В ЖИЗНИ Владимир Зеленский действительно говорил о желании сократить Администрацию Президента и перенести администрацию и резиденцию президента из правительственного квартал с улицы Банковая, где она сейчас находится, в какое-то другое место. И до выборов, и сразу после них.

- Да, мы не хотим быть в этой Администрации. Это правда. Я должен туда сначала попасть... Я не знаю, где будет это место. Оно должно быть открытым... Мы хотим сократить Администрацию президента, - заявил он и на первой пресс-конференции, на которой выступал в качестве победителя выборов. - Я бы не хотел, чтобы в Киеве был трафик. Поэтому я бы хотел найти такое место в Киеве, а может около Киева, чтобы не было кортежей. Я хочу в целом избавиться от кортежей. Сейчас на меня строго смотрит охрана. Найдем место.

Заметили? Уже не так уверенно. Даже совсем неуверенно, пожалуй, со множеством пауз, отсутствием четкого решения. Кстати, госохрана уже отреагировала.

- Конечно, любое решение, которое примет президент, Управление государственной охраны будет выполнять и будет ему обеспечивать безопасность независимо от того, где это будет. В правительственном квартале все же он будет более защищен, чем в любом другом новом месте, - ответил новому «Первому номеру» страны начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей. То есть, переехать можно, но только после того, как на новом месте все будет построено, снабжено, защищено и т.д. А денег такое потребует немеряно. Можно, но долго и осторожно. Словом, скорее всего, все останется, как было. А уж про сокращение ВРУ Зеленскому в реальности лучше и не заикаться. Во-первых, для этого надо менять Конституцию Украины, и не по мелочи поправку принимать, а кардинально менять. А во-вторых, никто ему такого сделать не позволит, поскольку сама Рада за такое решение не проголосует.

Кстати, место жительства реальному Зеленскому, в отличие от его киноперсонажа Голобородько, также придется сменить. Поскольку глава государства обязан проживать на охраняемом объекте.

КОТОРЫЕ ТУТ ВРЕМЕННЫЕ? СЛАЗЬ!

В СЕРИАЛЕ один из главных моментов первого сезона– формирование нового правительства. Голобородько в соответствии с прогрессивными веяниями о заявленной прозрачностью государственной политики объявляет открытый конкурс на замещение должностей министров. Но старая власть и олигархи устраивают подставной конкурс, чтобы провести своих людей. Все раскрывается в последний момент, и в отчаянии Голобородько решает сформировать правительство из своих старых друзей, одноклассников и т.д. Бывшей жене он предлагает возглавить Нацбанк Украины. Он продавливает это решение, выкручивая руки премьеру и сокращенной Верховной Раде, но против назначенной на должность главы СБУ старой учительницы организуют провокацию, подсыпая ей сильнодействующее вещество в воду, после чего она увольняется, а Голобородько выписывает нового кандидата на это пост из-за границы. Но не из Литвы или Грузии, а из Армении.

Владимир Зеленский встал на колени перед избирателями Украины во время дебатов 19 апреля.Фото: REUTERS

В ЖИЗНИ это один из самых фантастических и нереализуемых сценариев, который Зеленскому никто не даст сделать. Состав правительства согласовывается в ходе консультаций с парламентом, а президент назначает министров по представлению премьера. За эти места будет идти долгий и ожесточенный торг, как в Раде, так и за кулисами. Да Зеленский и сам вряд ли пойдет на такое. Кумовство, даже из самых лучших побуждений – совсем не то, чего от него ожидают избиратели. Именно на кумовстве, в частности, погорел Порошенко. Кстати говоря, невероятность варианта назначения «своих и честных» даже в фильме вызывает умиление своей показушной наивностью, поскольку рядом с Голобородько хорошие, в принципе, люди, «свои же» родственники Василия Петровича после его избрания стараются по максимум урвать жизненных благ – берут «в подарок» бытовую технику, делают «в подарок» шикарный ремонт в квартире, а сестрица, устроившись на хлебное место, устраивает террор в отношении своих бывших начальников и хапает взятки дипломатами, правда, недолго.

ВЗЯТКИ? ТАК ВЕДЬ НА ОБЩЕЕ ДЕЛО!

В СЕРИАЛЕ новым министрам олигархами с целью компрометации команды Голобородько предлагаются взятки. Те их берут, даже запрашивая большие суммы. А когда олигархи предвкушают, как они будут шантажировать нового президента, по ТВ показывают процесс дачи взяток и объявляют, что все собранные деньги пойдут обманутым вкладчикам. Оказывается, это была спецоперация команды во главе с Голобородько, который все так и распланировал.

В ЖИЗНИ такой сценарий нереализуем. Поскольку само по себе наличие подобного компромата все равно оставит след на репутации, и в любом случае будет использовано в изначально планируемых целях. Кроме того, любые денежные средства, полученные незаконно, должны по законодательству направляться в государственную казну.

Постер второго сезона сериала "Слуга народа". Фото "Студия Квартал-95"

ЗАЛЕТАЮ Я В БУФЕТ – НИ КОПЕЙКИ ДЕНЕГ НЕТ!

В СЕРИАЛЕ Голобородько предпринимает несколько попыток улучшить благосостояние населения и навести порядок в финансах государства. Глава фискальной службы собирает родственников депутатов и олигархов, на которых записаны различные бизнес-активы, в своем кабинете и грозит им уголовным преследованием и реальными сроками. Сам Голобородько проводит налоговую реформу, снижая процентную норму отчислений, но охватывая все слои населения. Чем вызывает у последнего, в том числе и у собственного отца, бурю негативных эмоций, поскольку папе теперь необходимо покупать у государства лицензию на частный извоз, которым тот занимается. А тут еще наступает время возвращения части долгов МВФ, из-за чего Василий Петрович после того, как его попытки вместе с новым главой МИД Украины соблазнить по пьяни представительницу МВФ и главу Европейского банка для списания долгов не достигли цели, вынужден пойти на крайне непопулярные и жесткие реформы, в частности, на повышение пенсионного возраста, из-за чего теперь его собственная мать должна вернуться на работу.

В ЖИЗНИ именно тут все будет развиваться по сценарию. Нет, не в плане облегчения бремени для населения. Один из руководителей штаба Зеленского уже заявил, что снижение тарифов на коммуналку не находится в ведении президента, и тут надо что-то где-то «думать». Не получится и поднять зарплату учителям до 4 тысяч долларов, как обещал реальный Зеленский учителям перед выборами, хотя учителя уже начали требовать такого повышения уже с мая, еще до вступления Зеленского в должность. Сценарий смыкается с реальностью в том отношении, что надо возвращать МВФ предоставленные фондом займы, да еще с процентами, а делать это не из чего. При необходимости уже в мае вернуть МВФ 1,7 млрд. долларов, казна способна выделить для этих целей лишь 800 млн. И, хотя в мае это будет еще заботой Петра Порошенко, возвращать долги далее придется уже не ему и не Голобородько, а Зеленскому. А там несколько более мелких платежей, а в декабре – бах! – еще один транш в 1,7 млрд. долларов необходимо перечислить по тому же адресу. И очень похоже, что Зеленскому, если он не исхитрится достать денег к этому сроку, придется идти по пути непопулярных реформ Голобородько.

После чего история может пойти совсем не по киносценарию сериала «Слуга народа».