«Евровидение - 2019»: Лазарев назвал главного конкурента

Сборы на «Евровидение» подходят к финалу. 24 апреля наша делегация вылетит, наконец, в Тель Авив для того, чтобы посвящать каждую минуту своего времени выступлению Сергея Лазарева, которое случится 16-го мая. Наш артист выйдет на сцену во втором полуфинале, под 13-м номером, чтобы покорить конкурс своим «Криком» - именно так называется его песня.

На пресс-конференции 23 апреля глава российской делегации Екатерина Орлова, заместитель генерального директора ВГТРК, заместитель генерального директора телеканала "Россия 1" Геннадий Гохштейн, продюсер номера и соавтор песни Филипп Киркоров и, конечно, Сергей Лазарев, наконец, ответили на вопросы российской прессы.

Мы узнали, что декорации для номера будут построены в Тель Авиве (так положено по регламенту), но и в России есть копия для того, чтобы артист мог отрабатывать свое выступление. «У нас очень хорошая крыша, благодаря усилиям канала «Россия» у нас прекрасное место для репетиций. Ни одна мышка не просочилась и не сняла то, что происходит. Мы суеверные, поэтому то, что будет происходить на сцене, вы узнаете лишь в день выступления Сергея» - признался Филипп.

Лазарев признался, что для него самой главной задачей является все же максимально достойно представить Россию: - «Меня спрашивают постоянно - Ну что, едешь за реваншем? А я еду не доказывать что-то, потому что «реванш» это если с тобой что-то плохое произошло и ты должен это изменить. А так как в 2016-м году со мной произошло все же хорошее (по мнению зрителей, мы заняли первое место), то я еду, чтобы показать отличный результат. Я конечно рискую, чувствую дополнительную ответственность. Но если бы я сказал «нет», то очень сильно бы пожалел на следующее утро. Надо идти на риски. Кто не рискует, тот не пьёт шампанское.

Сборы на «Евровидение» подходят к финалуФото: Михаил ФРОЛОВ

Филипп Киркоров снова взял слово. - Не все знают, что конкурс «Евровидение» - это сложная система взаимоотношений стран, политики, музыки. И поехать второй раз - это правда колоссальная ответственность и огромный риск. Посмотрите, как голосовали например за Полину Гагарину в Литве - ее поставили на 24-е место. Столь низкое место, говорит исключительно о предвзятости. С чем это связано - я не знаю. Если бы правила действовали те же, что и в тот год, когда в Россию победу привёз Дима Билан, то есть было бы только зрительское голосование, то Сергей Лазарев в 2016-м году был бы первым. Но правила были изменены, подключилось профессиональное жюри. И то, как они договариваются и оценивают артиста, остаётся на их совести.

На вопрос журналистов о том, что политическая ситуация все равно будет прорываться и влиять на результат, Киркоров заметил: - В 2016-м году украинское жюри поставило Сергею нули, а зрители дали 12 баллов, поставив его на первое место. И я все равно рассчитываю на объективность членов жюри, у которых не поднимется рука проигнорировать такую красивую композицию.

Филипп Киркоров будет делить с Мадонной не только один отель - один этаж!Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российский конкурсант рассказал, готов ли он к необъективному судейству и принять поражение: - Дело в том, что так и произошло в 2016-м году, когда зрители посчитали, что мы лучшие. У нас не было от людей ни одного балла «ноль» - в основном высокие баллы. При этом более двадцати «нулей» от жюри. Мы тогда не стали разборки устраивать, писать петиции. Победителей не судят.

Так же мы узнали о том, что Филипп Киркоров будет делить с Мадонной не только один отель - один этаж! На вопрос журналистов Киркоров ответил, что вряд ли будет делать с суперзвездой фото - «Я сам не люблю когда ко мне подкатывают в лифте, поэтому вряд ли просить буду селфи». Но заметил очень важную вещь. Говорят, что «Евровидение» умирает, что это конкурс от домохозяек, и особо никому не интересен. А вот Мадонна едет туда выступать перед выходом своего нового альбома. Она понимает, что для промо лучшая площадка и самый просматриваемый конкурс это «Евровидение». Если бы это был третьесортный конкурс, она бы не поехала. И дело не в миллионе долларов, который ей платят за выступление - для неё это не такие большие деньги. Ее привлекла большая аудитория.

Глава российской делегации Екатерина ОрловаФото: Михаил ФРОЛОВ

В конце пресс-конференции Лазарев признался, кто же его главный конкурент на этом евросмотре. «Это я сам формата 2016 года. Понимаю, что тогда мной была поставлена высокая планка, и борюсь с собой. Со своими страхами, рисками, переживаниями. Пока я очень спокоен, что настораживает. Сам от себя в шоке! Филипп очень переживает. Он когда провожал меня в тот раз на сцену, то я думал, он съест телефон и руки. Находиться по другую сторону все равно волнительнее. И я его успокаивал. Он за общее дело радеет - ну такая ответственность».