Бывший сотрудник ФБК: Навальный за расследования получил 62 миллиона рублей

К бескорыстности блогера Алексея Навального давно возникали вопросы. Есть ли заказчики у его разоблачений? Ответ на это дали в соцсетях в паблике «Исповедь сотрудника ФБК». Его, по некоторым данным, ведет бывший приближенный Алексея Анатольевича. Автор канала проверил открытые кошельки блогера. И, о чудо, даты миллионных поступлений Навальному совпадали со временем выхода его расследований.

- Навальный получил за размещение компромата более 62 000 000 рублей от неизвестных спонсоров, - пишет бывший сотрудник ФБК. - Смотрите, 21 ноября прошлого года пришли 19.9 биткоина, а 22 ноября вышло видео британском гражданстве Сергея Брилева. Совпадение? Не думаю! Или вот еще: видео о председателе правления Пенсионного фонда Дроздове вышло ровно на следующий день (6 сентября 2018-го) после того, как на счета капнули 12,4 биткоинов. Я не особо секу в конвертации, но это почти 5 850 000 рублей. Кстати, даже хайповая тема про пентхаус Слуцкого и та совпадает по времени с переводом денег: 4 июня пришли 10,8 биткоинов, а 7 июня появился тот самый ролик. А скандал с Дерипаской и Настей Рыбкой, с которого начались проблемы у олигарха и тюремные мытарства секс-охотницы? Ведь и перед ним, 6 февраля прошлого года, пришли 3 биткоина (кажется, это был аванс), а на следующий день после публикации (9 февраля) поступили еще 10 биткоинов.

Деньги Навальному приходили и накануне призыва к не несанкционированным митингам. Вот 11 апреля блогер на свой кошелек получает 14 биткоинов (6 миллионов рублей). А 12 апреля Алексей Анатольевич зовет школьников выходить на улицы с протестом.

Все собрано на основе открытых источников. Можете посмотреть полную табличку от автора канала:

Навальный получил за размещение компромата более 62 000 000 рублей от неизвестных спонсоров

- Я удивлен, что это начинает всплывать, - сказал «КП» экс-руководитель московского штаба Навального Виталий Серуканов.- В Фонде было запрещено говорить, откуда нам идут деньги. Если кто-то спрашивал, его увольняли. Или записывали к неблагонадежным. Когда выходили крупные расследования, руководство было счастливо, потому что это их хлеб. Официально топовое руководство получало 50-60 тысяч. Но живут они, как светская московская элита. Навальный якобы вообще денег не получает. Но живет он не хуже депутата. Он молчит, игнорирует это разоблачение. Значит, ему нечего сказать.