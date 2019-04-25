Юные туристы выбирают Лермонтова

Москва, Санкт-Петербург, Казань, Владимир, Суздаль - города с общепризнанными достопримечательностями, в которых есть что познавать и впитывать юным душам. В прошлом году в этот ряд отлично вписались курорты Кавказских Минеральных Вод - Пятигорск, Железноводск и Кисловодск с туром «По лермонтовским местам». И оказалось: детям со всех концов страны нравится на Ставрополье.

ПОЭТ ПРОТИВ ЗАВИСАНИЯ В СОЦСЕТЯХ

С мая по октябрь прошлого года в рамках национальной программы детского туризма «Моя Россия» в Ставропольском крае побывали почти 700 школьников от 10 до 17 лет из 12 субъектов страны.

Зеленые горы, ласковое солнце, нарзан из крана и на каждом шагу оживающие уроки истории и литературы. Юные туристы гуляли в Пятигорске возле Академической галереи, где лермонтовский Печорин впервые встретил княжну Мери, в Кисловодске увидели Демона, а в Железноводске пробовали минеральную воду из источника, из которого пил сам поэт.

Программа насыщенная - зависать в соцсетях совершенно некогда да и не хочется, разве что себяшку на фоне гор разместить, чтоб оставшиеся дома завидовали. Никаких скучных лекций, только вдохновенные экскурсии, интерактивы и квесты. Разгадывали загадки с полным ощущением путешествия на машине времени. А как еще может быть, если ты стоишь в самом красивом сквере Пятигорска, смотришь на грот Дианы, вырубленный в скале почти два века назад, и благодаря экскурсоводу буквально видишь, как оттуда выходят нарядные дамы с кавалерами. Среди танцующих мазурку мелькает знакомое по иллюстрациям в учебнике лицо с высоким лбом и аккуратными усами - поручик Лермонтов дает бал. За неделю до роковой дуэли.

«Дубовый листок оторвался от ветки родимой»... Эти строки были написаны в домике под камышовой крышей, который до сих пор сохранился в Пятигорске. Когда видишь кресло, на котором сидел поэт, стол, за которым он работал, стихотворные строчки из школьной программы становятся гораздо ближе.

Духом Лермонтова пропитаны все Кавминводы, но есть здесь и достопримечательности, связанные с великими именами Пушкина, Шаляпина, Толстого, - их тоже включили в тур. В минтуризма Ставропольского края, разрабатывая программу, справедливо рассудили, что для детей лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать в учебнике.

Домик Лермонтова. Фото предоставлены Министерством туризма Ставропольского края.

КУСОЧЕК КРАЯ НА ПАМЯТЬ

Юные туристы жили в комфортных гостиничных комплексах, ели блюда, приготовленные по всем законам кавказского гостеприимства, ездили на новеньких автобусах. А по завершении тура каждый получил подарочный набор: брелок и специально отпечатанную, красиво иллюстрированную повесть Лермонтова «Княжна Мери». Ту самую, в которой так живо описаны Пятигорск и Кисловодск. Дети были в восторге.

Средства на сувениры были выделены из краевого бюджета, чтобы каждый ребенок увез с собой на память кусочек Ставрополья.

Вслед за юными путешественниками положительно отозвались о трехдневном туре «По лермонтовским местам» сопровождающие, туроператоры, родители. Отмечали наполненность экскурсионной программы, четкую организацию и полную безопасность. Отличную работу регионального минтуризма оценили и в Министерстве культуры РФ: Ставрополью было предложено расширить тур, добавив еще день на посещение Ессентуков.

- Надеемся, - говорят в краевом министерстве по туризму, - наша обновленная заявка вновь попадет в национальную программу.

Ставропольские дети с 2015 года посещают туры по стране в рамках программы «Моя Россия» - за 4 года более тысячи школьников съездили в Санкт-Петербург, Москву, Псков и другие великие города. А вот принимающей стороной край стал впервые - в результате большой совместной работы правительства Ставрополья, Министерства культуры России и депутатов Госдумы РФ.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА

Путешествия по стране знакомят детей с культурой и историей других регионов, дают прочувствовать величие страны, в которой они живут. Поездки по краю также помогают юным туристам развиваться, узнавать новое о памятниках природы и архитектуры, взращивают любовь к малой родине. Но не у всех есть возможность отправиться на экскурсию, например, из Минвод в Ставрополь - чтобы потрогать руками шершавые двухсотлетние стены, оставшиеся со времен закладки крепости.

