"Вам плохо от моих таблеток? Это нормально!". Ютуб - доктор, которой верили четверть миллиона людей, оказалась врачом без дипломов

Когда я впервые услышал про Елену Корнилову, молодого талантливого ученого-блогера, а по совместительству натуропата, трансгуманиста и биохакера, ее история произвела на меня неизгладимое впечатление. Она закончила Университет Анхальта, получив степень магистра биологии, Мюнхенский технический университет (TUM) со степенью по органической химии, в настоящий момент она PhD студент в Национальном университете Сингапура (NUS), а дальше собирается, понятное дело, в Стэнфорд. При этом Елене всего 29, у нее модельная внешность и “неограниченные финансовые возможности”. Лишь из любви к ближнему и желания поделиться открытиями с миром Елена ведет блог в Instagram, где раздает связанные со здоровьем советы, о примерном содержании которых можно догадаться и без моей помощи. Елена борется с интоксикациями и старением, для чего изобрела собственные схемы приема БАДов, которые, конечно же, можно купить на iHerb, используя скидочный код Елены, по которому ей начисляется комиссия.

Знакомство с Еленой принесло немало прекрасных моментов. Пойду по нарастающей: от забавных нелепостей до смертельно опасных советов и мошенничества.

“Застой каловых масс ведет к интоксикации и воспалению”, - рассказывает нам Елена. Сразу замаячил дух Натальи Зубаревой, у пациентов которой каловые массы из дырявого кишечника утекают в мозг. Концепция кишечника, как часто засоряющейся или протекающей канализационной трубы, которую надо подлатать или прочистить ершиком, встречается в Инстаграм очень часто. Вероятно эта бытовая аналогия близка российским читателям наших медгуру. Вот как Елена борется с засором в кишечнике. С утра натощак за 30 мин до завтрака - 3 таблетки, за завтраком - 4, после завтрака - 2, за 30 минут до обеда - всего 1 почему-то, зато на обед - 8, после обеда и вечером - всего 4. Итого 22 таблетки ежедневно в течении 2-3 месяцев. Понятно, что такое количество может не то, что запор пробить - дыру в кишечнике прожечь.

И происходят подобные неприятности с читателями Елены регулярно. Настолько, что у нее есть отдельный пост на тему “Вам плохо от моих таблеток? Это нормально!”. Цитирую: “негативные реакции со стороны ЖКТ”; “возможные побочки - покраснение тела и жар… подобная реакция абсолютно нормальна”, “сыпь на схемах где используется Iodoral - нормальна!”, “может слабить”, “схема может вызвать жидкий стул”. Там же подробно расписано, какими БАДами лечить нежелательные последствия других ранее рекомендованных Еленой БАДов. Подписчики в комментариях охотно поддерживают тему: “начала пить схему кандида очень плохо себя чувствую, тело ломит, прям болевые ощущения в ногах, спине, пояснице, что это может быть”, “у меня от расторопши очень болит печень”, “вот только проводили скорую”, “началась аллергия все тело покрылось мелкими прыщиками и они чесались, это хорошо процесс очищения?”.

Ну а теперь последствия приема “схем” Корниловой посерьезнее. Разберу чуть подробнее только один относительно недавний пост - рекомендации для тех, кто ждет ребенка. Итак, Елена предлагает беременным принимать по 26 таблеток ежедневно. Часть — препараты с недоказанной эффективностью от чего бы то ни было. Другая часть — вещества, влияние которых на беременность недостаточно изучено. Некоторые просто опасны.

Какие-то из препаратов могли быть назначены при беременности и настоящим врачом, но Елена пренебрегает рекомендованными дозами, и всегда в сторону увеличения. Если во время беременности обычно назначают порядка 350 мг магния в день, то Корнилова рекомендует принимать сразу 3 таблетки по 300 мг каждая, всего 900 мг. Кстати, польза от приема магния у беременных пока не обнаружена. Аналогичным образом Елена поступает с йодом. Рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) дозы - 250-500 мкг в день, Корнилова рекомендует принимать 1000 мкг. Конечно, чем больше таблеток продано, тем выгоднее. Столь же вольно она обращается и с критериями патологии. Её заявления о том, что есть норма, а что - болезнь отличаются от общепринятых таким образом, чтобы как можно больше читателей Елены решили, что больны. Так она утверждает, что нормальный уровень ферритина - не менее 70-80 нг/мл, на самом же деле нижний порог нормы - 20 нг/мл. Как раз для молодых женщин, читающих блог Корниловой, значения меньше 70-80 нг/мл широко распространены и нормальны.

