Василий Ливанов снял «чуть сталинское» кино о статуе Петра I

1766 год. Екатерина II (неожиданная в этой роли телеведущая Ольга Белова) после консультаций с Дени Дидро находит скульптора, способного возвести памятник ее великому предшественнику - Петру I. Это Этьен Морис Фальконе, который, едва подписав договор, мчится в Россию. Президент Академии художеств Иван Бецкой (Евгений Стеблов) не уверен, что француз сможет достойно воплотить образ Петра. Самому-то ему видится что-то пышное, с аллегорическими фигурами у подножья. А Фальконе предлагает простой, минималистичный, «летящий» памятник - император на вздыбленном коне, вместо седла - медвежья шкура. Некоторых это шокирует, но императрица настаивает на том, что Фальконе и французские просветители не могут ошибаться, - и через несколько лет появляется Медный всадник, самая знаменитая петербургская скульптура.

Актриса Ольга Белова в роли Екатерины II.

Фильм 83-летнего Василия Ливанова - история того, как она создавалась. Как ретрограды и традиционалисты пытались ставить палки в колеса Фальконе, как он мучился, не в состоянии вылепить голову Петра (в конце концов лицо императора создала его ученица Мари-Анна Колло - за что Екатерина немедленно назначила ей пожизненную пенсию и сделала академиком). Как по лесам и болотам в Петербург тащили Гром-камень, огромную глыбу, на которой в итоге и установили монумент. Как его отливали в бронзе (на самом деле он, конечно, бронзовый, и только с легкой руки Пушкина стал называться медным).

Постер фильма «Медный всадник России».

Фильм этот, как сообщили на премьере, состоявшейся в рамках ММКФ, скорее всего, покажут на одном из телеканалов - или «Россия 1», или «Культура», или «Звезда». Он, конечно, выглядит немного как ликбез для старшеклассников. Но с другой стороны, по словам самого Василия Борисовича, рассказать им об истории и было одной из задач, которые он перед собой ставил.

Cкульптора Фальконе сыграл актер Василий Редько.

После показа одни зрители говорили, что фильм - добрый и светлый, а другие - что он напоминает лубок: уж слишком просветленными выглядят простые русские люди, с помощью которых Фальконе создает «Всадника». «А лубок - это плохо?» - переспросил Василий Борисович. - «Не знаю, у меня другое отношение к лубку». - «То есть это беспроблемное кино, чуть сталинское?» - не унимался зритель. - «Между прочим, в хорошем смысле да, чуть сталинское!»

Василий Лановой на съемках картины.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Даже люди с высшим образованием думают, что на Сенатской площади стоит памятник Скобелеву»

Режиссер - о том, как создавался фильм

- Как у меня появилась мысль снять «Медного всадника России»? Раскрыв десять лет назад «Литературную газету», я прочел интервью с педагогом Высших режиссерских курсов. А вы знаете, что туда принимают только людей с высшим образованием. И он рассказал, как на собеседовании одного из поступающих спросили: «Кому стоит памятник на Сенатской площади?» А он - человек, закончивший вуз - ответил: «Скобелеву!» Для меня это - свидетельство катастрофы, которая произошла с образованием.

Потом уже мы сами опрашивали молодых людей и девушек в Петербурге о памятнике Петру. Выяснилось, что никто не знает ничего. Они тычут пальчиками в гаджеты, набирают словечки, но в изучении истории у них начисто отсутствует эмоциональная составляющая. А без нее невозможно изучать историю, как невозможно читать художественную литературу.

Медный всадник России - Трейлер.

При этом Медный всадник - один из знаковых символов России, и является таковым уже больше двух сотен лет. История создания «Медного всадника» уникальна. Это редчайший случай единения художника и верховной власти. И вот вам налицо результат. Это урок прежде всего для власти, которая собирается сотрудничать с талантливыми художниками. И еще нам хотелось показать великую Россию, мы давно ее не видели. Показать русский народ. Если вы задумаетесь, поймете, что в последних фильмах вообще никакого русского народа нет!