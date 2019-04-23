Россияне больше не хотят иметь дачи, потому что боятся новых поборов

Аналитики порталов по продаже недвижимости рапортуют: по итогам первого квартала резко выросло предложение дач и участков в садовых товариществах. Скажем, по данным портала «Мир квартир», предложение такой недвижимости в сравнении с прошлым годом увеличилось почти на 9%. А спрос на нее упал более чем на 6%.

Кризис на загородном рынке продолжается уже не первый год. Но вот так, чтобы в самый разгар весеннего сезона предложение росло, а спрос падал?

-Продать дачу сейчас сложно. Не то чтобы прямо все в панике кинулись это делать, но покупателей действительно стало меньше. Отсюда увеличение разрыва между предложением и спросом, - рассказывает Роман Вихлянцев, член совета Гильдии риэлторов Москвы. - Продавцы в этом году к началу сезона привычно подняли цены, а...

Аналитики объясняют так: дачников — в том числе потенциальных — напугали изменения в законодательстве. Стало сложнее зарегистрировать дома на садовых участках. Еще несколько лет назад это можно было сделать, всего лишь подав декларацию и заплатив госпошлину. Потом появилась необходимость оформлять техплан на дом (а это не менее 10 тысяч рублей). А с 1 марта процесс еще усложнился: надо подавать местным властям уведомления о начале и конце строительства, а только после этого дом можно регистрировать. Да, зато в таком доме теперь можно прописаться. Но это нужно далеко не всем, большинство предпочли бы на лишних формальностях сэкономить.

А еще - налоги на недвижимость: плати и за землю, и за все зарегистрированные в собственность постройки. А еще — неразбериха с постоянными новациями и слухами вокруг них. То налогом на огороды пугают, то налогом на теплицы. Что там правда, а что нет — обычному человеку разобрать очень сложно.

В любом случае, тенденция налицо. Дача превратилась в вариант частного дома: ответственность перед законом и затраты примерно те же. Кто-то дом на садовом участке так и рассматривает — а чем не жилье? Ну а те, кому просто надо где-то отдохнуть, все чаще от покупки дачи отказываются. На недельку в Турцию съездить куда менее затратно, И никакой тебе головной боли с вычислением, могут ли посчитать твой сарай капитальной постройкой и надо ли платить за него налог.