Основной задачей подпрограммы «Развитие туризма и курортов» государственной программы Ставропольского края «Туристско-рекреационный комплекс», рассчитанной на 2019 - 2024 годы, является увеличение количества детей, принявших участие в экскурсионных турах, в том числе реализуемых за счет средств краевого бюджета, и количества детей, приезжающих на Ставрополье в рамках Национальной программы развития детского туризма.

А в рамках Года детского туризма на Ставрополье губернатор Владимир Владимиров утвердил План мероприятий, рассчитанный на весь 2019 год и включающий в себя более 150 мероприятий.

Это поездки по музеям, патриотические акции, знакомство с экологическими тропами и заказниками, спортивные соревнования, турпоходы и перекрестные экскурсии из

района в район. Совместная работа минтуризма с другими ведомствами и муниципалитетами края направлена на выполнение задачи, поставленной губернатором: максимально привлечь ставропольских детей к экскурсиям и краеведению.

Напомним, Год детского туризма проводится по всей стране в соответствии с Указом Президента Российской Федерации об объявлении «Десятилетия детства».

Озеро Провал. Фото предоставлены Министерством туризма Ставропольского края.

С 2015 года в крае действует координационный совет по развитию детского туризма, созданный по поручению губернатора. Корсовет стал эффективной площадкой для диалога органов региональной власти и представителей турбизнеса, а также механизмом развития сферы детского туризма.

Ежегодно по решению координационного совета сотни детей принимают участие в межмуниципальных экскурсиях, разрабатываются образовательные турмаршруты. О безопасности также думают заранее, разрабатывая и утверждая рекомендуемые для детей маршруты.

ЛЬГОТНЫЕ ЭКСКУРСИИ

Сделать детский туризм доступным и массовым - об этом говорят сейчас на всех уровнях власти. Важное направление развития детского туризма, - считают в правительстве края, - бесплатные и льготные экскурсии.

Начиная с января при поддержке министерства по туризму СК по поручению правительства проводятся благотворительные экскурсии для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сирот и воспитанников социальных учреждений, для детей с ограниченными возможностями здоровья. Проводятся также льготные экскурсии для школьников Ставропольского края. Школьники из Ставрополя съездили в Пятигорск, дети из Изобильного, Красногвардейского и Шпаковского районов побывали в музеях столицы края.

Ко Дню защитника Отечества 40 школьников - победители олимпиад и отличники - бесплатно посетили кисловодские музеи «Дача Шаляпина» и «Крепость».

Льготные экскурсии, которые минтуризма организовывает в сотрудничестве с региональным минкультом и представителями турбизнеса края, дают возможность родителям удешевить поездку детей практически в 2 раза.

До конца года министерство по туризму намерено организовать целый ряд благотворительных и льготных экскурсий. С начала 2019 года уже порядка 200 детей стали участниками подобных экскурсий.

По поручению губернатора в 2018 году впервые был разработан механизм субсидирования затрат туроператоров на организацию детских экскурсионных туров за счет краевого бюджета.

По итогам работы за прошлый год два туроператора, обеспечившие экскурсионные туры для 327 школьников, уже получили субсидии. Возмещение затрат в крае планируют продолжить вплоть до 2024 года.

Гора Кольцо - на КМВ множество интересных мест. Фото предоставлены Министерством туризма Ставропольского края.

Кстати

• Ставрополье для юных путешественников - это не только интересные экскурсии, но и возможность поправить здоровье.

• В крае 17 санаториев оказывают услуги отдыха и оздоровления для детей и подростков, в восьми из них принимают несовершеннолетних без сопровождения родителей.

• В 2018 году 61,3 тыс. детей приезжали в санатории края - почти на 2000 больше, чем в 2016-м.