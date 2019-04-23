2019-04-23T15:39:35+03:00
Общество

Учителей зауважают и избавят от бумажной нагрузки

Министр просвещения Ольга Васильева рассказала о федеральном проекте "Учитель будущего"
Ксения КОНЮХОВА
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Министр просвещения Ольга Васильева.Министр просвещения Ольга Васильева.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Школьных педагогов ждут большие перемены — в рамках нового нацпроекта "Образование" учителям посвящено отдельное направление. Им предстоит пройти масштабную переподготовку, о которой рассказала министр просвещения Ольга Васильева:

- Кроме усовершенствования учебных программ и обновления образовательных стандартов нам нужно, чтобы педагог развивался и повышал свою квалификацию, - уверена министр. - Мы поможем нашим учителям пройти качественную переподготовку, и они прекрасно понимают важность и необходимость этой работы. Сегодня уже не материально-техническая база волнует людей, а именно качество подготовки. Вопросы собственно к тому, кто учит, чему учит и как учит.

Вырастут требования и к тем, кто ещё только собирается стать учителем. Например, для устройства на работу в школу диплома бакалавра будет недостаточно:

- Чтобы стать хорошим педагогом, нужно направить много сил на подготовку, и диплома бакалавра для этого мало — нужна магистратура, хотя бы в очно-заочной форме, - убеждена Ольга Васильева. - Сделать урок интересным, увлечь ребенка — немалое искусство. У малыша большие ожидания от школы, но многое зависит от выстраивания процесса. Иногда уже к пятому или седьмому классу происходит выгорание, ребенок может сказать, что не хочет ходить в школу. Потому что стало неинтересно.

Также педагогам предстоит научиться работать в цифровой среде. По словам чиновницы, это сократит бумажную нагрузку и избавит учителей от лишней отчетности.

Отдельное направление в федеральном проекте "Учитель будущего" посвящено престижу профессии. Специальный закон о статусе педагога, как в Казахстане, у нас пока принимать не будут, но этой теме в Минпросвещения уделяют особое внимание:

- 30 лет назад я и подумать не могла, что дома возможно обсуждать учителя, - говорит Ольга Васильева. - Сейчас это не просто обсуждение, это рассказы про то, кто хороший, а кто плохой. И это тоже меняет общественное сознание в отношении образа учителя. Эти проблемы обсуждаются во всем мире, не только у нас. Но я все же считаю, что престиж профессии учителя за последние годы, преломив негативную тенденцию, начал крепнуть и расти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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