«Пользы нет, но и хуже не станет», — скажете вы? К сожалению, это не так. Среди продвигаемых ей для беременных есть БАДы, содержащие хром. Добавки с хромом не рекомендованы для приема во время беременности! Несколько исследований показали, что более высокие концентрации хрома в организме будущих матерей ассоциированы с преждевременными родами и меньшим весом плода. В той же схеме присутствует добавка Liver Support, содержащая растение желтокорень. Это растение богато биологически активными алкалоидами, в частности берберином. Добавки с желтокорнем считают опасными для беременных. Берберин проникает через плацентарный барьер и может вызвать ядерную желтуху (поражение головного мозга, вызванное высоким количеством непрямого билирубина в крови) у плода. Проблемы могут возникнуть и позже, при кормлении грудью. Было также показано, что у крыс берберин вызывает сокращения матки и увеличивает риск появления опухолей.

И как если бы вышесказанного было мало, та же схема предполагает высокие дозы витаминов С и Е. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что прием этих добавок во время беременности нежелателен, поскольку пользы от них нет, но зато есть данные о двукратном повышении риска преждевременного разрыва плодных оболочек. Кроме того, прием добавок с витамином Е вообще небезопасен и вместо улучшения фактически приводит к увеличению смертности.

Как и для Натальи Зубаревой можно прикинуть примерное влияние блога Елены Корниловой на здоровье её читателей в человеческих жизнях. Тот же расчет, что я ранее делал для г-жи Зубаревой, дает несколько меньшую цифру потенциально погибших - “всего” 60-70 человек, ибо подписчиков у Елены меньше. Но с учетом того, что у Корниловой не только антиоксидантные витамины, но что ни пост - то перл, я бы смело поднимал цифру до 100.

Теперь отвечаю на самый интересный вопрос - подлинны ли дипломы Корниловой. Чтение “советов” Елены, изучение её “схем”, орфографические ошибки в дипломах и специфическая манера выражаться (на видео видно, что девушка не то, что в Сингапуре, вообще вряд ли где-то училась) наводили на мысль, что никаких ученых степеней за границей она не получала. Запросы в университеты были направлены еще в марте. И надо признать, что достучаться было очень непросто. Если бы не участие моего коллеги из Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований, известного российского биоинформатика Михаил Гельфанд (кстати, одного из основателей “Диссернет”), я бы возился не меньше полугода. Но контакты МГ, в частности оказавшие неоценимую помощь профессора Франк Айзенхабер и Дмитрий Фришман, позволили относительно быстро выйти на нужные отделы и получить ответ.

Итак, и Сингапурский национальный университет, и Мюнхенский технологический дважды (!) официально проинформировали нас о том, что Елена не училась там ранее, не учится сейчас, не имела и не имеет вообще никакого отношения к этим вузам. Да, мы проверяли все возможные варианты написания её имени и фамилии. Скриншоты переписки, скриншоты комментариев, постов и составов БАДов, можно найти в моем лонгриде на "Медфронте". Ссылки на сам лонгрид, публикацию в РБК, исследования, подтверждающие опасность “схем” Елены - под этим постом.

Последнее письмо из Мюнхена пришло за подписью заместителя руководителя юридической службы. Herr Rieck пребывает в глубоком недоумении от происходящего. Он не только подтвердил, что Елена никогда не училась в TUM, а документы являются очевидной (причем халтурной) подделкой, но и то, что там нет учебного курса по органической химии, на котором она могла бы учиться. Он озвучил намерение инициировать уместные в такой ситуации юридические действия и интересовался у нас адресом Елены. Мы его, увы, не знаем и с этим помочь не смогли.

Про Елену писали некоторые медиа, в частности The Village, РБК. К чести последнего издания, как только мы вышли на них, они сначала добавили к статье дисклеймер о том, что проверяют изложенные нами факты, потом удалили интервью с Еленой. А сегодня опубликовали и короткий рассказ об этой истории. Надеюсь произошедшее будет полезным уроком для Юлия Вахонина, автора как удаленной РБК, так и других статей о Корниловой, называющей себя специалистом по “influencer-marketing и celebrity PR”. Хочется верить, что Юлия - такая же жертва обмана, как и остальные подписчики Корниловой, а не человек, сознательно распространяющий смертельно опасную ложь за деньги.

А вот с “сингапурской ученой” Корниловой всё понятно: мы имеем дело с патологической лгуньей. Её ложь небезопасна и несёт прямую угрозу здоровью 250+ тысяч подписчиков. Пожалуйста, помните, что Инстаграм - неподходящее место для медицинских советов.

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