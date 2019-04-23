2019-04-23T15:24:00+03:00
Экономика

Россиянам обещают рост реальных доходов в 2019 году на 1%

Минэкономики опубликовало прогноз социально-экономического развития России до 2022 года
Елена АРАКЕЛЯН
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По прогнозам Минэкономики, в 2019 году доходы россиян вырастут на 1 процент.По прогнозам Минэкономики, в 2019 году доходы россиян вырастут на 1 процент.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Минэкономики опубликовало прогноз социально-экономического развития России до 2022 года. Столько еще прожить надо, а на ближайший 2019-й, по базовому прогнозу ведомства, виды такие. Рост экономики составит 1,3%, а реальные располагаемые доходы (то, что остается на руках после обязательных платежей, и с поправкой на инфляцию) увеличатся примерно на 1%. Потом рост этих самых доходов должен слегка ускориться, и если брать весь период с 2019 по 2022, прибавку прогнозируют в среднем в 1,8% в год.

Выглядит если не здорово-здорово, то хотя бы оптимистично. Какое-никакое, а улучшение. И даже не на какие-то жалкие доли, а аж на целый процент. В прогнозе и база под это подведена. Росту доходов должны поспособствовать индексация социальных выплат, повышение МРОТ (минимальный размер оплаты труда) до величины прожиточного минимума, поддержка семей с детьми... Осталось понять, что означает 1% не в абстрактных цифрах, а в переводе на самоощущение людей.

- Пусть это не доли процента, а аж целый процент - это все равно такое минимальное улучшение, которое никто особо и не почувствует. С учетом того, что у нас уже шестой год подряд эти доходы в основном падают. За пять предыдущих лет по совокупности они уже ужались на 11%, - говорит Игорь Николаев, директор института стратегического анализа компании ФБК. - Чтобы сейчас люди действительно ощутили, что их жизнь меняется к лучшему, рост реальных доходов должен быть на уровне минимум 5% в год. При этом еще вопрос, оправдается ли прогноз Минэконома на рост хотя в 1%.

В самом деле, за первый квартал 2019 года реальные доходы россиян вовсе не выросли, а упали — на 2,3%. Тут, пожалуй, и 1% роста за год подарком покажется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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